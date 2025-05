Die Mauer steht: Die Fußballer des SVA Palzing (in Grün) rehabilitierten sich am Freitagabend für die jüngste 1:5-Pleite gegen Kirchdorf und kletterten auf Tabellenrang drei. – Foto: Lehmann

„Aggressiver gespielt": SVA Palzing wahrt durch Derbysieg Aufstiegschance Doppelpacker Schermbach

Sie wollten im Aufstiegsrennen keinesfalls lockerlassen, die Fußballer des SVA Palzing. Die Grün-Weißen fuhren am Freitagabend vor rund 270 Zuschauern einen mehr als verdienten Derby-Heimsieg gegen den SV Kranzberg ein.

Das deutliche 3:0 (2:0) brachte die Mannen von Trainer Enes Mehmedovic in der Kreisliga 2 wieder in Schlagdistanz zu Relegationsplatz zwei. Das Team kletterte auf den dritten Tabellenrang. Coach Mehmedovic trat hinterher allerdings auf die Euphoriebremse, trotz des endlich mal wieder überzeugenden Auftritts. „So hätte ich mir das schon gegen Kirchdorf gewünscht“, spielte der SVA-Trainer auf die 1:5-Niederlage vor zwei Wochen an. „Am Ende war der Sieg natürlich schon verdient.“ Was zum einen daran lag, dass die Hausherren das Fehlen von Offensivgranate Fabian Radlmaier gut kompensieren konnten. Und zum anderen hielten sich die Palzinger Eigenfehler diesmal in Grenzen. Zudem war das Heimteam auf die Standards besser vorbereitet. „Insgesamt wollten wir es heute mehr als Kranzberg und haben aggressiver gespielt“, lobte Mehmedovic seine Mannschaft.

Fr., 16.05.2025, 19:30 Uhr SV Ampertal Palzing Amp Palzing SV Kranzberg SV Kranzberg 3 0 Die Palzinger gaben von Beginn an Gas und gingen früh in Führung: Andre Bauer war auf der rechten Seite wunderbar freigespielt worden, seine anschließende Hereingabe konnte Dominic Schermbach zielgenau zum 1:0 verwerten (3.). Und die Grün-Weißen legten auch schnell nach: Diesmal war Tobias Wirth über rechts vorgedrungen, im Strafraum gab es dann einen leichten Kontakt. Wirth nahm den gerne an und bekam den Penalty, Ivan Rakonic verwandelte sicher (12.).