Agathenburg/Dollern macht spät den Sack zu

Vor 14 Monaten reiste der SV Agathenburg/Dollern mit einem großen Bus nach Freiburg, um den Aufstieg in die Kreisliga klarzumachen, was dann auch gelang. Jetzt kam der Kreisligaabsteiger, um sich für eine 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Eintracht Immenbeck II zu rehabilitieren. Das gelang phasenweise. "Gegen den läuferisch überlegenen Gegner haben wir verdient verloren", gab SG-Trainer Ernst Hülsen zu. Seine Mannschaft präsentierte sich gegenüber dem letzten Spiel um zwei Klassen verbessert. Besonders in der 1. Halbzeit verteidigten die Gastgeber stark. Allerdings vergab A/D auch zwei oder drei gute Möglichkeiten. Dennoch stand es zur Halbzeit 0:1. Justin Sladek erzielte endlich seinen ersten Saisontreffer. Lennox Viedts hatte stark vorgelegt.

Gäste machen den Deckel nicht drauf

"Wir schafften es weiter, die Partie offen zu gestalten, weil Agathenburg/Dollern nichts aus der läuferischen Überlegenheit machte. Ein, zwei gute Möglichkeiten hatten wir auch. Und dann wird uns ein regulärer Treffer aberkannt", schimpfte Ernst Hülsen. Jakob Mahler soll bei seinem Kopfballtor geschoben haben. Auch ein reguläres Tor der Gäste wurde nicht gegeben. In der Schlussphase schraubte der Favorit das Ergebnis dann noch auf ein standesgemäßes 0:3. "Den Konter zum 0:2 spielten sie gut, der Elfmeter war lächerlich. Jakob Mahler schießt den Ball weg und der Agathenburger geht mit zu tiefem Kopf zum Ball", so der SG-Trainer, der den SV-Sieg als verdient anerkannte. Den Elfmeter parierte Marcel Smilari zunächst, gegen den Nachschuss war er machtlos.

Schiedsrichter: Abdulkadir Burak Sözen - Zuschauer: 53

Tore: 0:1 Justin Sladek (37.), 0:2 Janek Brünjes (80.), 0:3 Paul Matthes (83.). Lennox Raul Viedst (SV Agathenburg/Dollern) scheitert mit einem Foulelfmeter an Marcel Smilari (83.).