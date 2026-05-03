Ahlers kehrt zurück: Bawinkel holt alten Rückhalt heim von P. M. · Gestern, 09:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bawinkel

Der SV Bawinkel kann zur kommenden Zeit auf ein bekanntes Gesicht zwischen den Pfosten bauen: Felix Ahlers trägt künftig wieder das Trikot seines Heimatvereins. Nach einer Saison in der Oberliga Niedersachsen beim SV Holthausen-Biene zieht es den Torhüter zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Bewährte Qualität fürs Bawinkeler Tor Die Freude beim SV Bawinkel über diese Personalie ist deutlich spürbar. Mit Felix Ahlers kehrt ein Spieler zurück, der in der Vergangenheit bereits ein wichtiger Rückhalt für die Teams des Vereins war und mit starken Leistungen überzeugte.

Der Schlussmann ist im Verein bestens bekannt und soll künftig erneut Stabilität und Sicherheit zwischen den Pfosten bringen. Nach Oberliga-Jahr wieder zuhause

Zuletzt stand Ahlers eine Saison lang beim SV Holthausen-Biene in der Oberliga Niedersachsen unter Vertrag. Nun folgt die Rückkehr zum SV Bawinkel, wo er wieder das Trikot seines alten Vereins tragen wird. Damit verstärkt der Torhüter das Bawinkeler Torhüterteam und schlägt zugleich ein neues Kapitel an vertrauter Stelle auf. Der SV Bawinkel begrüßt seinen Rückkehrer entsprechend herzlich: Felix Ahlers ist wieder da – und das heimische Tor hat seinen alten Hüter zurück. Hier geht’s direkt zum Kanal ⬇️ Keine News mehr verpassen, mit unserem Whatsapp-FuPa-Kanal „#AusLiebeZumFußball“ Abonnieren, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen!