Ahlen und Verl II mit Last-Minute-Ausgleich - SGW nur Remis in Hiltrup

Die Aplerbeck gaben sich beim SV Schermbeck keine Blöße (3:0) und profitierten vom Ausrutscher der SG Wattenscheid 09, die beim TuS Hiltrup nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam. Die Partie zwischen dem FC Eintracht Rheine und dem SV Lippstadt 08 wurde in der Halbzeitpause aufgrund eines medizinischen Notfalls bei einem Angehörigen eines Lippstädter Spielers einvernehmlich abgebrochen.
Der SV Westfalia Rhynern bleibt erster Verfolger des Führungstrios. Zuhause gab es einen souveränen 4:1-Erfolg gegen die SpVgg Erkenschwick. Im oberen Mittelfeld halten sich zudem die SpVgg Vreden (4:2 bei der TSG Sprockhövel) und der TSV Victoria Clarholz (1:0 beim DSC Arminia Bielefeld II).
Schlusslicht bleibt der TuS Ennepetal, der einmal mehr einen glücklosen Tag bei der 1:2-Niederlage beim 1. FC Gievenbeck erwischte. Schermbeck ist auf den vorletzten Platz abgerutscht, da Rot Weiss Ahlen ein 2:2-Last-Minute-Remis bei der SG Finnentrop/Bamenohl feierte.
Auch der SC Verl II traf in der Nachspielzeit und sicherte sich noch ein 1:1-Unentschieden gegen den SC Preußen Münster II. Spielfrei hatte Türkspor Dortmund.
Der 11. Spieltag im Überblick:
TuS Hiltrup – SG Wattenscheid 09 1:1
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Asmar Paenda (65. Lukas Berger), Alexander Gockel, Jonas Weißen (65. Nils Johannknecht), Felix Hesker, Cris Adeyeemi Ojo (83. Dickens Toka), Marko Costa Rocha (46. Linus Gröger), Felix Bußmann (90. Mats Feckler) - Trainer: Marcel Stöppel
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann (71. Mike Lewicki), Eduard Renke, Berkan Firat (81. Atakan Uzunbas), Steve Tunga (85. Laurenz Kegel), Ilias Anan (74. Deniz Duran), Finn Wortmann, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Niklas Simpson - Zuschauer: 415
Tore: 0:1 Kevin Schacht (41.), 1:1 Felix Bußmann (68.)
Die Wattenscheider Stimmen zum Spiel:
1. FC Gievenbeck – TuS Ennepetal 2:1
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper (64. Alexander Wiethölter), Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann (20. Mika Keute), Marvin Holtmann (77. Tom Langenkamp), Kerolos Makkar (64. Louis Martin), Felix Ritter, Ben Matteo Wolf (84. Benedikt Fallbrock), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Joshua Tollas (46. Ramin Roodbareki Shabani), Maxwell Bimpeh, Tomislav Simic (44. Armel-Aurel Nkam), Robin Gallus, Cedrick Hupka, Duje Goles (86. Julian Kray), Christoph van der Heusen, David Vaitkevicius (81. Erijon Topojani), Arda Nebi - Trainer: Leon Enzmann
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Christoph van der Heusen (14. Eigentor), 2:0 Fabian Witt (35. Foulelfmeter), 2:1 David Vaitkevicius (59.)
Rot: Robin Gallus (94./TuS Ennepetal/)
TSG Sprockhövel – SpVgg Vreden 2:4
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Jasper Stojan, Ishak Dogan, Deniz Yasar (88. Aleksander Dimitrov), Ibrahim Bulut, Max Michels, Oussama Anhari (63. Alen Cengic), Cihat Topatan (73. Jason Stevens), Fatih Öztürk (63. Simon Hendel), Agon Arifi, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Martin Sinner (70. Bernd Verwohlt), Leon Kondring, Matteo Anton Geesink (75. Kevin Meise), Nicolas Ostenkötter (91. Bugra Günes), Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster (89. Anton Heynk) - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Maximilian Hinkelmann (15.), 0:2 Maximilian Hinkelmann (30.), 0:3 Julius Gerster (55. Foulelfmeter), 0:4 Julius Gerster (59.), 1:4 Max Michels (63.), 2:4 Agon Arifi (67.)
