Ligabericht
Agathenburg/Dollern holt sich ersten Sieg

3. Kreisklasse: Schlusslicht gewinnt 1:0 gegen Schwinge - Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg siegt im Topspiel

In der 3. Kreisklasse ist jetzt auch dem Tabellenletzten, SV Agathenburg/Dollern II, der erste Saisonsieg gelungen. Im Abstiegsduell bezwang der Aufsteiger den Schwinger SC mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Jordan Rudolf Andrè Karsten.

Tabellenführer SV Drochtersen/Assel V musste zum Topspiel nach Horneburg. Dort gab es eine 1:3-Niederlage und somit einen Wechsel an der Spitze. Nach vier sieglosen Partien durfte in Hagen mal wieder gejubelt werden. Die Dritte gewann gegen den ASC Cranz-Estebrügge III mit 5:3. Erst in der Schlussphase sorgte Malte Stolz mit seinem Doppelpack für den Erfolg.

Weiterhin richtig schwer tun sich die drei Absteiger aus der 2. Kreisklasse. Neben Schwinge verlor auch Ahlerstedt/Ottendorf V die Begegnung in Hedendorf. Apensen erkämpfte sich beim 1:1 gegen Heinbockel immerhin einen Zähler.

In der Torschützenliste schloss Malte Stolz vom SSV Hagen III mit seinen drei Treffern gegen Estebrügge zum Führenden, Daniel Dumke (VSV Hedendorf/Neukloster III), auf. Beide kommen jetzt auf acht Tore.

So., 12.10.2025, 12:30 Uhr
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
1
0
Abpfiff

So., 12.10.2025, 11:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
5
1
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 19:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
1
1

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
3
1
Abpfiff

Mi., 08.10.2025, 19:30 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
5
3
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:30 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
3
2
Abpfiff

