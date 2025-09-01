AH des SC Kohlheck: Pokalknüller auch Spiel für guten Zweck

Wiesbaden. Mit seiner ersten Mannschaft hat sich der SC Kohlheck freiwillig in die B-Liga zurückgezogen. Vorausgegangen war Ende April die Entscheidung der SCK-Veranwortlichen um Fußballchef Stefan Weigl, die Erste aus der Kreisoberliga vor dem Saisonende aus dem Spielbetrieb zu nehmen. Davon abgesehen ist das Vereinsleben intakt. Was auch die Alten Herren belegen.
An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) genießen sie in der ersten Hessenpokalrunde gegen die SG Oberliederbach Heimrecht. Es ist ein sportliches Highlight, aber auch ein Spiel, das in Wiesbaden ein weiteres Beispiel für die Solidarität der Fußballer für Menschen in ganz schwierigen Lebensituationen bietet.
Ein Benefizspiel zugunsten von Noel. Der junge Mann befindet sich nach einem unverschuldeten Unfall im privaten Bereich im Wachkoma, hat schwerwiegende Verletzungen davongetragen. Aus dem Umfeld des SC Kohlheck bestehen Verbindungen zu ihm und seiner Familie. Für Stefan Weigl ist es daher eine Selbstverständlichkeit, sich anlässlich der Pokalpartie an der angelaufenen Spendenaktion zu beteiligen. Akteure aus weiteren Wiesbadener Vereinen hätten ihr Kommen angekündigt. „Im Umfeld des Wiesbadener Fußballs entwickelt sich bei solchen Anlässen eine große Energie“, weiß Weigl um etliche positive Beispiele mit großer Hilfsbereitschaft der Wiesbadener Fußball-Community. Und hofft entsprechend auf eine am Ende gut gefüllte Spendenbox. Mittel, die zur Behandlung und Genesung von Noel beitragen sollen. Hier könnt ihr spenden!
Daneben werden die Kohlhecker um AH-Organisator und Vorstandsmitglied Michael Roder sportlich alles in die Waagschale werfen, um nach dem Wiesbadener Pokalsieg – die Freie Turnerschaft war Gastgeber des Turniers, im Endspiel bezwangen die Kohlhecker den SC Klarenthal – die Erfolgsgeschichte ihrer Oldies fortzuschreiben. Angelo Del Buono, mit dem Verein eng verbunden, ist auch mit 51 Jahren ein Fußball-Enthusiast mit eingebauter Leidenschaft geblieben. Für die Mannschaft, zu der ferner Lutz Fuhrmann, Jakob Blech und Viktor Andreas zählen, gilt das in ihrer Gesamtheit. Gutes Spiel und guter Zweck – am Mittwoch soll beides vereint werden.