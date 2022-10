Ahbachs Siegesserie ist gerissen Kreisliga A: Wie die DJK Kelberg dem Primus TuS Ahbach beim 1:0 die erste Saisonniederlage zugefügt hat, und welche Lehren der Coach des Tabellenführers daraus zieht.

Am Ende einer spannenden und gutklassigen Partie waren sich sowohl Ahbachs Spielertrainer Daniel Clausen wie auch Kelbergs Coach Hein Carl darüber einig, dass die Hausherren einen verdienten Sieg eingefahren hatten. Mit dem Ggsich Joshua Wheaton als Matchwinner feiern. Es war die erste Saisonniederlage für den TuS Ahbach, der zuvor in acht Spielen acht Mal gewonnen hatte. Kelberg konnte mit seinem dritten Saisonsieg wieder erst mal durchschnaufen.

„Wir haben die größere mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt und Nico Clausen zugestellt bekommen“, wusste Carl. Aus seiner Sicht war es mitentscheidend, dass seine beiden Sechser Marvin Groß und Jonas Nelles „unheimlich viele Bälle angesaugt haben, extrem präsent waren und so oft ein Überzahlspiel in Ballnähe hergestellt haben.“ Auch Keeper Jan Laux, der verletzt ins Spiel gegangen sei und sich „bis zum Ende durchgebissen hat“, erwies sich bei den Flanken der Ahbacher als sicherer Rückhalt und pflückte so manchen Ball herunter.

Bereits im ersten Durchgang hätte die DJK in Führung gehen können, als Niklas Peters, Alex Welter und der spätere Siegtorschütze Wheaton beste Möglichkeiten vergaben, doch zu unentschlossen und überhastet abschlossen. Auf der andern Seite entschied der stets auf Ballhöhe agierende Schiedsrichter Karl-Heinz Kläs auf Abseits, nachdem bei einem Freistoß der Ahbacher Aras Aslan wohl augenscheinlich allein vor Laux eingelaufen war. „Vielleicht wäre es dann ein anderes Spiel geworden. Es war in der ersten Halbzeit unsere einzige nennenswerte Offensivaktion“, meinte TuS-Spielertrainer Clausen.

Kelberg hätte auch bereits in Führung ziehen können, als Peters den Ball von außen in den Rücken gespielt bekommen hatte, den Ball aber nicht richtig traf (70.). Zwei Minuten zuvor roch es nach Handelfmeter für Kelberg, doch DJK-Trainer Carl räumte ein, dass „man den nicht unbedingt hätte geben müssen. Alles gut.“ In der Schlussphase brachte Clausen mit Tom Schlösser und Janik Schuck nochmals geballte Offensiv-Power in die umkämpfte Partie vor knapp 200 Zuschauern. Schlösser vergab nach Pass von Nils Müller überhastet (82.), Schuck brachte die Kugel aus zehn Metern mit einem Schuss über die Latte ebenfalls nicht im Kelberger Kasten unter (89.).

Für Daniel Clausen fiel die Niederlage verdient aus, weil „Kelberg strukturierter agiert und sein Spiel über 90 Minuten konstant und konzentriert durchgezogen hat“. Ahbachs Coach konstatierte weiter, dass die „Niederlage zwar kein Beinbruch für uns ist, doch eine Art Weckruf für alle ist, künftig noch mehr zu investieren und noch entschlossener zu agieren. In den letzten Spielen haben wir gemerkt, dass es immer ein klein bisschen weniger wurde. Jeder muss wieder an seine Grenzen gehen. Auch beim nächsten Spiel gegen Oberweis erwartet uns ein hartes Stück Arbeit“.

Für Hein Carl soll der Überraschungsdreier nicht dazu dienen, dass „wir uns darauf ausruhen, und dass wir weiterhin fleißig arbeiten und demütig bleiben müssen. Nächste Woche in Neunkirchen erwartet uns eine sehr heimstarke und wuchtig agierende Mannschaft, gegen die wir jüngst im Pokal 1:3 verloren haben. Da sind wir in der Pflicht, unsere schwache Auswärtsbilanz mal etwas aufzupolieren.“