Ahlerstedt rettet Punkt gegen Bunnen

In einer wechselhaften Partie trennten sich der SV Ahlerstedt/Ottendorf und DJK-SV Bunnen mit 2:2. Ein Eigentor und defensive Nachlässigkeiten brachten Ahlerstedt ins Hintertreffen, ehe Romina Kristin Riwny den Ausgleich erzielte. Die Trainer Benjamin Saul und Sascha Anneken zeigten sich nach dem Schlusspfiff gemischt zufrieden.

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf hat sich in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West ein 2:2-Unentschieden gegen DJK-SV Bunnen erkämpft. Vor heimischer Kulisse entwickelte sich am Sonntag eine Partie mit wechselnden Spielanteilen und einigen kuriosen Momenten.

Trotz dieser Anfangsphase ging Ahlerstedt überraschend in Führung: Vanessa Draack traf in der 15. Minute nach einer Standardsituation. „Das hat uns dann so einen kleinen Kick gegeben und dann konnten wir ein bisschen besser spielen“, erklärte Saul. Bunnen-Trainer Sascha Anneken haderte dagegen mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft: „Leider haben wir es in der ersten Viertelstunde nicht geschafft, eine unserer Chancen zu nutzen, und mussten dann nach einer Standardsituation, die die ganzen 90 Minuten immer wieder gefährlich waren, das 1:0 hinnehmen, was uns erstmal für ein paar Minuten den Stecker gezogen hat.“

Ahlerstedts Trainer Benjamin Saul sah einen schwachen Start seines Teams: „Wir haben heute so ein bisschen, ich sag mal so, schwach angefangen. Die ersten zehn, fünfzehn Minuten haben wir eigentlich eher den Raum gedeckt, anstatt uns den Ball zu fordern oder den Ball zu erkämpfen. Dadurch haben wir natürlich Bunnen so ein bisschen ins Spiel kommen lassen. Bunnen hatte dann auch ein, zwei Möglichkeiten für die Führung.“

Bunnen fand jedoch zurück ins Spiel, nahm den Schwung mit in die zweite Hälfte und drehte die Partie: Zunächst lenkte Ahlerstedts Anna Klintworth den Ball unglücklich ins eigene Tor, wenig später traf Paula Rohe zur verdienten 2:1-Führung. „Das zweite Tor war auch über Außen, wurde einmal kurz geklärt und dann waren wir nicht hellwach genug im Strafraum“, ärgerte sich Saul. Anneken war zufrieden mit dieser Phase: „Den Schwung haben wir mit in die zweite Halbzeit genommen, haben uns dann auch endlich belohnt und sind verdient in Führung gegangen.“

Ahlerstedt drängte danach auf den Ausgleich und erhöhte den Druck. „Dann haben wir natürlich wieder eine super Druckphase gehabt, die letzten 30 Minuten, sage ich mal so, und haben uns dann nochmal belohnt zum 2:2“, beschrieb Saul die Schlussoffensive. Romina Kristin Riwny stellte in der 74. Minute den Endstand her. Anneken ärgerte sich über die Entstehung des Gegentors: „Aus einer dieser Standardsituationen fällt dann das 2:2. Bisschen ärgerlich, weil ziemlich Slapstick und viel Glück dabei.“

In der Schlussphase fehlten beiden Teams die klaren Möglichkeiten. „Nach dem Ausgleich waren wirklich herausgespielte Chancen auf beiden Seiten Mangelware, und somit geht das Unentschieden auch in Ordnung“, resümierte Anneken. Saul zeigte sich trotz des durchwachsenen Auftritts erleichtert: „War kein schönes Spiel, aber ich würde sagen, desto trotz einen Punkt geholt. Besser als keiner, von daher nehmen wir den Punkt mit, müssen dran arbeiten und dass wir das nächste Woche dann besser machen.“

In der Tabelle bleibt Bunnen mit acht Punkten Siebter, Ahlerstedt/Ottendorf rangiert mit sechs Zählern auf Platz acht. Beide Mannschaften müssen ihre Form stabilisieren, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.