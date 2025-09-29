Ahaus klettert auf Platz 2 - Nordkirchen gibt Rote Laterne ab

Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus gab sich im Topspiel gegen den bis dato Fünftplatzierten SV Mesum keine Blöße. Beim 2:0-Heimsieg kassierten die Münsteraner zum allerersten Mal in der laufenden Spielzeit kein Gegentor in einem Pflichtspiel.
Der SV Eintracht Ahaus gewann das Aufsteiger-Duell beim FC Kaunitz mit 2:1 und bleibt punktgleich. Es war die Revanche für die im Juni erlittene 2:5-Relegations-Niederlage, die letztlich unbedeutend blieb, da auch Ahaus im zweiten Anlauf noch den Aufstieg schaffte. Der letztjährige Vizemeister SC RW Maaslingen konnte überraschend nicht mitziehen und kam gegen den VfL Theesen nicht über ein 1:1-Remis hinaus.
Punktgleich mit Maaslingen ist der FSC Rheda neuer Vierter, der das Verfolgerduell bei der SF Ostinghausen nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 für sich entschied. Oben dran bleiben auch der SuS Neuenkirchen (3:0 gegen den SV Rödinghausen II) und Borussia Emsdetten (1:0 gegen den SV Westfalia Soest).
Soest ist neben dem SC Peckeloh (0:1 Last-Minute-Niederlage bei GW Nottuln) die Negativüberraschung des ersten Saisonviertels. Beiden rangieren inmitten der dichten unteren Tabellenhälfte und könnten jederzeit Schlusslicht werden. Die Rote Laterne trägt nun der FC Preußen Espelkamp, der diese im direkten Duell vom FC Nordkirchen überreicht bekam (0:2).
Der 8. Spieltag im Überblick:
Westfalia Kinderhaus – SV Mesum 2:0
Westfalia Kinderhaus: Nicolas Harksen, Florian Graberg, Levent Taylan Öztürk (67. Phil Ebbe Möllers), Jens Böckmann, Nick Rensing, Henri Aaron Isert, Yannick Lachowicz (69. Tim-Lennart Siekmann), Farid Abdvis Zadeh (59. Jendrik Witt), Luis Jan Haverland (80. Brolyn Ojiako), Semih Daglar (88. Pedro Henrique de Souza Silva), Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Julian Wolf, Tobias Göttlich (81. Rene Pöhlker), Tim Egbers, Simon Moß (69. Jan Fislage), Christopher Strotmann, Kevin Ostendorf, Adrian Knüver, Jordi Dindic, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt - Trainer: Pascal Wilmes
Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 151
Tore: 1:0 Henri Aaron Isert (15.), 2:0 Luis Jan Haverland (25.)
SF Ostinghausen – FSC Rheda 2:3
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Filip Pieprzka (73. Marcel Meuter), Malte Wieling, Dennis Bauer (85. Jari Limbrock), Lars Tschorn (22. Sefai Colak), Lucas Meuter (90. Hannes Tyrell), Tom Franke, Philipp Klaus, Elias Polaczy, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder (69. Felix Diening) - Trainer: Kai-Bastian Evers
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier (80. Corvin Meyer), Engin Güney (46. Nemanja Milic), Marcel Lücke, Matteo Ellefred, Nils Müller, Martin Aciz, Lukas Acar (84. Mustafa Dogan), Luis Sievers, Christoph Linnemann (90. Dennis Fischer) - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Thorsten Milde - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Luis Sievers (4. Eigentor), 2:0 Elias Polaczy (26.), 2:1 Christoph Linnemann (46.), 2:2 Nemanja Milic (48.), 2:3 Martin Aciz (55.)
