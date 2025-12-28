Ahldorf/Mühlen dominiert, Hochdorf top: Stadtteilpokal spitzt sich zu

Der Stadtteilpokal in Horb ist am zweiten Turniertag endgültig im Turniermodus angekommen. Zwölf Minuten Spielzeit lassen weiter keine Luft zum Atmen, Fehler werden sofort bestraft. Während sich in Gruppe A eine klare Spitze herausgebildet hat, nimmt auch Gruppe B deutlichere Konturen an. Tore fallen reichlich, Favoriten bestätigen ihre Rolle – und für einige Teams wird die Luft bereits spürbar dünner.

Ahldorf/Mühlen setzt ein Ausrufezeichen In Gruppe A ist die SG Ahldorf/Mühlen das Maß der Dinge. Zwei Auftritte am zweiten Turniertag unterstrichen die Ambitionen eindrucksvoll. Zunächst ließ die SG der SGM Talheim beim 9:2 keine Chance und zeigte, wie schnell sich Ordnung und Zielstrebigkeit in Tore übersetzen lassen. Später folgte ein kontrollierter 4:0-Erfolg gegen die SG Bildechingen/Nordstetten II. Mit nunmehr 19:3 Toren und zwölf Punkten steht Ahldorf/Mühlen verlustpunktfrei an der Spitze – eine Bilanz, die in der Halle Gewicht hat und Respekt erzeugt.

Ein Turnier ohne Leerlauf Der heutige Sonntag bestätigte, was sich zum Auftakt angedeutet hatte: Dieses Hallenturnier kennt keine Schonfrist. Spiel folgt auf Spiel, jede Aktion hat unmittelbare Wirkung auf die Tabelle. Die Halle wird zum Resonanzraum für Tempo, Präzision und mentale Stabilität. Wer einen Moment verliert, verliert oft gleich das Spiel. Gerade in dieser Phase des Turniers, in der sich erste Tabellenbilder verfestigen, wiegt jeder Treffer doppelt.

Vollmaringen bleibt makellos, aber gefordert

Auch der SV Vollmaringen hält Schritt. Zwar war das Team am heutigen Sonntag nicht im Einsatz, doch die bisherigen vier Siege und das Torverhältnis von 18:6 bedeuten ebenfalls zwölf Punkte. Damit teilt sich Vollmaringen die Tabellenführung mit Ahldorf/Mühlen. Der Vorsprung auf das Verfolgerfeld ist klar, aber nicht komfortabel. Das direkte Duell der beiden Spitzenmannschaften am Montagabend rückt zwangsläufig in den Fokus und verspricht eine erste echte Standortbestimmung.

Talheim, Altheim und Rexingen im engen Mittelfeld

Hinter der Spitze ballt sich das Feld. Die SGM Talheim steht nach dem deutlichen Rückschlag gegen Ahldorf/Mühlen bei sechs Punkten, allerdings mit einem klar negativen Torverhältnis von 12:25. Die SG Altheim/Grünmettstetten rangiert mit drei Punkten und 7:6 Toren im Tabellenmittelfeld, ebenso die SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen mit 6:11 Toren. Hier entscheidet nicht die große Serie, sondern oft eine einzige gelungene oder misslungene Aktion über den weiteren Turnierverlauf.

Wachendorf und Bildechingen ohne Spielraum

Am Tabellenende der Gruppe A stehen der SV Wachendorf 1930 und die SG Bildechingen/Nordstetten II. Beide Teams sind noch punktlos, Wachendorf weist 6:12 Tore auf, Bildechingen/Nordstetten II 3:8. Die Situation ist eindeutig: Weitere Niederlagen würden die Ausgangslage drastisch verschärfen. In einem Turnier mit so kurzer Spielzeit bleibt kaum Raum für taktische Experimente oder langsame Anpassungen.

Felldorf/Bierlingen und Hochdorf setzen sich in Gruppe B ab

Auch in Gruppe B haben sich am zweiten Turniertag klare Tendenzen gezeigt. Die SGM Felldorf/Bierlingen gewann souverän mit 4:0 gegen die SG Altheim/Grünmettstetten II und legte später mit einem 3:0 gegen die SGM Göttelfingen/Baisingen nach. Sieben Punkte und ein Torverhältnis von 9:2 bedeuten Platz eins. Der VfL Hochdorf blieb mit einem 5:1 gegen Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen und einem 2:2 gegen Felldorf/Bierlingen ebenfalls ungeschlagen und folgt punktgleich.

FC Horb sammelt wichtige Zähler

Der FC Horb zeigte Stabilität und Moral. Nach einem klaren 6:1 gegen die SGM Göttelfingen/Baisingen erkämpfte sich das Team ein 2:2 gegen die SGM SG Dettlingen-Bittelbronn/SV Schopfloch/Dießen. Mit fünf Punkten und 9:6 Toren bleibt der Gastgeber in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen und wahrt sich alle Möglichkeiten für die kommenden Spieltage.

Abgeschlagenes Feld am Tabellenende

Für die SGM Göttelfingen/Baisingen verläuft das Turnier bislang bitter. Drei Niederlagen, 2:14 Tore, null Punkte – der Rückstand ist bereits deutlich sichtbar. Auch andere Mannschaften im unteren Tabellenbereich spüren, wie schnell sich die Halle gegen sie wenden kann, wenn die Ergebnisse ausbleiben.

Der Stadtteilpokal nimmt Fahrt auf

Nach zwei Turniertagen ist klar: Die Tabellen beginnen, Geschichten zu erzählen. Ahldorf/Mühlen und Vollmaringen geben in Gruppe A den Takt vor, Felldorf/Bierlingen und Hochdorf in Gruppe B. Doch der Stadtteilpokal lebt von seiner Länge und seiner Dichte. Jeder weitere Abend kann neue Dynamiken schaffen. Sicher ist nur eines: Dieses Turnier bleibt eng, laut und emotional – bis zur letzten Minute.