Ahaus mit Last-Minute-Remis gegen RWM - Nottuln schlägt Kinderhaus

Grün-Weiß Nottuln – Westfalia Kinderhaus 3:1Grün-Weiß Nottuln:
Julian Jaworek, Fabian Kemper, Justus Rehers, Valentyn Yarokha (85. Max Meßing), Christian Messing (91. Noah-Jacob Afiemo), Richard Joaquim, Lukas Cofalik (94. Kevin Stenzel), Thorin Louis Graßnick (79. Noah Hörsting), Gabriel Cati, Lukas Höing (90. Ludwig Bünker), Marc Perick - Trainer: Darius SchweringWestfalia Kinderhaus:
Steffen Scharbaum, Levent Taylan Öztürk, Jens Böckmann, Nick Rensing, Jendrik Witt, Tim-Lennart Siekmann, Luis Jan Haverland, Semih Daglar (90. Pedro Henrique de Souza Silva), Moritz Alexander Orschel (74. Florian Graberg), Brolyn Ojiako (60. Henri Aaron Isert) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih WasseySchiedsrichter:
Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer:
150Tore:
1:0 Lukas Höing (51.), 1:1 Jendrik Witt (57.), 2:1 Marc Perick (63.), 3:1 Richard Hermann (70.)
SC Peckeloh – SV Rödinghausen II 0:0
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Vincent Hall, Kelvin Klein (63. Erik Alexander Mannek), Mick Schüttpelz (74. Finn Speckmann), Anes Dautovic, Andi Mehmeti, Maximilian Helf, David Haxhibeqiri (74. Erik Peters), Ekin Zan (83. Gerrit Weinreich), Leandro Ricker-Rasteiro, Nikolas Korniyenko (46. Paul Ristau) - Trainer: Vittorio Lombardi
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Julian Philipp Frommann, Roman-Stevan Jankowski (75. Fynn Hagen Rausch-Bönki), Johannes Kerlen (63. Samih Uslu), Damian Bittner, Tim Schmid, Arvin Moulai, Harun Köse (83. Ziad Baris), Christoph Rüther (32. Alessio Zschieschang) - Trainer: Lennard Warweg
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 100
Tore: keine Tore
SV Westfalia Soest – VfL Theesen 3:1
SV Westfalia Soest: Claudio Osterhoff, Steffen Topp (72. Felix Weber), Jann Conrads, Emre Coskun, Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Lukas Brenk, Mohammed El Gourari (62. Eike Uli Mehn), Gianluca Greco (88. Leon Hudzicki), Niklas Senk (40. Gianni-Alessandro Jácome-Fontana), Tom Teipel (77. Luca Üstün) - Trainer: Dustin Hamel - Co-Trainer: Rene Diasonama - Co-Trainer: Daniel Wiengarn
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Timon Luca Siebert (66. Julian Strathoff), Tom Fuhrmann (88. Dominik Sander), Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Alessio Giorgio, Riad Bentria (46. Eric Jesper Darlath), Iven Sielemann, Jannik Tödtmann, Soufian Kaba (45. Kai-Niklas Janz), Taha Ajdar Moulla (72. Tino Aleksic) - Trainer: Engin Acar
Schiedsrichter: Marian Zabell - Zuschauer: 108
Tore: 1:0 Jann Conrads (45.+3), 1:1 Kai-Niklas Janz (78.), 2:1 Luca Üstün (79.), 3:1 Lukas Brenk (82.)
FC Nordkirchen – SF Ostinghausen 3:1
FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Jaime Carlos Borm, Marlon van Hettinga, Dominik Dupke (80. Ufuk Ekincier), Lukas Bregenhorn, Daniel Jonas Seidel (83. Luca Pascal Dombrowski), Luca-Hermann Gennermann, Benedikt Övermann (72. Paul Wiemer), Simon Mors (83. Sam Khoschkenar), Robin Schwick (77. Dzan-Laurin Alic), Robin Cordes - Trainer: Mario Plechaty
SF Ostinghausen: Maximilian Koch, Filip Pieprzka (83. Sefai Colak), Malte Wieling, Tom Franke, Tobias Lyttwin, Elias Polaczy (58. Jari Limbrock), Fabio Francesco la Mendola, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder (46. Dennis Bauer), Luis Scheiermann (46. Philipp Klaus), Felix Diening (46. Marcel Meuter) - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Lukas Sauer - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Dominik Dupke (21.), 2:0 Benedikt Övermann (37.), 3:0 Jaime Carlos Borm (49.), 3:1 Tom Franke (89.)