Preußen Espelkamp – FC Nordkirchen 0:2
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth, Dennis Schmidt, Maik Stoll (12. Rojhat Agackiran) (88. Lasse Fründ), Ben Klostermann, Semir Ucar, Tristan Zopf (78. Olivier Marohn), Crispin Beyse (62. Lennon Blaha), Malik Baytar, Horly Ngouba Moudouhy, Hasan Köse - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe (53. Tom Alter), Jaime Carlos Borm (46. Robin Schwick), Noel Lahr, Lukas Bregenhorn, Linus Hensler, Luca-Hermann Gennermann, Luis Schäfer, Simon Mors (88. Lars Wannigmann), Con Helmer Thomas Lappen (65. Dominik Dupke), Robin Cordes, Antonio Abazi - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Janik Stork - Zuschauer: 92
Tore: 0:1 Simon Mors (46.), 0:2 Antonio Abazi (90.+2)
Grün-Weiß Nottuln – SC Peckeloh 1:0
Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Justus Rehers, Max Meßing, Valentyn Yarokha, Richard Joaquim, Lukas Cofalik (94. Liano Nicolai Jose Pauls), Jakob Metze, Thorin Louis Graßnick (78. Noah Hörsting), Lukas Höing (54. Marc Perick), Noah-Jacob Afiemo (88. Ludwig Bünker) - Trainer: Darius Schwering
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich (77. Mick Schüttpelz), Vincent Hall, Tom Haßheider, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek (56. Paul Ristau), Andi Mehmeti, Maximilian Helf, Ekin Zan (72. Finn Speckmann), Harun Kizilboga (63. Leandro Ricker-Rasteiro), Nikolas Korniyenko - Trainer: Vittorio Lombardi
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Fabian Kemper (90.+3)
Gelb-Rot: Mick Schüttpelz (94./SC Peckeloh/)
RW Maaslingen – VfL Theesen 1:1
RW Maaslingen: Joshua Jonas Wehking, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Marcel Hofrath (62. Magnus Giersdorff), Elms Jeroen Bornemann, Jesper Fuchs (65. Burak Mete Cosar), Jan-Malte Schwier, Kadir Yildirim, Paul-Joan Heineking (83. Joel Waterbär), Berkan Ersoy (75. Bastian Schreiber), Bastian Rode (71. Connor Wlotzka) - Trainer: Sergej Bartel - Trainer: Christian Schröer
VfL Theesen: Luis Weber, Timon Luca Siebert, Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath, Timur Rieger, Alessio Giorgio, Riad Bentria (90. Julian Strathoff), Jannik Tödtmann (54. Dominik Sander), Mattis Beckmann, Soufian Kaba, Taha Ajdar Moulla (94. Tino Aleksic) - Trainer: Laurens Flocke - Trainer: Engin Acar - Trainer: Timo Niermann
Schiedsrichter: Simon Real - Zuschauer: 221
Tore: 0:1 Jannik Tödtmann (27.), 1:1 Jesper Fuchs (45.+2)
SuS Neuenkirchen – SV Rödinghausen II 3:0
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken, Mehmet Kaya, Jan Wiegers, Marco Diekmann (66. Leon Varelmann), Luca Bültel (88. Mika Termühlen), Noah Scheipers (82. Lukas Feiting), Marvin Egbers, Fin Menzel (84. Tom Köllmann), Lennart Theismann (75. Paul Winnemöller) - Trainer: Alexander Zerche
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Julian Philipp Frommann, Roman-Stevan Jankowski, Fynn Hagen Rausch-Bönki (82. Lennart Braunsmann), Damian Bittner, Tim Schmid (60. Alessio Zschieschang), Noah-Henry Köse (77. Johannes Kerlen), Arvin Moulai (82. Harun Köse), Samih Uslu (73. Ziad Baris), Niklas Burlage - Trainer: Lennard Warweg
Schiedsrichter: Thomas Endberg (Essen) - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Lennart Theismann (13.), 2:0 Jan Wiegers (74.), 3:0 Fin Menzel (77.)
Borussia Emsdetten – SV Westfalia Soest 1:0
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Mattes Langelage, Henrik Laumann (88. Oliver Deniz Milek), Vincent Schulte (75. Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage), Mats Hagel (69. Markus Weidel), Julian Dirks, Attila Szabo, Julius Hölscher, Samir Haxha (69. Tom Bovenschulte), Avni Kürsat Özmen (82. Elias Ernst) - Trainer: Marc Wiethölter
SV Westfalia Soest: Benjamin Aust, Joshua Becker, Emre Coskun (72. Jann Conrads), Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Arne Krick, Marlon Hellmann, Mohammed El Gourari (85. Felix Weber), Gianluca Greco, Niklas Senk, Gianni-Alessandro Jácome-Fontana (61. Tom Teipel) - Trainer: Dustin Hamel
Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 256
Tore: 1:0 Avni Kürsat Özmen (50.)
FC Kaunitz – Eintracht Ahaus 1:2
FC Kaunitz: Alexander Leier, Fabian Bürmann (88. Dennis Martens), Fynn Blomberg, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning (66. Pascal Hanna), Rodrigo Nunes Romano, Besir Bikliqi (63. Fabio Kristkowitz), Tom Stickling (63. Oliver Bollwicht), Daniel Nadig, Lennart Brink, Maik Bakin (90. Gian Manuel Pieper) - Trainer: Levent Cayiroglu
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, David Farwick, Janis Jan Noack, Christian Rosing (66. Janis Jan Noack), Lennart Varwick, Christopher Behrendt (93. Danylo Tamylovych), Jannes Brüning, Luca Ehler (89. Jannik Wigbels), Tarek El-Abdulah (76. Jan Kröger), Moritz Wagner - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Maik Echelmeyer - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Christopher Behrendt (37.), 1:1 Lennart Brink (65.), 1:2 Moritz Wagner (79.)