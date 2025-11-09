Agathenburg/Dollern mit viel Tempo zurück auf Platz eins

Mit einem eindrucksvollen Offensivspiel holte sich Titelfavorit SV Agathenburg/Dollern die Tabellenführung in der 1. Kreisklasse zurück. Eine Szene sorgte bereits nach wenigen Minuten für Aufsehen, bei der sich Apensens starker Schlussmann Nico Roggendorf als fairer Sportsmann präsentierte.

Julio Paruzel (Nr. 7) zieht ab und trifft unten rechts zum 1:0. Oder doch nicht? Diese Frage kam auf..... – Foto: Michael Brunsch

Was war passiert? In der 12. Minute schoss Julio Paruzel nach schöner Vorarbeit von Justin Hüttry aus 17 Metern unten rechts ins Tor. Dachten zunächst alle, aber plötzlich lag der Ball neben dem Apenser Tor. Das Tornetz hatte ein Loch und das junge Schiedsrichtergespann war verunsichert, wollte sich beraten, ob der Ball wirklich im Tor war. Dann schaltete sich TSV-Torwart Nico Roggendorf ein und gab zu, dass der Ball im Tor war. Faire Geste des 21-Jährigen! Es geht nur in eine Richtung Die Gäste kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe, weil sie der Schnelligkeit der Hausherren überhaupt nichts entgegensetzen konnten. Chancen gab es im Minutentakt, entweder Nico Roggendorf verhinderte den Einschlag oder der Pfosten stand im Weg (3. Minute beim Kopfball von Justin Sladek). Lennox Viedts und Noel Nauerz erhöhten auf 3:0, Nico Becker im Nachschuss nach nicht einmal 25 Minuten auf 4:0. Schon nach 29 Minuten hatte Gästetrainer Björn Bleschke dreimal gewechselt. Es wurde jetzt ein wenig besser, aber auch weil Justin Sladek per Kopf, Julio Paruzel und Lennard Brettschneider ihre Chancen nicht nutzten. Allein Brettschneiders Möglichkeit parierte Roggendorf Weltklasse aus fünf Metern Entfernung.

Apensens Trainer Björn Bleschke und sein Co., Mario Knebel, mussten erkennen, dass in Agathenburg nichts zu holen war. – Foto: Michael Brunsch

Jetzt hatten auch die Apenser zwei gute Möglichkeiten. Der eingewechselte Maximilian Winterling scheiterte am Pfosten und Niklas Albers wurde einschussbereit von Marcus Reiche gestoppt. Nach einem klaren Handspiel von Finn Moje gab es kurz vor der Pause den ersten von drei berechtigten Strafstößen. Justin Schüler verwandelte sicher zum 5:0. Eine ganz bittere erste Halbzeit für die Gäste.

Ihre Schnelligkeit war mit entscheidend: Julio Paruzel und Lennox Viedts – Foto: Michael Brunsch

Halbzeit zwei ging dann tatsächlich mit 2:1 an die Gäste. Doch zunächst verwandelte Lennox Viedts den nächsten Elfmeter zum 6:0, Julio Paruzel wurde gefoult. Dann wurde es kurios. Marcus Reiche spielte den Ball zu Keeper Malte Pils zurück und der ließ die Kugel über seinen Fuß gleiten (57.). Das war mal wieder ein Tor der Marke "Kacktor des Monats". Dann gab es immer wieder Abschlüsse der Hausherren, die weitgehend Nico Roggendorf parierte. Der Torwart der Gäste war es definitiv, der ein zweistelliges Ergebnis verhinderte. Allein der eingewechselte Isaak Warkehr scheiterte mehrfach an ihm.

Niclas Becker im Zweikampf mit Mike Bellmann. – Foto: Michael Brunsch

Vor dem Tor von Nico Roggendorf brannte es immer wieder lichterloh. – Foto: Michael Brunsch