SV Schermbeck – ASC 09 Dortmund 0:3
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi, Ilias Bouassaria, Miles Grumann (78. Miles Colin Kappler), Mustafa Gürpinar (65. Venis Uka), Eren Özat, Bilal Akhal (53. Shawn Kiyau), Jamal El Mansoury (70. Marvin Grumann), Fynn Broos (53. Jos Krechting) - Trainer: Engin Yavuzaslan
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Lars Warschewski, Florian Rausch (88. Glenn Byakoua-Youbi), Jannik Urban (85. Dustin Plöger), Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin (75. Lewin Alexander D Hone), Samer-Amer Sarar (69. Luis Sebastian Kehl), Maximilian Podehl (85. Joel Schlotter) - Spielertrainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Maximilian Podehl (2.), 0:2 Maximilian Podehl (42.), 0:3 Lars Warschewski (48.)
Westfalia Rhynern – SpVgg Erkenschwick 4:1
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Mohamed Lamine Kourouma (60. Jonah Wagner), Semih Tirgil, Julius Woitaschek, Rafael-Miguel Lopez-Zapata (74. Akhim Seber), Connor Mc Leod, Justin Braun (60. Philipp Ratz), Johannes Thiemann (80. Michael Rzeha), Kerim Yüksel Karyagdi (84. Mathis Paschko) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff (66. Phil Britscho), Michael-Marvin West, Marius Lackmann (46. Lukas Matena), Anis El Hamassi, Luis Oliver Schultz, Dylan Pires (66. Veron Osmani), Bajrush Osmani (46. Dzenan Pilica), Cem-Ali Dogan, Barbaros Inan - Co-Trainer: Tobias Portmann - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Arnoush Araghi - Zuschauer: 312
Tore: 1:0 Semih Tirgil (11.), 2:0 Kerim Yüksel Karyagdi (21.), 2:1 Cem-Ali Dogan (48.), 3:1 Kerim Yüksel Karyagdi (54.), 4:1 Akhim Seber (84.)
DSC Arminia Bielefeld II – Victoria Clarholz 0:1
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Christopher Rasper (80. Milan Hoffmeister), Volodymyr Dehtiarov, Semih Sarli, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Suat Fajic, Julien Kracht (68. Efe Tirpan), Monti Theiß (59. Obed Ofori), Vincent Akrofi Frank Ocansey (46. Latif-Bilal Alassane), Daniel Richter (59. Fabiano Krasnic) - Trainer: Oliver Döking
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Markus Baum (58. Steffen Brück) (75. Deniz Aygün), Janis Büscher (70. Rene Michen), Julian Linnemann, Julius Max Wiedemann, Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz (90. Leon van der Veen), Arian Papenfort, Nick Flock (85. Marco Pollmann) - Trainer: Christian Lichte
Schiedsrichter: Inan Bulut (Herne) - Zuschauer: 357
Tore: 0:1 Steffen Brück (73.)
SG Finnentrop/Bamenohl – Rot Weiss Ahlen 2:2
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Maximilian Humberg, Melvin Musangu, Marcel Becker, Nicolas Herrmann (46. Anas Akhabach), Gordon Meyer, Nasim Chatar (34. Daniel Tews), Erik Dier (75. Maurice Danielle Werlein), Marlon Zilz, Eren Albayrak (46. Marten Schelle), Luca Uwe Herrmann (67. Leandro Fünfsinn) - Trainer: Jonas Ermes
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Edon Rizaj (58. Louis Krieg), Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus, Marius Müller, Ben Binyamin, Gianluca Di Vinti, Sergio Baris Gucciardo (65. Kevin Freiberger), Erik Heidbrink (75. Hakan Sezer), Emro Curic - Trainer: René Lewejohann
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 476
Tore: 1:0 Gordon Meyer (23.), 1:1 Louis Krieg (61.), 2:1 Leandro Fünfsinn (80.), 2:2 Tim Breuer (90.+3)
SC Verl II – SC Preußen Münster II 1:1
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Michel Stöcker, Paul Lehmann, Anes Spago (68. Louis Ahenkora), Emmanuel Bamba, Janis Seiler (63. Sekou Eickholt), Henry Obermeyer (71. Seung-ho Hwang), Almin Mesanovic, Noah Heim (77. Manuel Adrian Harmann) - Trainer: Przemek Czapp
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Benjamin Hormann Evers, Lukas Herb, Tidiane Gueye, Mikail Demirhan (77. Ben Kronenberg), Emanuel De Lemos (61. Melih Sayin), Leon Tasov, Jakob Korte (87. Moritz Krause) (90. Arbnor Hoti), Marvin Schulz (87. Ben Menke) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Justin Hegerding (Lemgo) - Zuschauer: 38
Tore: 0:1 Jakob Korte (48.), 1:1 Manuel Adrian Harmann (90.+3)
Gelb-Rot: Dennis Simic (93./SC Verl II/)