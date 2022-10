AH des SV Bad Heilbrunn: Spieler sind trotz Niederlagen zufrieden Höhen und Tiefen bei den FF Geretsried

Mit einem Doppelpack von Sasa Decur (50., 56.) stellten die Gastgeber dann die Weichen auf Sieg. Sebastian Mertens verkürzte zwar auf 2:3 (65.), doch in der Schlussphase traf die Spielgemeinschaft noch zwei Mal. „Wir sind da, wo wir hinwollten, nicht ganz vorn und nicht ganz hinten“, zieht Trainer Karl Hüttl dennoch ein positives Saisonfazit in der Kreisklasse 1. „Das Wichtigste war, dass nach Corona wieder normale Spiele möglich waren. Und rein sportlich ist es auch ganz gut gelaufen.“

„Wir können echt zufrieden sein“, meint auch Eki Ongerth, dessen FF Geretsried in ihren letzten beiden Partien in der Kreisklasse 2 nochmal ein Spiegelbild der Saison ablieferten. „Wir sind manchmal ganz ordentlich unter die Räder gekommen, aber wir haben uns nie hängen lassen“, stellt der FFG-Teamsprecher fest. Zur ersten Kategorie muss man das Gastspiel beim Tabellenzweiten FC Emmering, das mit 1:6 verloren ging. Nach frühem Rückstand (9.) gestalteten die Gäste die Partie eine Stunde lang offen, dann ging es dahin. Den Geretsrieder Ehrentreffer erzielte Christos Georgiadis zum 1:5 in der 87. Minute. „Wir hatten richtig gute Chancen, aber vorne hat es einfach nicht geklappt. Das war die ganze Saison unser Manko“, so Ongerth.

Er sah sich in seiner Einschätzung beim jüngsten 7:6-Sieg bei der SG Starnberg/Söcking bestätigt. Torschützen für die FFG waren erneut Georgias (2), Edgars Jekabsons (3), Michael Wilfing und ein SG-Akteur mit einem Eigentor. „Wir hätten auch 12:1 gewinnen können, aber die Chancenauswertung war wieder einmal ziemlich mies“, monierte Ongerth. „Aber insgesamt hatten wir mehr Höhen als Tiefen in dieser Saison. Und die 20 Punkte, die wir geholt haben, sind ganz okay.“ (rst)