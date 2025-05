AH: Starkenburgia kann den Titel nicht verteidigen

Heppenheim. Ein wenig in der Favoritenrolle beim eigenen Turnier sahen sie sich schon, die Altherrenfußballer des FC Starkenburgia Heppenheim. Schließlich hatten sie den Wettbewerb am Vorabend des Vatertages schon mehrfach gewonnen, zuletzt im vergangenen Jahr. Doch als einige kurzfristige Absagen eintrudelten, schwand ein wenig die Zuversicht, „Das waren wohl Nachwirkungen der dritten Halbzeit vom Eintracht-Frankfurt-Spiel“, vermutete Heppenheims Zweiter Vorsitzender Werner Schmitt augenzwinkernd.

Wie dem auch sei: Am Ende landeten die Gastgeber auf Rang drei, weil sie sich im Neunmeterschießen gegen die SG Gronau mit 5:3 durchsetzen. Das Turnier gewann der TV Lampertheim, der schon vor drei Jahren erfolgreich war, dank eines 1:0-Finalsieges gegen die SG Einhausen/Schwanheim. Schütze des goldenen Tores war Alexander Horle. Der TVL blieb in allen sechs Spielen ohne Niederlage.

Gastgeber scheitert im Neunmeterschießen

Im Halbfinale hatte sich Lampertheim gegen Gronau mit 3:1 behauptet, während die Starkenburgia im Strafstoßentscheid den Kürzeren zog (2:3 gegen Einhausen/Schwanheim). In der Vorrunde waren in Gruppe I die SG Reichenbach, SV/BSC Mörlenbach sowie ohne Punkt und Tor die Tvgg Lorsch ausgeschieden. In Gruppe II blieben der SV Schönberg und der TSV Hambach auf der Strecke.