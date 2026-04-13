Agathenburg/Dollern und die Heimspiele

Es ist schon fast wie verhext beim SV Agathenburg/Dollern. Im neunten Heimspiel gab es das erste Unentschieden, aber die fünfte Partie ohne Heimsieg. Gegen den Tabellenvorletzten, SV Ahlerstedt/Ottendorf IV reichten nicht mal vier eigene Treffer zum Sieg. Die Mannschaft von Trainer Carsten Junge kann von Glück sprechen, das der einzige ernstzunehmende Verfolger, FC Oste/Oldendorf II, ziemlich sicher nicht aufsteigen kann.
Es war erneut viel Krampf im Spiel des Favoriten. Auf dem schwer bespielbaren Sportplatz an der B73 hatte man zwar im ersten Durchgang etwa 70 % Ballbesitz und hätte nach dem 1:0 durch Lennox Viedts nachlegen können, doch zur Pause stand es 1:1. "Wir müssen 3:0 führen, A/O schießt das Tor aus fast 40 Metern, weil unser Keeper weit vor dem Kasten stand und wir den Ball leichtfertig verloren hatten", sagt A/D-Coach Carsten Junge. Es sollte im zweiten Abschnitt noch schlimmer kommen. Zwei Agathenburger Spieler liefen sich gegenseitig über den Haufen, Dirk Lawrenz nutzte die Gelegenheit zum 1:2. "Es spricht für uns, dass wir schnell zurückkamen, drehten die Partie innerhalb von fünf Minuten in ein 3:2. Aber dann kommen immer wieder diese haarsträubenden Fehler", ärgert sich Junge.
Ahlerstedt/Ottendorf schlägt erneut zuürck
Ein Doppelschlag durch Cedric Hagenguth drehte erneut die Begegnung. Weiter Abstimmungsprobleme und Unsicherheiten in der Agathenburger Defensive, incl. Torwart Malte Pils, warfen die Hausherren wieder zurück. Doch wieder zeigte der Tabellenzweite eine positive Reaktion und glich durch Julio Paruzel aus. "Wir hatten noch einmal umgestellt mit Justin Sladek als Innenverteidiger, aber am Ende sollte es nicht mehr sein. Das 4:4 fühlte sich an wie eine Niederlage", so Carsten Junge. Ahlerstedt/Ottendorf IV rutschte trotz des überraschenden Punktgewinnes auf den vorletzten Platz ab.
Schiedsrichter: Christian Peters - Tore: 1:0 Lennox Viedts (16.), 1:1 Daniel Marquardt (39.), 1:2 Dirk Lawrenz (47.), 2:2 Justin Sladek (50.), 3:2 Dawid Neuber (52.), 3:3 Cedric Hagenguth (60.), 3:4 Cedric Hagenguth (62.), 4:4 Julio Paruzel (65.).