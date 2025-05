Aggressive Stimmung in Leverkusen

Sonntag Spätnachmittag auswärts bei der dritten von Roland Bürrig. Für den Gegner die 3 Punkte Pflicht um weiter um den Aufstieg zu kämpfen. Konzentriert begannen wir das Spiel, Bürrig mit mehr Ballbesitz, fanden dennoch nicht die Lücke in unserer Abwehrreihe. Erst eine Ecke und kleine Kommunikationsfehler brachten die Gastgeber in Führung. Knappe 10 Minuten später ein Distanzschuss, Sebastian hier leider 2m zu weit draußen, ohne Chance den Ball abzuwehren, 2-0 für Bürrig. Das Spiel wurde hitziger und einige harte Foulspiele wurden konsequent mit der gelben Karte bestraft. Doch nach einem Kopfstoß des Gegners (Nr 10) gegen Dario wurde es etwas lauter und unsere Bank forderte hier die rote Karte, welche für solch eine Aktion mehr als verdient gewesen wäre, blieb aber aus und beide bekamen ebenfalls die gelbe Karte. Nach einem Freistoß von Lars in der 36sten Minute landet der Ball vor Marvin, der ganz entspannt und cool zum 1-2 aus unserer Sicht trifft. Spiel wieder offen und mit dem 1-2 ging es auch in die Pause. Kurz nach der Pause dann die Nummer 10 von Bürrig mit dem 3-1, kann sich beim Schiri bedanken, dass er noch auf dem Platz stehen durfte zu diesem Zeitpunkt. In der 55sten Minute ein grobes Foul durch Dario, welcher einen Platzverweis zur Folge hatte. Im Anschluss stellten wir um, brachten mit Stefan und Patrick einige frische Kräfte ins Spiel, doch leider nutze Bürrig eiskalt die Überzahlsituation aus und stellte auf ein 1-6 Endergbenis. Das verhinderte auch das Comeback von Timo nicht, der dem Teamkader nun wieder zur Verfügung steht. Nächste Woche empfangen wir auf dem heimischen Thuleweg die dritte Mannschaft von Fortuna Köln, Regen ist übrigens gemeldet…. Nicht dass wir das Spiel verschieben müssen, wegen Hochwasser oder so. Btw… auch Reifenspuren könnten auf dem Feld vorhanden sein, da während der Badesaison der Platz als Parkplatz für den umliegenden Höhenfelder See dient😜