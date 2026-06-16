Agathenburg/Dollern II und Schwinge steigen ab

Den MTV wird das nicht viel gestört haben, gefeiert wurde trotzdem. Allerdings verzichtet man auf den Aufstieg in die 2. Kreisklasse. Davon wird die SV Drochtersen/Assel V profitieren, die damit aufsteigt, wenn sie möchte. Gerüchten zur Folge wird auch Vizemeister SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg nicht aufsteigen. Ohnehin könnte es einige Verschiebungen in den unteren Klassen geben, sollte die 4. Kreisklasse abgeschafft werden.

Zum dritten Mal in den letzten vier Spielzeiten steht der Schwinger SC am Ende der Saison auf einem Abstiegsplatz. Diesmal landete die Elf von Trainer Uwe Duchow sogar auf dem letzten Rang. Dem SV Agathenburg/Dollern II nutzte die starke Aufholjagd in den letzten Partien nichts, auch er stieg ab. Einer der Gewinner des letzten Spieltages war der SSV Hagen III, der die SV Ahlerstedt/Ottendorf V mit 3:0 besiegte und die Klasse sicherte.

Torschützenkönig wurde Wangersens Jonas Burckhardt mit 22 Treffern, vor Claas Struwe (VSV Hedendorf/Neukloster III), der auf 18 Treffer kam.