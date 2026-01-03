Agrar Hallencup: TSG-Handballer gewinnen in Liebenwalde

Der Agrar Hallencup des FV Liebenwalde hat am heutigen Samstag die Weinberghalle vollständig in Beschlag genommen. Acht Mannschaften, zwölf Minuten Spielzeit und ein klar strukturierter Turnierbaum sorgten für einen intensiven Hallenabend mit klaren Ausschlägen, knappen Entscheidungen und einem Finale, das bis zur letzten Minute Spannung trug. Am Ende setzen sich die Handballer der TSG Liebenwalde durch und gewinnen das Endspiel gegen den FSV Basdorf.

Gruppenphase: Gruppe A beginnt mit offener Statik

In der Gruppe A entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Bild. Die TSG Liebenwalde startete mit einem 2:1 gegen den FSV Basdorf und legte damit früh die Basis für den späteren Gruppensieg. Das Sven-Schmidt-Team setzte mit einem 2:1 gegen den FV 1997 Liebenwalde ein erstes Ausrufezeichen. Im weiteren Verlauf trennte sich die TSG Liebenwalde 2:2 vom Sven-Schmidt-Team, ehe der Gruppensieg mit einem 2:1 gegen den FV 1997 Liebenwalde abgesichert wurde. Mit 7 Punkten und 6:4 Toren stand die TSG an der Spitze. Der FSV Basdorf folgte mit 6 Punkten und einem starken Torverhältnis von 9:3, geprägt vom klaren 5:0 gegen den FV 1997 Liebenwalde und dem 3:1 gegen das Sven-Schmidt-Team. Dahinter ordnete sich das Sven-Schmidt-Team mit 4 Punkten ein, während der FV 1997 Liebenwalde punktlos blieb.

Gruppe B: Offensivkraft entscheidet die Reihenfolge

In der Gruppe B bestimmte vor allem die Durchschlagskraft die Tabelle. Der FV 1997 Liebenwalde dominierte die Gruppe mit 7 Punkten und 13:5 Toren. Einem deutlichen 7:0 gegen das Scheunenviertel Liebenwalde folgte ein 4:3 gegen die SpG Marienwerder/Klosterfelde sowie ein 2:2 gegen Traktor Neuholland. Die SpG Marienwerder/Klosterfelde sicherte sich mit 6 Punkten und 12:8 Toren Rang zwei, unter anderem durch ein 1:0 gegen Traktor Neuholland und ein klares 8:4 gegen das Scheunenviertel. Traktor Neuholland landete mit 4 Punkten und 8:3 Toren auf Platz drei, während das Scheunenviertel Liebenwalde trotz hoher Einsatzbereitschaft punktlos blieb und mit 4:21 Toren die defensive Härte des Turniers zu spüren bekam.

Trostrunde: Spiele bleiben umkämpft

Auch abseits der Halbfinals blieb der Wettbewerb intensiv. In der Trostrunde setzte sich das Scheunenviertel Liebenwalde mit 4:3 gegen das Sven-Schmidt-Team durch. Traktor Neuholland gewann sein Spiel gegen den FV 1997 Liebenwalde mit 2:1. Diese Begegnungen unterstrichen, dass auch jenseits der Titelentscheidung jede Partie Bedeutung behielt und der Turniermodus keine Nachlässigkeit erlaubte.

Halbfinale: Favoriten setzen sich durch

In den Halbfinals zeigte sich, wer die Gruppenphase am stabilsten gestaltet hatte. Die TSG Liebenwalde gewann ihr Halbfinale mit 2:0 gegen die SpG Marienwerder/Klosterfelde und bestätigte damit ihre Rolle als Turnierfaktor. Der FSV Basdorf setzte sich im zweiten Halbfinale mit 3:0 gegen den FV 1997 Liebenwalde durch. Zwei klare Ergebnisse, die den Weg ins Finale ohne Umwege öffneten.

Platzierungsspiele: Entscheidungen bis in den späten Abend

Im Spiel um Platz sieben gewann das Sven-Schmidt-Team deutlich mit 6:1 gegen den FV 1997 Liebenwalde aus Gruppe A. Platz fünf sicherte sich Traktor Neuholland mit einem 5:4 gegen das Scheunenviertel Liebenwalde. Das Spiel um Platz drei entschied der FV 1997 Liebenwalde aus Gruppe B mit einem 3:1 gegen die SpG Marienwerder/Klosterfelde für sich und schloss das Turnier mit einem Erfolg ab.

Finale: Ein Tor entscheidet den Agrar Hallencup

Das Endspiel brachte den FSV Basdorf und die Handballer der TSG Liebenwalde zusammen. Beide Teams hatten sich stabil durch den Turnierabend gearbeitet, doch im Finale reichte ein Treffer: Die Handballer der TSG Liebenwalde gewannen mit 1:0 und sicherten sich den Turniersieg. Für Basdorf blieb trotz starker Auftritte in Gruppe und Halbfinale Rang zwei.

Ein Turnier, das die Halle trägt

Der Agrar Hallencup des FV Liebenwalde zeigt sich auch in seiner zweiten Auflage als kompakter, intensiver Hallenwettbewerb. Klare Gruppen, ein stringenter Modus und viele Tore sorgen für einen Abend ohne Leerlauf. Der Turniersieg der Handballer der TSG Liebenwalde steht am Ende eines langen Programms, das die Härte und Faszination des Hallenfußballs gleichermaßen sichtbar macht.