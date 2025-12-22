Afrika-Cup 2025 in Marokko gestartet

Am 21. Dezember setzte Marokko als Gastgeber einen starken Auftaktmarker und besiegte den Gegner mit 2:0. Die Atlas-Löwen dominierten von Anpfiff an und nutzten ihre Heimstärke gnadenlos aus. Dieses Ergebnis unterstreicht Marokkos Ambitionen, endlich den ersten AFCON-Titel zu holen. Das

Zahlreiche hochkarätige Spieler aus europäischen Profiligen wie Premier League, Bundesliga und Ligue 1 wurden für den Afrika-Cup 2025 von ihren Klubs abgestellt.​

Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund, Algerien), defensiver Bollwerk.​

Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen, Burkina Faso), zentraler Verteidiger.​

Yan Diomande (RB Leipzig, Elfenbeinküste), dribbelstarker Flügelspieler.​

Weitere Topnamen

Achraf Hakimi (PSG, Marokko), Weltklasse-Rechtsverteidiger.​

Sadio Mané (Al Nassr, Senegal), AFCON-Held von 2021

Die Liste ist keineswegs abschließend, da zahlreiche weitere Weltklassespieler das Turnier bereichern.

Schock für die Elfenbeinküste

Für die ivorischen Titelverteidiger vom AFCON 2023 bedeutet Hallers Ausfall einen massiven Rückschlag. Der Legia Warschau-Angreifer verletzte sich kurz vor Turnierstart bei seinem Klub FC Utrecht und wurde durch Evann Guessand von Aston Villa ersetzt. Trotz des personellen Problems will die Elfenbeinküste um Sébastien Hallers Erbe kämpfen und den Titel verteidigen.