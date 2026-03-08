Agathenburg/Dollern verliert nächstes Spitzenspiel

Lars Völker traf gleich zweimal beim Sieg in Agathenburg. – Foto: Michael Brunsch

Nur eine Woche nach der Auftaktpleite in Drochtersen gab es für den SV Agathenburg/Dollern die nächste Niederlage. Gegen den Tabellenvierten, FC Oste/Oldendorf II, verlor die Junge-Elf kurz vor dem Ende mit 2:3.

"Was soll ich sagen, wo soll ich anfangen? Ich möchte lieber nach einem Sieg anrufen", sagte A/D-Trainer Carsten Junge nach der zweiten Niederlage in Folge. Bei bestem Fußballwetter, aber schlechtem Geläuf, erwischten die Gastgeber den besseren Start, spielten eine solide erste Halbzeit, gingen folgerichtig durch Janek Brünjes in Führung. "Wir kontrollierten die Partie, ließen in der Defensive kaum etwas zu. So wollten wir auch nach dem Wechsel weitermachen", so Junge. Es sollte anders kommen.

Nach Wiederbeginn hatten die Hausherren plötzlich keinen Zugriff mehr. Nach dem 1:1 durch Niclas Storm wurden die Aktionen unruhig, Bälle wurden nicht mehr sauber gespielt. "Bei uns ging plötzlich die Düse. Wir wurden hektisch. Was wir im zweiten Durchgang ablieferten, war schlecht", gab Carsten Junge zu. Lars Völker erzielte dann eine Viertelstunde vor dem Ende das 1:2. Dem eingewechselten Noah Pejas gelang kurz nach seiner Einwechslung drei Minuten vor dem Ende der Ausgleich, doch die plötzliche Hoffnung auf den Sieg zerstörte Altherrenspieler Lars Völker in der Schlussminute mit dem 2:3. "Schon vor unserem Ausgleich hätte der FC auf 1:3 stellen müssen, hatte eine Riesenmöglichkeit. Beim 2:3 waren sich Innenverteidiger und Außenverteidiger nicht einig, Oste/Oldendorf sagte danke", so der Agathenburger Coach.

Nachwuchstalent bekommt Chance

Mit solchen Leistungen könnte es für seine Mannschaft am Ende nicht reichen, aber der Trainer sieht es noch relativ gelassen: " Lieber am Anfang zweimal verlieren, als an den letzten beiden Spieltagen, wo du nichts mehr ausrichten kannst. Es macht ja bei uns auch keiner mit Absicht" so Carsten Junge. Mit dem 18-jährigen Ben Gehlken bekam ein Winterneuzugang erste Einsatzzeiten. Er zeigte eine gute Leistung. Verzichten muss der SV in den kommenden Wochen aus verschiedenen Gründen auf Lennox Viedts. Die Tabellenführung ist vorerst verloren.

Schiedsrichter: Mark van`t Hoenderdaal - Tore: 1:0 Janek Brünjes (33.), 1:1 Niclas Storm (47.), 1:2 Lars Völker (75.), 2:2 Noah Pejas (87.), 2:3 Lars Völker (90.).