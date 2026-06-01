Agathenburg/Dollern holt sich den Titel mit Traumtoren 1. Kreisklasse: Elias Pejas per Fallrückzieher und Justin Schüler aus 40 Metern von Michael Brunsch · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Meister der 1. Kreisklasse 2025/2026: SV Agathenburg/Dollern – Foto: Michael Brunsch

Die Meisterfrage der 1. Kreisklasse in der Saison 2025/2026 ist geklärt. Mit einem 3:1-Erfolg über Verfolger SV Drochtersen/Assel IV sicherte sich der SV Agathenburg/Dollern den Titel und steht als erster Aufsteiger in die Kreisliga fest. Zwei sensationelle Tore drehten die Begegnung, nachdem die Kehdinger zunächst in Führung gingen.

Gestern, 15:00 Uhr SV Agathenburg Dollern Agathenb./Do SV Drochtersen/Assel Drochtersen IV 3 1 Drochtersen/Assel, hier der starke Thilo Kuhlgatz, gab alles..... – Foto: Michael Brunsch Während die Gastgeber vor knapp 200 Zuschauern mit vollem Kader in diese Spitzenpartie gehen konnten und neun Spieler auf der Bank hatten, fehlten den Gästen mit Jan Engelbrecht und Robin-Lennart Bösch die beiden etatmäßigen Innenverteidiger. Beide Ersatzleute verletzten sich dann auch noch im Laufe der Begegnung. Zunächst neutralisierten sich die beiden Top-Mannschaften. Vor dem Anpfiff war klar, gewinnen die Gastgeber, sind sie Meister, bei einem Unentschieden zumindest schon aufgestiegen. Für die Gäste entscheidet sich alles ohnehin erst später. Drochtersen/Assel stand defensiv sehr gut, Agathenburg/Dollern hatte Mühe, sich in die gefährliche Box zu spielen. Die einzige nennenswerte Gelegenheit in der ersten halben Stunde hatte A/D-Neuzugang Marc Kevin Biedermann, doch D/A-Keeper Nico von Rönn spielte gut mit und klärte zur Ecke. Dann die 30. Minute. Wie aus dem Nichts spielte D/A-Abwehrchef Jannis Beckmann einen super langen Ball in die Schnittstelle der Junge-Elf, Florian Marx war völlig frei vor Tino Ebeling und machte das 0:1. Nur drei Minuten später gelang Elias Pejas der sensationelle Ausgleich. Sensationell deshalb, weil einfach stark gemacht. Und der Torschütze ist nicht dafür bekannt, solche Tore zu erzielen. Ein Eckball wurde nicht souverän von den Gästen geklärt, die Kugel landete im Niemandsland des Strafraumes, wo Elias Pejos einfach mal zu einem Fallrückzieher ansetzte und über alle verdutzten Gegner und Mitspieler hinweg zum 1:1 traf. Es war wieder alles auf null gestellt.

Elias Pejas gelingt per Fallrückzieher der Ausgleich. – Foto: Michael Brunsch

Agathenburg/Dollern mit guten Chancen Zur Pause ging das Unentschieden durchaus in Ordnung. Nach gut einer Stunde häuften sich dann aber die Möglichkeiten für die Hausherren. Zunächst scheiterte Justin Schüler aus fünf Metern, als er mit dem Fuß versuchte, einen hohen Ball zu verwerten, anstatt den Kopf zu nehmen. Kurz darauf dann eine Direktabnahme von Janek Brünjes. Einen weiten Ball von links nach rechts traf der 20-jährige nicht voll, sein Geschoss ging rechts am Tor vorbei. Auch Justin Sladek tauchte zeimlich frei von Nico von Rönn auf, doch der Keeper warf sich vor den Angreifer. Es wurde unruhiger und hitziger. Hier war der lange ganz gut pfeifende Schiedsrichter Till Kluth nicht ganz unbeteiligt. Warum gibt es nach 80 Minuten keine Ampelkarte gegen D/A-Kapitän Jan-Hinnerk von Essen, der sich ein klares zweites taktisches Foul leistete? Sein Trainer Andre Matties nahm ihn sofort runter. Nur zwei Minuten später zückte er dann aber nach Gelb sofort Gelb/Rot für Lennox Viedts, der wohl nicht aufhörte, sich zu beschweren. Da fehlte dann einfach eine einheitlich klare Linie.

Der Ball wurde länger und länger und senkte sich über D/A-Schlussmann Nico von Rönn ins Tor. – Foto: Michael Brunsch

Julio Paruzel und Justin Sladek jubeln mit Justin Schüler über dessen 2:1. – Foto: Michael Brunsch

Co-Trainer Adolf Ebeling herzt den Torschützen des entscheidenden 2:1, Justin Schüler – Foto: Michael Brunsch

Es ging am Ende gut für die Junge-Elf, denn Justin Schüler zog einfach mal fast von der Mittellinie ab. Der Ball wurde immer länger, von Rönn stand weit vor seinem Kasten, weshalb er nicht mehr herankam. Der Jubel war jetzt noch fast verhalten. Erst als Marc-Kevin Biedermann in der Nachspielzeit auf 3:1 stellte, als er allein vor von Rönn ins Tor lupfte, war die Jubelzeit angebrochen. Warum man in der 1. Kreisklasse einem Spieler dann noch die Gelbe Karte zeigen muss, der beim Jubeln das Trikot auszog, muss jeder Schiedsrichter für sich selbst entscheiden, zumal danach sofort abgepfiffen wurde. Regel hin, Regel her. Dem Meister war das jetzt ziemlich egal, der Beginn einer langen Partynacht war eingeläutet. Der SV Agathenburg/Dollern kehrt nach nur einer Saison in die Kreisliga zurück, die SV Drochtersen/Assel IV könnte in zwei Wochen nachziehen. "Zwei solche Tore kassiert man nicht alle Tage. Wir machen ganz ruhig weiter", so Andre Matties nach dem Abpfiff.

Das Tor in der Nachspielzeit von Marc Kevin Biedermann setzte den Deckel drauf. – Foto: Michael Brunsch

.....und er ließ sich ordentlich feiern. – Foto: Michael Brunsch