Affolterns Drittliga-Coach steigt auf

FC Ibach: Jevremovic wird neuer Trainer. Der interregionale Zweitligist Ibach hat Boris Jevremovic zum neuen Coach bestimmt. Der 40-Jährige betreut derzeit noch den in der 3. Liga spielenden FC Affoltern am Albis. Zuvor hatte er dieselbe Funktion beim FC Srbija ZH inne. Jevremovic betont in einer Mitteilung des Vereins wie sehr er sich auf die Aufgabe freut. "Ich bin in Ibach aufgewachsen, habe hier mit dem Fussball begonnen und durfte hier als Spieler wertvolle Erfahrungen sammeln. Ich möchte gemeinsam mit dem Team und dem ganzen FC Ibach ab Sommer den nächsten Schritt machen." Beim FCI wird Jevremovic Nachfolger des scheidenden Cheftrainers Marco Spiess. Ibach ist nach 25 von 30 Runden in der Interregio-Gruppe 3 auf Platz 13 klassiert.

FC Brunnen: Kazic für Fässler. Beim abstiegsgefährdeten Interregio-Klub Brunnen übernimmt Meris Kazic zur kommenden Saison das Ruder. Der 32-Jährige amtet aktuell noch als Co-Trainer beim Erstligisten Rotkreuz. Kazic (er unterschrieb für zwei Jahre) war desweitern in seiner Karriere unter anderem schon bei Emmenbrücke und Olympique Lucerne tätig. Derzeit wird der Tabellen-15. der Gruppe 3, in der auch Thalwil und Lachen/Altendorf spielen, noch von Paul Fässler betreut.