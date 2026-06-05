AH Kreispokalturnier in Wiesbaden

Wiesbaden. Am Samstag startet das vierte alljährliche Alte-Herren-Ü35-Event. Ausrichter des Turniers ist in diesem Jahr der Türkische SV Wiesbaden. Kreisjugendwart Siegfried Maurer merkt an: „Hier steht der Spaß am Fußballspielen und das Treffen alter Weggefährten im Vordergrund.“ Er ist sich sicher, dass auch dieses Jahr das Event ein „voller Erfolg“ wird und „einen festen Platz im Wiesbadener Fußball-Kalender einnimmt“.
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Ab 11:30 Uhr startet der Gastgeber das Pokalevent mit einem Spiel gegen den SC Polonia Wiesbaden. Die zehn Teams sind in zwei Gruppen aufgeteilt und spielen zeitgleich um den Einzug in das Halbfinale.
Zu den weiteren Teilnehmern gehören SV Blau - Gelb Wiesbaden, die ihr erstes Spiel gegen den 1.FSV Schierstein bestreiten.
Der letzte Teilnehmer der Gruppe A ist der 1.SC Kohleck, dieser beginnt das Turnier gegen den Türkischen SV
In in Gruppe B beginnen die Alten Herren des DJK 1.SC Klarenthal mit der Spvgg. Sonnenberg das Event.
Das nächste Spiel aus Gruppe zwei bestreiten die Freie Turnerschaft Wiesbaden, sowie die SG Germania Wiesbaden.
Auch Teil der Gruppe B ist der FSV Hellas Schierstein, welcher gegen den 1.SC Klarenthal sein erstes Spiel bestreitet.
Mit diesen Voraussetzungen kann ein wundervoller Fußballtag erwartet werden. Der Sieger des Turniers darf sich an einer Teilnahme am AH-Hessenpokal im Folgejahr erfreuen.