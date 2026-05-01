Agbavon fällt aus: ein Niebauer muss im Sturm ran

Der VfR Garching hat ein Stürmerproblem vor dem Spiel in Dachau. Trainer Mike Niebauer könnte selbst im Angriff auflaufen.

Der Druck wird größer, aber die Aufgaben werden nicht leichter für den VfR Garching. Nach zwei Abstiegen hintereinander möchte der Verein nichts mehr mit den unteren Tabellenregionen zu tun haben. Vor dem Gastspiel beim ASV Dachau (Samstag, 13 Uhr) ist der Abstand zur Abstiegsrelegation auf fünf Punkte geschmolzen. In den vergangenen Wochen lief nicht viel bei den Garchingern zusammen, aber sie haben gegenüber der Konkurrenz noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Nach vier Niederlagen in Serie werden die Garchinger gerade durch das Mittelfeld der Liga durchgereicht. „Jetzt ist Mai“, scherzt Mike Niebauer, „der Seuchenmonat ist vorbei.“ Im Ernst sagt der Garchinger Trainer, dass bei dem negativen Lauf mit nur einem Sieg in sieben Spielen oft lediglich Kleinigkeiten fehlten. In einer extrem ausgeglichenen Gruppe wie dieser kann es schnell wieder in die andere Richtung gehen. „Wir haben das volle Vertrauen in unsere Mannschaft“, betont Mike Niebauer für das Trainerteam. Aus den jüngsten Spielen nimmt man die Erkenntnis mit, auch gegen die besten Teams der Liga nicht schlechter gewesen zu sein. Das Garchinger Problem ist es eher, den betriebenen Aufwand in Tore umzumünzen.

In Dachau haben die Garchinger ein offensives Problem, weil sich Gottfried Agbavon unter der Woche überraschend einer Kieferoperation unterziehen musste. Der Mittelstürmer kommt – wenn überhaupt – nur für einen Kurzeinsatz infrage. „Stand jetzt haben wir keinen echten Stürmer in Dachau dabei“, sagt Mike Niebauer.

Der Spielertrainer stellte sich zuletzt in der Abwehr auf und könnte nun auch wieder notgedrungen im Sturmzentrum zum Einsatz kommen. Eine Idee wäre auch sein Bruder Dennis Niebauer, der einst in den glorreichen Garchinger Regionalligazeiten schon in vorderster Front unterwegs war. „Er hilft unserer jungen Mannschaft, wenn er das Spiel vor sich hat“, sagt Mike Niebauer über die Einsatzoption seines Bruders. Von den Routiniers hängt derzeit viel ab. Gegenüber der Vorwoche ist Philipp Strube wieder zurück im Kader. (nb)