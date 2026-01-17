AHG-Aktivencup: FC Holzhausen krönt den letzten Turniertag

Der Abschluss vom AHG-Aktivencup am heutigen Samstag hat gehalten, was der Hallenfußball verspricht: hohes Tempo, enge Entscheidungen und einen Finalabend, der die Kräfte bis zum letzten Spiel forderte. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie reichten aus, um Favoriten zu bestätigen, Außenseiter zu fordern und am Ende einen Turniersieger zu küren, der über den gesamten Tag hinweg seine Qualität unter Beweis stellte. Von der Gruppenphase bis zum Finale blieb die Halle unter Spannung.

Ein Turniertag mit klarer Struktur Vier Vierergruppen bildeten die Basis des letzten Turniertags des AHG-Aktivencups. Gespielt wurde in der Zwischenrunde im Modus jeder gegen jeden, nur die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale. Schon früh zeigte sich, wie eng Erfolg und Scheitern im Hallenfußball beieinanderliegen. Tore hatten unmittelbare Auswirkungen auf Tabellenplätze, Rückstände ließen sich nur schwer korrigieren.

Gruppe A: Freudenstadt setzt sich durch

In der Gruppe A behauptete sich die Spvgg Freudenstadt mit drei Siegen aus drei Spielen. Neun Punkte und 8:4 Tore reichten für Platz eins. Dahinter folgten der SC 04 Tuttlingen, der FC 07 Albstadt und die SGM Altingen/Entringen jeweils mit drei Punkten. Die Ergebnisse spiegelten die Ausgeglichenheit wider, doch Freudenstadt zeigte in den entscheidenden Momenten die größere Stabilität und zog verdient als Gruppensieger weiter.

Gruppe B: Nagold bleibt ohne Punktverlust

Der VfL Nagold dominierte die Gruppe B und schloss sie mit neun Punkten und 11:5 Toren ab. Die Mannschaft gewann alle drei Partien und ließ keine Zweifel an der Spitzenposition aufkommen. Die TSG Balingen II folgte mit sechs Punkten und 11:11 Toren auf Rang zwei. TuS Ergenzingen kam auf drei Punkte, während die SGM SV Gruol/SV Erlaheim ohne Zähler blieb und sich früh aus dem Rennen verabschieden musste.

Gruppe C: Holzhausen mit Offensivwucht

In der Gruppe C setzte der FC Holzhausen ein deutliches Zeichen. Neun Punkte und 19:9 Tore unterstrichen die Offensivstärke dieses Auftritts. Die SG Empfingen belegte mit sechs Punkten Rang zwei und folgte Holzhausen ins Viertelfinale. Dahinter blieben die TSG Wittershausen und die SG Empfingen II mit jeweils einem Punkt chancenlos, auch wenn einzelne Spiele phasenweise offen gestaltet wurden.

Gruppe D: Schwenningen behauptet die Spitze

Der BSV 07 Schwenningen sicherte sich in Gruppe D mit sieben Punkten und 4:1 Toren Platz eins. Zwei Siege und ein Unentschieden reichten, um sich vor dem FV Plochingen zu platzieren, der mit vier Punkten Zweiter wurde. Der TSV Hirschau und der TSV Trillfingen kamen jeweils auf drei Punkte, verpassten aber den Sprung in die K.-o.-Runde.

Viertelfinale: Der Druck steigt spürbar

Mit Beginn der Viertelfinals änderte sich die Dramaturgie des Turniers. Die Spvgg Freudenstadt unterlag der TSG Balingen II, während der VfL Nagold ein deutliches Zeichen setzte und den SC 04 Tuttlingen klar besiegte. Der FC Holzhausen setzte sich gegen den FV Plochingen durch, und die SG Empfingen zog mit einem Sieg gegen den BSV 07 Schwenningen ins Halbfinale ein. Die Favoriten behaupteten sich, doch die Abstände blieben gering.

Halbfinale: Holzhausen und Empfingen setzen sich durch

Im Halbfinale zeigte der FC Holzhausen erneut seine Durchschlagskraft und setzte sich gegen die TSG Balingen II durch. Parallel dazu rang die SG Empfingen den VfL Nagold nieder und erreichte das Endspiel. Beide Mannschaften hatten bereits in der Vorrunde überzeugt und bestätigten ihre Form im entscheidenden Moment.

Platzierungsspiel: Nagold sichert Rang drei

Im Spiel um Platz drei setzte sich der VfL Nagold gegen die TSG Balingen II mit 2:1 durch und belohnte sich für einen insgesamt konstanten Turnierauftritt. Nach dem Halbfinal-Aus zeigte Nagold noch einmal Konzentration und Durchsetzungskraft.

Finale: Holzhausen vollendet einen starken Tag

Im Finale ließ der FC Holzhausen keinen Zweifel mehr aufkommen. Mit einem klaren 5:1-Sieg gegen die SG Empfingen krönte das Team einen Turniertag, der von Beginn an von Offensivfreude und Effizienz geprägt war. Der letzte Turniersieg war das logische Ergebnis einer Mannschaft, die sowohl in der Gruppenphase als auch in den K.-o.-Spielen die entscheidenden Akzente setzte.