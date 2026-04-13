Agathenburg/Dollern und die Heimspiele

Es war erneut viel Krampf im Spiel des Favoriten. Auf dem schwer bespielbaren Sportplatz an der B73 hatte man zwar im ersten Durchgang etwa 70 % Ballbesitz und hätte nach dem 1:0 durch Lennox Viedts nachlegen können, doch zur Pause stand es 1:1. "Wir müssen 3:0 führen, A/O schießt das Tor aus fast 40 Metern, weil unser Keeper weit vor dem Kasten stand und wir den Ball leichtfertig verloren hatten", sagt A/D-Coach Carsten Junge. Es sollte im zweiten Abschnitt noch schlimmer kommen. Zwei Agathenburger Spieler liefen sich gegenseitig über den Haufen, Dirk Lawrenz nutzte die Gelegenheit zum 1:2. "Es spricht für uns, dass wir schnell zurückkamen, drehten die Partie innerhalb von fünf Minuten in ein 3:2. Aber dann kommen immer wieder diese haarsträubenden Fehler", ärgert sich Junge.