Ahaus klettert auf Platz 2 - Nordkirchen gibt Rote Laterne ab

Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus gab sich im Topspiel gegen den bis dato Fünftplatzierten SV Mesum keine Blöße. Beim 2:0-Heimsieg kassierten die Münsteraner zum allerersten Mal in der laufenden Spielzeit kein Gegentor in einem Pflichtspiel.

Der SV Eintracht Ahaus gewann das Aufsteiger-Duell beim FC Kaunitz mit 2:1 und bleibt punktgleich. Es war die Revanche für die im Juni erlittene 2:5-Relegations-Niederlage, die letztlich unbedeutend blieb, da auch Ahaus im zweiten Anlauf noch den Aufstieg schaffte. Der letztjährige Vizemeister SC RW Maaslingen konnte überraschend nicht mitziehen und kam gegen den VfL Theesen nicht über ein 1:1-Remis hinaus.