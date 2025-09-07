Agathenburg/Dollern schießt keine Tore

Ein halbes Dutzend Spieler standen Co-Trainer Adolf Ebeling aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung. "Das war aber nicht entscheidend, denn die anderen haben eine gute Leistung gezeigt, es fehlten lediglich unsere Tore. Chancen hatten wir genug, leider kam oftmals der letzte Pass nicht", äußerte sich Ebeling, der Trainer Carsten Junge vertrat. Seine Mannschaft machte das Spiel, hatte etwa 80 % Ballbesitz. Harsefeld versuchte es häufig mit langen Bällen, hatte drei Möglichkeiten, zwei davon wurden genutzt. Die erste Chance vereitelte noch A/D-Keeper Tino Ebeling. "Ich kann meiner Mannschaft wirklich keinen Vorwurf machen. wenn du zehn Chancen hast, kein Tor erzielst und der Gegner so effektiv ist, verlierst du. Drei oder viermal hat es der Harsefelder Torwart auch gut gemacht", so der Co-Trainer.

Harsefeld nutzt Möglichkeiten eiskalt

Auch nach der Pause diktierten fast nur die Gastgeber. Die Tore schossen aber die Harsefelder. Nach Vorarbeit von Luis Kruse gelang Sören Grünhagen das überraschende 0:1 (56.). Den Deckel machte dann Söhnke Weber drauf, der eine Vorlage von Niklas Hafke verwertete (75.). "Das machten sie gut und sehr effektiv. Aber nochmal, keinen Vorwurf an meine Mannschaft. Sie hat alles versucht, sich nur nicht belohnt. Wir befinden uns auf einem guten Weg", sagte Adolf Ebeling abschließend. Der TuS Harsefeld III steht damit nach fünf Partien auf einem hervorragenden 2. Platz. Die Entscheidung, den freigewordenen Platz in der 1. Kreisklasse nutzen zu wollen, war bislang eine richtige.

Schiedsrichter: Helmut Willuhn - Tore: 0:1 Sören Grünhagen (56.), 0:2 Söhnke Weber (75.)