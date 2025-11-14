Agieren statt reagieren: SV Miesbach erwartet Aufsteiger Rosenheim

Einmal müssen die Kicker des SV Miesbach noch ran, dann geht es in die wohlverdiente Winterpause. Am Samstag um 14 Uhr empfangen die Kreisstädter den Aufsteiger DJK SB Rosenheim.

Ausgetragen wird die Partie auf dem Rasenplatz am SV-Sportheim. „Wir spielen lieber auf Rasen. Daher noch einmal ein großes Dankeschön an die Platzwarte, dass sie das möglich gemacht haben“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Nach dem 1:1-Unentschieden in Aschheim vor einer Woche wollen die Kreisstädter das Fußballjahr 2025 mit einem Heimerfolg beschließen. „Alle sind gut drauf, jetzt wollen wir noch einen positiven Abschluss. Es war ein gutes Jahr. Der fünfte Platz ist uns nicht mehr zu nehmen, aber wir wollen uns punktetechnisch noch weiter absetzen“, erklärt der SV-Coach.

Das Hinspiel war mehr ein Scheibenschießen als ein Duell auf Augenhöhe. Beim Aufsteiger setzte sich der SV mit 8:0 durch und feierte damit den höchsten Saisonsieg. „Das Hinspiel dürfen wir nicht als Maßstab heranziehen. Da ist beim Gegner gar nichts zusammengelaufen, und bei uns war jeder Schuss ein Treffer.“

Rosenheim sei sicher motiviert und wolle eine offene Rechnung begleichen. „Sie sind inzwischen in der Bezirksliga angekommen, haben sich deutlich gesteigert und in die Spur gefunden“, sagt Grünwald über den letzten Gegner des Jahres.

In der Tat holten die Rosenheimer aus den letzten fünf Spielen insgesamt neun Zähler, nur einen weniger als die Miesbacher. Die letzten beiden Partien in Zorneding (1:0) und gegen Töging (2:1) konnte der Sportbund für sich entscheiden.

Personell gibt es bei den Hausherren noch zwei Fragezeichen. Michael Probst musste das Abschlusstraining angeschlagen auslassen. Er hatte zuletzt in der Innenverteidigung an der Seite von Marinus Veit großen Anteil an der starken Defensivleistung der Miesbacher.

Sollte Probst nicht auflaufen können, so wäre Niklas Städter die Alternative, der nach seiner Oberkörperverletzung wieder ins Training eingestiegen ist. Unklar ist zudem, ob Fabian Bauer seine Erkältung rechtzeitig auskurieren kann.

Grünwald warnt, unabhängig von der eigenen Aufstellung, noch einmal vor den Gästen: „Wir erwarten Rosenheim mit einem ganz anderen Gesicht als im Hinspiel. Sie haben in den letzten Spielen aggressiv gespielt und sind sicherlich ein starker Gegner.“

Dennoch wollen die Miesbacher das letzte Heimspiel siegreich gestalten, auch als Dank an die eigenen Fans. „Wir haben den höchsten Zuschauerschnitt der Bezirksliga und wollen uns mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause verabschieden“, sagt Grünwald.

„Gegen Rosenheim müssen wir wieder mehr agieren als reagieren wie in Aschheim. Und für Josef Sontheim geht es um den ersten Platz in der Torjägerliste“, fügt der SV-Coach an. An der Motivation wird es den SV-Kickern also sicherlich nicht fehlen.