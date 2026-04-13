Ahlerstedt dreht nach der Pause auf und besiegt Lutten klar

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Nach einer umkämpften ersten Hälfte übernimmt Ahlerstedt/Ottendorf nach dem Seitenwechsel die Kontrolle – und belohnt sich mit vier Treffern.

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf hat am vergangenen Wochenende einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den TuS Lutten eingefahren – ein Ergebnis, das vor allem auf einer dominanten zweiten Halbzeit basiert.

Dabei begann die Partie zunächst ausgeglichen. Trainer Benjamin Saul sah seine Mannschaft zwar gut ins Spiel kommen, jedoch zunächst ohne die nötige Durchschlagskraft: „Ich sage mal so, wir haben gut in das Spiel reingefunden, haben uns aber nur zwei, drei Torschussmöglichkeiten ermöglicht und haben natürlich keinen Treffer damit erzielt.“

Auch die Gäste aus Lutten hielten kämpferisch dagegen und kamen zu einzelnen Gelegenheiten. „Lutten hat ganz gut kämpferisch dagegengehalten, hat sich auch durch einen Freistoß, der an die Latte ging, den unsere Torhüterin an die Latte pariert hat, ein, zwei Torschussmöglichkeiten ermöglicht“, so Saul. Entsprechend fiel sein Fazit zur ersten Hälfte ausgeglichen aus: „Also ich würde sagen, erste Halbzeit unentschieden.“

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch deutlich. Ahlerstedt übernahm zunehmend die Kontrolle und setzte die entscheidenden Akzente in der Offensive. „In der zweiten Halbzeit geht das Spiel komplett auf unser Konto. Da haben wir das Spiel dann in die Hand genommen“, erklärte Saul.

Innerhalb weniger Minuten sorgten Romina Kristin Riwny, ein Eigentor sowie ein verwandelter Foulelfmeter von Emma Scheil für klare Verhältnisse. Die Gastgeber kombinierten sich nun deutlich zielstrebiger nach vorne. „Wir haben uns sehr gut nach vorne getankt mit sehr guten Spielzügen und dadurch dann auch die Tore erzielt“, so der Trainer.

Den Schlusspunkt setzte erneut Riwny per Handelfmeter zum 4:0-Endstand. Für Saul ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelt: „Ich würde sagen, 4:0 war dann am Ende gerecht.“

Mit dem Sieg verschafft sich Ahlerstedt/Ottendorf im Tabellenmittelfeld weiter Luft, während Lutten im Tabellenkeller verbleibt. Entscheidend war letztlich die klare Leistungssteigerung der Gastgeber nach der Pause, die den Unterschied in dieser Partie ausmachte.