Preußen Espelkamp – FC Kaunitz 2:3
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth, Dennis Schmidt, Ben Klostermann, Niklas Hille, Tristan Zopf, Berkay Cosar (35. Olivier Marohn) (68. Crispin Beyse), Rojhat Agackiran, Malik Baytar, Horly Ngouba Moudouhy, Hasan Köse - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
FC Kaunitz: Alexander Leier, Felix Frosch, Fabian Bürmann (56. Lennart Brink), Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Pascal Hanna (76. Tom Stickling), Joel Kirsch, Oliver Bollwicht (62. Leon Schmidt), Daniel Nadig, Fabio Kristkowitz (58. Rodrigo Nunes Romano), Gian Manuel Pieper (79. Maik Bakin) - Trainer: Levent Cayiroglu
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Daniel Nadig (12.), 1:1 Ben Klostermann (44.), 2:1 Hasan Köse (69. Handelfmeter), 2:2 Joel Kirsch (72.), 2:3 Leon Schmidt (86.)
FSC Rheda – Borussia Emsdetten 4:0
FSC Rheda: Pascal Müller, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier, Engin Güney (64. Dennis Fischer), Marcel Lücke, Matteo Ellefred (80. Philipp Aciz), Nemanja Milic (76. Luis Sievers), Martin Aciz (80. Andrej Falkowsky), Lukas Acar, Mustafa Dogan, Christoph Linnemann (85. Camron Parkes) - Trainer: Christopher Hankemeier
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage, Mattes Langelage, Henrik Laumann, Vincent Schulte (73. Jan-Martin Schmitz), Mats Hagel (71. Oliver Deniz Milek), Attila Szabo, Julius Hölscher (58. Arian Tim Kraushaar), Markus Weidel, Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Patrick Lepperhoff - Zuschauer: 192
Tore: 1:0 Christoph Linnemann (15.), 2:0 Christoph Linnemann (28. Handelfmeter), 3:0 Christoph Linnemann (70.), 4:0 Christoph Linnemann (82.)
Eintracht Ahaus – RW Maaslingen 2:2Eintracht Ahaus:
Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, David Farwick, Jannes Brüning, Janis Jan Noack (70. Christopher Ransmann), Jonathan Noack, Christian Rosing, Luca Ehler (89. Stanly Vinke), Lennart Varwick, Christopher Behrendt, Moritz Wagner (46. Jan Kröger) - Trainer: Frank WegenerRW Maaslingen:
Marcel Redeker, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Elms Jeroen Bornemann, Jesper Fuchs, Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier, Paul-Joan Heineking (61. Faton Islamaj), Joel Waterbär (76. Noah Wesemann), Bastian Rode (61. Etrit Cakici) (84. Marcel Hofrath) - Trainer: Sergej BartelSchiedsrichter:
Noah Bode - Zuschauer:
200Tore:
0:1 Joel Waterbär (13.), 0:2 Bastian Rode (21.), 1:2 Jonathan Noack (55.), 2:2 Christopher Behrendt (90.)
Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
SV Mesum – SuS Neuenkirchen 3:3
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Tim Egbers, Rene Pöhlker, Christopher Strotmann, Philip Grewe, Kevin Ostendorf (73. Jan Fislage), David Katerkamp, Adrian Knüver, Jordi Dindic, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt (92. Max Ostendorf) - Trainer: Pascal Wilmes
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken (46. Fin Menzel), Mehmet Kaya, Marco Diekmann, Leon Varelmann (96. Tom Köllmann), Luca Bültel, Noah Scheipers (85. Matthis Meiring), Joshua Roß, Marvin Egbers, Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 270
Tore: 0:1 Marco Diekmann (19. Handelfmeter), 1:1 Julin Muthulingam (24.), 2:1 Julin Muthulingam (36., per Nachschuss nach FE), 3:1 Julin Muthulingam (51. Foulelfmeter), 3:2 Felix Wiggers (89.), 3:3 Tom Köllmann (90.+6)
Besondere Vorkommnisse: Julin Muthulingam (SV Mesum) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Greiwe (36.). Julin Muthulingam (SV Mesum) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Greiwe (57.).