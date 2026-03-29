Agathenburg/Dollern hat alles im Griff

Justin Sladek fühlt sich anscheinend wohl auf seiner neuen Position als stürmender Linksverteidiger. – Foto: Michael Brunsch

Der SV Agathenburg/Dollern befindet sich wieder in der Spur. Nach den inzwischen vier Heimniederlagen schien die Junge-Elf in eine Krise zu rutschen, doch beim Verfolger TuS Harsefeld III gelang jetzt ein klares und hochverdientes 6:1.

"Von der ersten bis zur letzten Minute waren wir überlegen, führten bereits nach einer Viertelstunde mit 3:0", freute sich SV-Trainer Carsten Junge, der trotz dünner Personaldecke eine gute Leistung seines Teams sah. Während der Woche gab es eine klare Ansage an die Mannschaft, die Wirkung zeigte. Über fast die gesamte Spielzeit spielten die Gäste druckvoll und revanchierten sich für die Hinspielniederlage. Mit dem einzigen Torschuss im ersten Durchgang gelang den Gastgebern der Ehrentreffer zum 1:4. "Da verloren wir den Ball an der Mittellinie, unser Keeper war auch aufgerückt und der Harsefelder schoss einfach mal auf unser Tor und traf", so Junge. Pech hatte A/D-Kapitän Tobias Helck, der nach einem Zusammenprall mit einer Nasenverletzung vom Platz musste und ins Krankenhaus fuhr. "Es soll sich lediglich um eine starke Prellung handeln", gab sein Trainer Entwarnung.

Favorit spielt weiter nach vorne