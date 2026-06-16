 2026-06-16T13:08:32.282Z

Ligabericht

Agathenburg/Dollern II und Schwinge steigen ab

3. Kreisklasse: Heinbockel gewinnt beim Meister - D/A V profitiert

von Michael Brunsch · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karina Schütt

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3. Kreisklasse Stade
Ahlerstedt/O V
Schwinger SC
TSV Apensen III
Hammah III

In der 3. Kreisklasse hat der Meister MTV Hammah III am letzten Spieltag seine erste Heimniederlage hinnehmen müssen und das ausgerechnet im Derby gegen den SuSV Heinbockel.

Den MTV wird das nicht viel gestört haben, gefeiert wurde trotzdem. Allerdings verzichtet man auf den Aufstieg in die 2. Kreisklasse. Davon wird die SV Drochtersen/Assel V profitieren, die damit aufsteigt, wenn sie möchte. Gerüchten zur Folge wird auch Vizemeister SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg nicht aufsteigen. Ohnehin könnte es einige Verschiebungen in den unteren Klassen geben, sollte die 4. Kreisklasse abgeschafft werden.

Schwinge steigt erneut ab

Zum dritten Mal in den letzten vier Spielzeiten steht der Schwinger SC am Ende der Saison auf einem Abstiegsplatz. Diesmal landete die Elf von Trainer Uwe Duchow sogar auf dem letzten Rang. Dem SV Agathenburg/Dollern II nutzte die starke Aufholjagd in den letzten Partien nichts, auch er stieg ab. Einer der Gewinner des letzten Spieltages war der SSV Hagen III, der die SV Ahlerstedt/Ottendorf V mit 3:0 besiegte und die Klasse sicherte.

Torschützenkönig wurde Wangersens Jonas Burckhardt mit 22 Treffern, vor Claas Struwe (VSV Hedendorf/Neukloster III), der auf 18 Treffer kam.

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
3
1
Abpfiff

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
3
0
Abpfiff

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
4
0
Abpfiff

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
2
2
Abpfiff

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
2
3

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
4
3
Abpfiff