AH Kreispokalturnier in Wiesbaden Die AH vom Türkischen SV lädt zum diesjährigen Kreispokalturnier ein +++ Mit zwei Gruppen und zehn Ü35 Teams erwartet die Zuschauer ein spannendes Turnierformat von Erik Bechtold · Heute, 11:44 Uhr · 0 Leser

Dieses Jahr findet der vierte Alljährliche Ü35 AH Kreispokalturnier statt. Ausrichter ist dieses Jahr der Türkische SV Wiesbaden – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. Am Samstag startet das vierte alljährliche Alte-Herren-Ü35-Event. Ausrichter des Turniers ist in diesem Jahr der Türkische SV Wiesbaden. Kreisjugendwart Siegfried Maurer merkt an: „Hier steht der Spaß am Fußballspielen und das Treffen alter Weggefährten im Vordergrund.“ Er ist sich sicher, dass auch dieses Jahr das Event ein „voller Erfolg“ wird und „einen festen Platz im Wiesbadener Fußball-Kalender einnimmt“. Hier findet ihr den Spielplan!

Auch Teil der Gruppe B ist der FSV Hellas Schierstein, welcher gegen den 1.SC Klarenthal sein erstes Spiel bestreitet.