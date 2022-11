AH-Kreisliga kämpft ums Überleben – Hallbergmoos erwägt Kreiswechsel Fußball

Attaching – Ernste Töne wurden am Dienstag bei der AH-Versammlung des Fußballkreises Donau/Isar angeschlagen. Senioren-Kreisspielleiter Stephan Fox hatte zur jährlichen Sitzung ins Vereinsheim des BC Attaching geladen, gut 20 Teilnehmer aus 14 Vereinen waren dabei. Diese diskutierten ausführlich, ob und wie zukünftig eine Senioren-Liga im Kreis Donau/Isar weitergeführt werden könnte.

Flex-Runde oder Kleinfeldliga keine Option

Hintergrund: In der abgelaufenen Spielzeit fanden sich nur fünf Clubs – und die sagten wegen Personalmangels rund ein Drittel der Partien ab. Zu viele, findet die AH-Leitung des VfB Hallbergmoos: Es müsse eine klare Einigung her, dass künftig mindestens fünf, sechs Mannschaften an den Start gehen, die dann auch kicken wollen – sonst müsse sich der VfB überlegen, in einem anderen Kreis mitzuspielen. Einige Vertreter betonten, dass es schwierig sei, im AH-Bereich überhaupt genug Spieler fürs Training zu finden – und noch weniger wollten fixe Spieltermine wahrnehmen. Aus Sicht der meisten Clubs würde auch eine Flex-Runde (zehn oder neun Spieler pro Team) oder eine Kleinfeldliga keine Abhilfe schaffen.

Sowohl Kreisspielleiter Fox als auch Bezirksseniorenspielleiter Anton Jagdhuber betonten, dass es schade wäre, wenn der Kreis komplett zerfallen würde. Sie appellierten an die Verantwortlichen, in sich zu gehen, ob durch Spielgemeinschaften oder besseres Ausnutzen des Zweitspielrechts weitere Teilnehmer an der Kreisliga gefunden werden könnten. Einige Clubs werden Gespräche führen und bis Jahresende Rückmeldung geben.