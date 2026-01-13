AHG-Hallencup in Empfingen startet mit Torflut und klaren Signalen

Der AHG-Aktivencup hat seinen ersten Turnierabend heute mit einem Tempo eröffnet, das keine Schonzeit kennt. Zwölf Minuten pro Spiel, zwei Fünfergruppen, 20 Partien – und schon nach wenigen Begegnungen war spürbar, wie hart die Halle urteilt. In der Gruppe 1 setzte die SGM Altingen/Entringen mit vier Siegen ein Ausrufezeichen, in der Gruppe 2 zog der FC Holzhausen mit derselben Punkteausbeute nach. Dazwischen: ein Abend voller deutlicher Ergebnisse, kurzer Kippmomente und Teams, die zwischen Euphorie und Ernüchterung hin- und hergerissen wurden.

Ein Auftaktabend, der sofort unter Strom steht Der 1. Turniertag am heutigen Dienstag war mehr als ein Warm-up: Er war eine Standortbestimmung. Jeder gegen jeden, keine Ausreden, keine langen Anlaufphasen. Wer in der Halle nicht sofort sauber verteidigt oder vorne konsequent abschließt, verliert in Minuten den Boden unter den Füßen. Das zeigte sich in beiden Gruppen: Tore fielen in Serie, und doch entschieden oft nicht nur die Trefferzahl, sondern auch die Stabilität über den gesamten Abend.

Ergenzingen jagt, doch der Spitzenplatz bleibt unerreichbar Der TuS Ergenzingen schloss die Gruppe 1 mit 9 Punkten und 22:8 Toren auf Rang zwei ab – ein Wert, der den offensiven Abdruck des Abends trägt. Ergenzingen gewann 6:3 gegen den FC 07 Albstadt II, setzte danach mit 6:0 gegen Freudenstadt ein Statement und zerlegte die SG SV Rosenfeld/Spfr. Ising./Brittheim mit 9:1. Nur im letzten Gruppenspiel gegen Altingen/Entringen riss die Serie, 1:4 – und genau dieses Ergebnis machte den Unterschied zwischen einem starken Abend und dem Gruppensieg.

Gruppe 1: Altingen/Entringen mit makelloser Bilanz Die SGM Altingen/Entringen führt die Gruppe 1 mit 12 Punkten und 18:6 Toren an. Vier Spiele, vier Siege: Zunächst ging es mit 6:2 gegen die SG SV Rosenfeld/Spfr. Ising./Brittheim los, dann folgte ein 4:2 gegen die Spvgg Freudenstadt. Anschließend setzte sich Altingen/Entringen mit 4:1 gegen den FC 07 Albstadt II durch, ehe im direkten Duell gegen den TuS Ergenzingen der vierte Erfolg gelang – 4:1. Damit stand nicht nur die Punkteausbeute, sondern auch das Torverhältnis als klares Signal: Dieses Team hat den Abend kontrolliert, auch wenn die Spiele in der Halle nie kontrolliert wirken.

Freudenstadt findet im offenen Schlagabtausch den Rhythmus

Die Spvgg Freudenstadt landete mit 6 Punkten und 14:13 Toren auf Platz drei. Der Abend war ein permanentes Pendeln zwischen Druck und Gegenstoß: Gegen Altingen/Entringen setzte es ein 2:4, gegen Ergenzingen ein 0:6, doch Freudenstadt antwortete mit einem 5:3 gegen Albstadt II und einem 7:0 gegen die SG SV Rosenfeld/Spfr. Ising./Brittheim. In der Summe blieb ein Team, das in der Halle immer wieder nach vorne ging – und sich am Ende mit zwei Siegen belohnte.

Albstadt II zwischen Toren und Gegentoren

Der FC 07 Albstadt II wurde mit 3 Punkten und 14:15 Toren Vierter. Auf das 3:6 gegen Ergenzingen folgte ein 7:0 gegen die SG SV Rosenfeld/Spfr. Ising./Brittheim, später kam ein 1:4 gegen Altingen/Entringen hinzu, ehe das 3:5 gegen Freudenstadt den Abend abschloss. Das Torverhältnis zeigt das Bild dieser Gruppe: Wer hinten wackelt, muss vorne nachlegen – und genau diese Balance blieb Albstadt II an diesem Abend zu oft versagt.

Rosenfeld/Ising./Brittheim erlebt einen schweren Abend

Für die SG SV Rosenfeld/Spfr. Ising./Brittheim endete die Gruppe 1 mit 0 Punkten und 3:29 Toren. Das 2:6 gegen Altingen/Entringen zum Auftakt brachte sofort Rückstand, danach folgten ein 0:7 gegen Albstadt II, ein 1:9 gegen Ergenzingen und ein 0:7 gegen Freudenstadt. Die nackten Zahlen sind hart – und sie erzählen von einem Abend, an dem jede Unsauberkeit sofort bestraft wurde.

Gruppe 2: Holzhausen bleibt ohne Makel, Hirschau hält lange Schritt

In der Gruppe 2 marschiert der FC Holzhausen mit 12 Punkten und 20:9 Toren durch den Abend. Der Auftakt gegen den TSV Hirschau war gleich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, am Ende stand ein 4:3. Danach folgten klare Siege: 4:1 gegen die SG Weildorf/Bittelbronn, 8:4 gegen den SV Wittendorf und 4:1 gegen die SGM Deißlingen/Lauffen. Dahinter blieb Hirschau mit 9 Punkten und 15:8 Toren der hartnäckigste Verfolger: 3:1 gegen Deißlingen/Lauffen, 7:3 gegen Wittendorf und 2:0 gegen Weildorf/Bittelbronn sicherten den zweiten Platz.

Weildorf/Bittelbronn und Deißlingen/Lauffen ringen um jeden Zentimeter

Die SG Weildorf/Bittelbronn schloss mit 4 Punkten und 8:10 Toren als Dritter ab. Der Start gelang mit 4:1 gegen Wittendorf, anschließend bremste Holzhausen mit 4:1, und gegen Hirschau blieb am Ende ein 0:2. Das 3:3 im direkten Duell mit der SGM Deißlingen/Lauffen war dann der Punkt, der das Mittelfeld dieser Gruppe prägte: Beide Teams nahmen sich nichts, beide landeten schließlich bei 4 Punkten. Deißlingen/Lauffen stand am Ende mit 8:12 Toren auf Rang vier – inklusive 3:2 gegen Wittendorf und 1:4 gegen Holzhausen.

Wittendorf punktlos, aber nicht unsichtbar

Der SV Wittendorf blieb in der Gruppe 2 ohne Punktgewinn und kam auf 10:22 Tore. Es gab Momente, in denen Spiele offen wirkten – etwa beim 2:3 gegen Deißlingen/Lauffen. Doch gegen Weildorf/Bittelbronn (1:4), Hirschau (3:7) und Holzhausen (4:8) zeigte sich die Brutalität der Halle: Ein kleines Loch wird in wenigen Minuten ein großer Riss.

Der Blick nach vorn: Der Hallencup geht sofort weiter

Nach diesem ersten Abend ist der Takt vorgegeben. Am morgigen Mittwoch, 14. Januar 2026, folgen die Gruppen 3 und 4 ab 18 Uhr, am Donnerstag, 15. Januar 2026, stehen die Gruppen 5 und 6 ab 18 Uhr an. Der Schlusspunkt ist die Endrunde am Samstag, 17. Januar 2026, die um 14 Uhr beginnt. Der AHG-Aktivencup hat damit schon nach dem ersten Turniertag eine klare Dramaturgie: Wer oben bleiben will, muss nicht nur einmal liefern – sondern Abend für Abend.