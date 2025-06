Ahaus komplettiert Westfalenliga Staffel 1 - Die mögliche Einteilung

Der Landesliga 4-Vizemeister SV Eintracht Ahaus nutzte am heutigen Sonntagnachmittag die zweite Chance und bezwang den ebenfalls vor einer Woche als Verlierer vom Platz gegangenen FC Borussia Dröschede (Staffel 2) knapp mit 2:1. Ein früher Doppelschlag (4./12.) brachte die Münsterländer vor fast 1000 Zuschauern auf die Siegerstraße. Dass es beim Anschlusstreffer in der 54. Minute blieb, hatte die Mannschaft von Coach Frank Wegener ihrem Keeper Igor Levchenko zu verdanken, der mit starken Paraden den Ausgleich verhinderte. Wegener räumte ein, dass seine Mannen eine Verlängerung kaum überstanden hätten. Zu kräfteverzehrend waren die letzten Wochen, in dem seine Truppe auf dem Zahnfleisch gehend nun doch noch den Aufstieg in die Westfalenliga schafft.