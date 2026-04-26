Agathenburger Heimschwäche geht weiter

Justin Schüler rettete wenigstens noch einen Zähler. – Foto: Michael Brunsch

Der SV Agathenburg/Dollern stottert sich weiter Richtung Saisonziel. Auch gegen den Ausfteiger aus Ottensen gab es nur ein 2:2. Seit dem 9. November 2025 warten man jetzt schon auf einen Heimsieg.

"Meine Nerven sind langsam am Ende. In der Halbzeit wurde ich auch etwas lauter", formuliert A/D-Trainer Carsten Junge seine Gemütslage. Und bis dahin war schon einiges passiert. Simon Reinke hatte die auswärtsstarken Gäste in Führung gebracht. In der Nachspielzeit gelang Aaron Warkehr zwar der Ausgleich, aber Noel Nauerz leistete sich ein unnötiges Foul im Strafraum in ungefährlicher Position. Oldie Oliver Winterling stellte auf 1:2.

Kurz nach Wiederbeginn vergab Lennox Viedts einen Foulelfmeter, als er an Jannick Matthies scheiterte. "Wenn wir da früh den Ausgleich machen, gewinnen wir das Spiel", ist sich Carsten Junge sicher. So wurde es ein ständiges Anlaufen. Torwart Tino Ebeling hielt sich in der Schlussviertelstunde mehr an der Mittellinie, als in seinem Kasten auf. Minute für Minute verging, schließlich war es Justin Schüler, dem mit einem Weitschuss der Ausgleich gelang. Dabei sollte es bleiben. "Ottensen erspielte sich vier Chancen und stand defensiv sehr stark. Wenigstens wurde es noch ein Unentschieden. Heimspiele sind im Moment kein Vorteil für uns", so Junge.

Farbenfrohe Schlussminuten

In der Nachspielzeit gingen einigen Akteuren dann noch die Sicherheit durch. Zunächst sah Janek Brünjes Rot, kurz darauf Simon Reinke die Ampelkarte. "Kommende Woche spielen wir wieder auswärts. Vielleicht läuft das ja wieder besser", sagt ein gefrusteter Agathenburger Coach.

Schiedsrichter: Marcus Hauschild - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Simon Reinke (20.), 1:1 Aaron Warkehr (45.+2), 1:2 Oliver Winterling (45.+4 Foulelfmeter), 2:2 Justin Schüler (87.)

Rot: Janek Brünjes (90./SV Agathenburg Dollern/Unsportlichkeit)

Gelb-Rot: Simon Reinke (94./SV Ottensen/Unsportlichkeit)

Besondere Vorkommnisse: Lennox Viedts (SV Agathenburg Dollern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jannick Matthies (50.).