Affoltern fordert formstarkes Oberglatt

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Wir nehmen es vorneweg, nein. Von Beginn an dominierte das Team aus Zürich-Affoltern das Geschehen. So, auch wenig erstaunlich, folgte das 1:0 durch André. Nach einem starken Gegenpressing der Hausherren erreichte der Ball André, der staubtrocken (noch trockener als der Rasen) einschieben konnte. Das Team aus Zürich-Nord hatte Blut geleckt und erspielte sich Chance um Chance und gewann so ziemlich jeden wichtigen Zweikampf. Wenn dann noch einer wie André einen Sahnetag erwischt und in der 38. Minute die gesamte Abwehr schwindlig spielt und nach einem lässigen Solo noch das 2-0 schiesst, weisst du, da ist es um dich geschehen. Der Jubel auf Affoltemer Seite war gross und die langen Gesichter der Spieler des FC Oberglatt sprachen Bände. Die zweite Halbzeit liess auch nicht lange auf sich warten. In der 52. Minute spielt Denis mit seinem schwachen rechten (!), einen herrlichen langen Ball auf Zein. Dieser verarbeitet das Leder wie einst Berbatov, vernascht einen Gegner und zieht vor dem 16er unhaltbar ab. 3:0!

In der 60. Minute kam Oberglatt zu einem Entlastungsangriff. Der linke Flügel zog in den 16er, konnte dann aber nur mit einem Foul gestoppt werden. Der Captain der Gastmannschaft nutzt diese Chance eiskalt aus und verwandelt den Elfmeter. Jubel oder Euphorie brachen bei den Gästen nicht aus und so ging es danach auch wieder gleich weiter mit einem heute sehr starken und taktisch sehr disziplinierten FC Zürich Affoltern. Gleich in der 64. Minute verwandelt André einen direkten Freistoss aus rund 20 Metern. Hattrick!!!