AHG-Aktivencup: SG Empfingen und TSG Balingen II dominieren

Der AHG-Aktivencup hat am heutigen Mittwoch in Empfingen die nächsten klaren Signale geliefert. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie, zwei Fünfergruppen, 20 Spiele – und ein Abend, an dem sich zwei Mannschaften in einen eigenen Rhythmus spielten: Die SG Empfingen in der Gruppe 3 und die TSG Balingen II in derGruppe 4. Wer in dieser Halle die Kontrolle über Tempo und Abschluss findet, zwingt dem Turnier seinen Willen auf.

Gruppe 3: SG Empfingen marschiert ohne Gegentorflut Die SG Empfingen schloss die Gruppe 3 mit vier Siegen ab und ließ kaum Luft zum Atmen. Der Auftakt war ein klares 6:0 gegen den SSC Donaueschingen, später folgten ein 2:1 gegen den FC Rottenburg II, ein 5:0 gegen den FC 07 Albstadt und ein 6:2 gegen die Spvgg Bochingen. Mit nur drei Gegentoren wirkt das wie ein Statement: vorne durchschlagskräftig, hinten stabil, über den gesamten Abend hinweg konzentriert.

Torreich, kompakt, erbarmungslos Die Zahlen dieses Abends erzählen von Tempo und Konsequenz: In derGruppe 3 kam der Spitzenreiter SG Empfingen auf 19:3 Tore und 12 Punkte, in der Gruppe 4 stürmte die TSG Balingen II sogar zu 32:6 Toren und ebenfalls 12 Punkten. Die Hallenlogik wurde wieder sichtbar: Wer früh trifft, kann Spiele kippen, wer wackelt, wird in wenigen Minuten überrollt.

Albstadt behauptet Rang zwei mit Wucht

Der FC 07 Albstadt wurde in der Gruppe 3 Zweiter mit 18:10 Toren und 9 Punkten. Albstadt gewann 4:1 gegen den FC Rottenburg II, setzte gegen Bochingen ein 7:2 und wiederholte dieses Ergebnis später gegen den SSC Donaueschingen mit einem weiteren 7:2. Entscheidend für die Tabelle war allerdings das direkte Duell mit Empfingen: Dort kassierte Albstadt ein 0:5 und musste den Gruppensieg abgeben.

Bochingen, Donaueschingen, Rottenburg: enge Momente, harte Bilanz

Hinter den beiden Topteams blieb es eng, aber auch gnadenlos. Der SSC Donaueschingen kam auf 5:15 Tore und 4 Punkte, darunter ein 1:1 gegen Bochingen und ein 2:1 gegen Rottenburg II, musste aber gegen Empfingen (0:6) und gegen Albstadt (2:7) deutliche Niederlagen hinnehmen. Die Spvgg Bochingen beendete die Gruppe mit 8:17 Toren und 2 Punkten, holte das 1:1 gegen Donaueschingen und ein 3:3 gegen Rottenburg II, ging jedoch gegen Albstadt (2:7) und Empfingen (2:6) unter. Der FC Rottenburg II blieb bei 6:11 Toren und 1 Punkt, immerhin mit einem 3:3 gegen Bochingen, aber Niederlagen gegen Albstadt (1:4), Empfingen (1:2) und Donaueschingen (1:2).

Gruppe 4: Balingen II zerlegt die Konkurrenz

In der Gruppe 4 spielte die TSG Balingen II einen Abend, der in der Halle selten ohne Eindruck bleibt: 32:6 Tore, vier Siege, 12 Punkte. Balingen startete mit 5:3 gegen SG Vöhringen, überrollte TSG Wittershausen mit 9:0, setzte sich 6:2 gegen SG Dornstetten durch und schloss mit einem 12:1 gegen SC 04 Tuttlingen II. Wer so viele Treffer in so kurzer Spielzeit erzielt, lässt keinen Zweifel an Form und Selbstverständnis.

Dornstetten wird klarer Zweiter

SG Dornstetten sicherte Rang zwei mit 12:8 Toren und 9 Punkten. Auffällig war die Konstanz: ein 4:1 gegen Vöhringen, ein 2:0 gegen Tuttlingen II und ein 4:1 gegen Wittershausen. Nur gegen Balingen II (2:6) war die Grenze erreicht. Die Tabelle zeigt damit einen klaren Schnitt: Balingen vorne, Dornstetten als stabiler Verfolger.

Wittershausen kämpft sich auf Platz drei

TSG Wittershausen landete mit 7:17 Toren und 6 Punkten auf Platz drei. Es gab Licht und Schatten in enger Folge: ein 3:2 gegen Tuttlingen II, ein 3:2 gegen Vöhringen, aber auch das deutliche 0:9 gegen Balingen II und ein 1:4 gegen Dornstetten. Der Abend war eine Erinnerung daran, wie brutal die Halle Ergebnisse in kurzer Zeit formt.

Vöhringen und Tuttlingen II mit offenen Spielen und offenen Wunden

Die SG Vöhringen kam auf 12:15 Tore und 3 Punkte. Neben Niederlagen gegen Balingen II (3:5) und Dornstetten (1:4) standen ein 6:3 gegen Tuttlingen II sowie ein 2:3 gegen Wittershausen. SC 04 Tuttlingen II blieb punktlos, 6:23 Tore – die knappen Momente wie das 2:3 gegen Wittershausen und das 3:6 gegen Vöhringen konnten die Niederlagenserie nicht stoppen, am Ende stand auch das 1:12 gegen Balingen II.

Der Turnierplan drückt sofort weiter

Nach dem heutigen Mittwochabend folgt bereits am morgigen Donnerstag, 15. Januar 2026, der nächste Spieltag mit den Gruppen 5 und 6 ab 18 Uhr. Dort starten unter anderem SG Empfingen II, SC 04 Tuttlingen, FV Plochingen, SV Heselwangen, VfL Nagold, VfR Sulz sowie die SGM-Teams aus Ebhausen/Rotfelden und Gruol/Erlaheim sowie die SpVgg Leidringen in ihren Abend.

Die Endrunde wirft ihren Schatten voraus

Der Schlusspunkt des AHG-Aktivencups ist für Samstag, 17. Januar 2026, angesetzt: Die Endrunde beginnt um 14 Uhr und führt über eine Gruppenphase bis in die K.-o.-Spiele. Ab 19:57 Uhr stehen die Viertelfinals an, danach folgen die Halbfinals um 21:02 Uhr und 21:15 Uhr. Das Spiel um Platz drei ist für 21:41 Uhr geplant, das Finale für 21:54 Uhr. Nach den klaren Gruppenbildern vom Mittwoch bleibt die zentrale Frage offen: Wer kann in der Endrunde unter maximalem Druck dieselbe Wucht entfalten, die Empfingen und Balingen II an diesem Abend vorgelegt haben?