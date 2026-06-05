 2026-06-03T09:07:03.210Z

Pokal

AH Kreispokalturnier in Wiesbaden

Die AH vom Türkischen SV lädt zum diesjährigen Kreispokalturnier ein +++ Mit zwei Gruppen und zehn Ü35 Teams erwartet die Zuschauer ein spannendes Turnierformat

von Erik Bechtold · Heute, 11:44 Uhr · 0 Leser
Dieses Jahr findet der vierte Alljährliche Ü35 AH Kreispokalturnier statt. Ausrichter ist dieses Jahr der Türkische SV Wiesbaden
Dieses Jahr findet der vierte Alljährliche Ü35 AH Kreispokalturnier statt. Ausrichter ist dieses Jahr der Türkische SV Wiesbaden – Foto: Willi Roth (Archiv)

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Kreispokal AH WI 25/26
Klarenthal
Türk. SV Wsb
Sonnenberg
SC Polonia

Wiesbaden. Am Samstag startet das vierte alljährliche Alte-Herren-Ü35-Event. Ausrichter des Turniers ist in diesem Jahr der Türkische SV Wiesbaden. Kreisjugendwart Siegfried Maurer merkt an: „Hier steht der Spaß am Fußballspielen und das Treffen alter Weggefährten im Vordergrund.“ Er ist sich sicher, dass auch dieses Jahr das Event ein „voller Erfolg“ wird und „einen festen Platz im Wiesbadener Fußball-Kalender einnimmt“.

Hier findet ihr den Spielplan!

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Ab 11:30 Uhr startet der Gastgeber das Pokalevent mit einem Spiel gegen den SC Polonia Wiesbaden. Die zehn Teams sind in zwei Gruppen aufgeteilt und spielen zeitgleich um den Einzug in das Halbfinale.

Zu den weiteren Teilnehmern gehören SV Blau - Gelb Wiesbaden, die ihr erstes Spiel gegen den 1.FSV Schierstein bestreiten.

Morgen, 11:50 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08
11:50

Der letzte Teilnehmer der Gruppe A ist der 1.SC Kohleck, dieser beginnt das Turnier gegen den Türkischen SV

Morgen, 12:10 Uhr
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
12:10

In in Gruppe B beginnen die Alten Herren des DJK 1.SC Klarenthal mit der Spvgg. Sonnenberg das Event.

Morgen, 11:30 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
11:30

Das nächste Spiel aus Gruppe zwei bestreiten die Freie Turnerschaft Wiesbaden, sowie die SG Germania Wiesbaden.

Morgen, 11:50 Uhr
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi.
11:50

Auch Teil der Gruppe B ist der FSV Hellas Schierstein, welcher gegen den 1.SC Klarenthal sein erstes Spiel bestreitet.

Morgen, 12:10 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
12:10

Mit diesen Voraussetzungen kann ein wundervoller Fußballtag erwartet werden. Der Sieger des Turniers darf sich an einer Teilnahme am AH-Hessenpokal im Folgejahr erfreuen.

Hier findet ihr den Spielplan!