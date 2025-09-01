Am Rande des AH-Hessenpokalspiels gegen Oberliederbach will sich der SC Kohlheck für den guten Zweck einsetzen und Spenden für Noel sammeln. – Foto: Willi Roth - Archiv

AH des SC Kohlheck: Pokalknüller auch Spiel für guten Zweck Hessenpokalspiel der Kohlhecker Oldies um Angelo Del Buono zugleich Benefizspiel zugunsten von Noel, der sich nach schwerem Unfall im Wachkoma befindet Verlinkte Inhalte Hessenpokal AH Oberliederb. Kohlheck

Wiesbaden. Mit seiner ersten Mannschaft hat sich der SC Kohlheck freiwillig in die B-Liga zurückgezogen. Vorausgegangen war Ende April die Entscheidung der SCK-Veranwortlichen um Fußballchef Stefan Weigl, die Erste aus der Kreisoberliga vor dem Saisonende aus dem Spielbetrieb zu nehmen. Davon abgesehen ist das Vereinsleben intakt. Was auch die Alten Herren belegen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) genießen sie in der ersten Hessenpokalrunde gegen die SG Oberliederbach Heimrecht. Es ist ein sportliches Highlight, aber auch ein Spiel, das in Wiesbaden ein weiteres Beispiel für die Solidarität der Fußballer für Menschen in ganz schwierigen Lebensituationen bietet.

Ein Benefizspiel zugunsten von Noel. Der junge Mann befindet sich nach einem unverschuldeten Unfall im privaten Bereich im Wachkoma, hat schwerwiegende Verletzungen davongetragen. Aus dem Umfeld des SC Kohlheck bestehen Verbindungen zu ihm und seiner Familie. Für Stefan Weigl ist es daher eine Selbstverständlichkeit, sich anlässlich der Pokalpartie an der angelaufenen Spendenaktion zu beteiligen. Akteure aus weiteren Wiesbadener Vereinen hätten ihr Kommen angekündigt. „Im Umfeld des Wiesbadener Fußballs entwickelt sich bei solchen Anlässen eine große Energie“, weiß Weigl um etliche positive Beispiele mit großer Hilfsbereitschaft der Wiesbadener Fußball-Community. Und hofft entsprechend auf eine am Ende gut gefüllte Spendenbox. Mittel, die zur Behandlung und Genesung von Noel beitragen sollen. Hier könnt ihr spenden! Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr 1. SC Kohlheck Kohlheck SG Oberliederbach Oberliederb. 19:30 PUSH