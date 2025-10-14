Agathenburg/Dollern holt sich ersten Sieg

Tabellenführer SV Drochtersen/Assel V musste zum Topspiel nach Horneburg. Dort gab es eine 1:3-Niederlage und somit einen Wechsel an der Spitze. Nach vier sieglosen Partien durfte in Hagen mal wieder gejubelt werden. Die Dritte gewann gegen den ASC Cranz-Estebrügge III mit 5:3. Erst in der Schlussphase sorgte Malte Stolz mit seinem Doppelpack für den Erfolg.

Weiterhin richtig schwer tun sich die drei Absteiger aus der 2. Kreisklasse. Neben Schwinge verlor auch Ahlerstedt/Ottendorf V die Begegnung in Hedendorf. Apensen erkämpfte sich beim 1:1 gegen Heinbockel immerhin einen Zähler.

In der Torschützenliste schloss Malte Stolz vom SSV Hagen III mit seinen drei Treffern gegen Estebrügge zum Führenden, Daniel Dumke (VSV Hedendorf/Neukloster III), auf. Beide kommen jetzt auf acht Tore.