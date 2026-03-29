Agathenburg/Dollern hat alles im Griff

Der SV Agathenburg/Dollern befindet sich wieder in der Spur. Nach den inzwischen vier Heimniederlagen schien die Junge-Elf in eine Krise zu rutschen, doch beim Verfolger TuS Harsefeld III gelang jetzt ein klares und hochverdientes 6:1.
"Von der ersten bis zur letzten Minute waren wir überlegen, führten bereits nach einer Viertelstunde mit 3:0", freute sich SV-Trainer Carsten Junge, der trotz dünner Personaldecke eine gute Leistung seines Teams sah. Während der Woche gab es eine klare Ansage an die Mannschaft, die Wirkung zeigte. Über fast die gesamte Spielzeit spielten die Gäste druckvoll und revanchierten sich für die Hinspielniederlage. Mit dem einzigen Torschuss im ersten Durchgang gelang den Gastgebern der Ehrentreffer zum 1:4. "Da verloren wir den Ball an der Mittellinie, unser Keeper war auch aufgerückt und der Harsefelder schoss einfach mal auf unser Tor und traf", so Junge. Pech hatte A/D-Kapitän Tobias Helck, der nach einem Zusammenprall mit einer Nasenverletzung vom Platz musste und ins Krankenhaus fuhr. "Es soll sich lediglich um eine starke Prellung handeln", gab sein Trainer Entwarnung.
Favorit spielt weiter nach vorne
Auch nach dem Wechsel hatten die Gäste alles im Griff. Die vom sehr guten Schiedsrichter Till Kluth geleitete Begegnung ging weiter fast nur in eine Richtung. In beiden Halbzeiten scheiterte Justin Schüler jeweils mit einem Freistoß am Aluminium. "Wir spielten weiter Fußball. Zu erwähnen ist, dass Justin Sladek auf der neuen Position als Außenverteidiger richtig stark war und drei der sechs Treffer vorbereitete", sagte Carsten Junge abschließend.
Schiedsrichter: Till Kluth (Horneburg)
Tore: 0:1 Aaron Warkehr (3.), 0:2 Justin Schüler (3.), 0:3 Markus Reiche (13.), 0:4 Dawid Neuber (43.), 1:4 Lucas Meybohm (45.+1), 1:5 Joshua Elsen (48.), 1:6 Aaron Warkehr (81.)