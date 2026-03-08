Affings Angelo Jakob wie einst Patrik Andersson

Mit einem Nachholspieltag ist die Kreisliga Ost in die Restsaison gestartet. Mit dabei: Die beiden Titelaspiranten FC Affing und BC Aichach sowie die Kellerkinder Bachern und Friedberg. Mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den BC Adelzhausen startete der SV Klingsmoos in die zweite Saisonhälfte. Dagegen musste sich der SV Echsheim der DJK Gebenhofen-Anwalting mit 0:3 geschlagen geben.
Angelo Jakob entschied das Derby, das in seiner Schlussphase turbulenter war als ein Flug durch ein Sturmtief. Mehrmals wurden die rund 300 Zuschauer binnen weniger Minuten ordentlich durchgeschüttelt, nachdem das Spiel zuvor nur wenige aufregende Szenen zu bieten hatte. Die größte Erschütterung erfasste das Stadion an der Frechholzhauser Straße in der dritten Minute der Nachspielzeit. Schiedsrichter Abdullah Carman entschied auf indirekten Freistoß im Strafraum des SSV Alsmoos-Petersdorf. Torwart Markus Zimmermann habe „wohl irgendetwas in Richtung Linienrichter gesagt“, so jedenfalls schildert Jakob die Situation. Der Spielertrainer legte sich sogleich den Ball sieben, acht Meter zentral vor dem Tor zurecht. „Alles ist auf der Linie gestanden, mir wurde der Ball aufgelegt. Dann habe ich versucht, das Beste draus zu machen.“ Er zog ab, der Ball wurde abgefälscht und landete im Tor – der 2:1-Siegtreffer, der noch eine Zeitstrafe für Oktay Yavus und eine Rote Karte gegen Fabian Franz nach sich zog. Warum, das habe Jakob im Jubel-Pulk nach seinem Patrik-Andersson-Gedächtnis-Moment nicht mitbekommen. „Ansonsten ist der Sieg insgesamt ein bisschen glücklich gewesen, aber verdient“,stellt er fest. Der Tabellenführer habe mehr fürs Spiel getan, viel den Ball gehabt, „aber nichts Zwingendes“ daraus gemacht. Alsmoos konzentrierte sich auf die Defensive, konnte sich das aber auch erlauben. Schließlich war eine Ecke von Mathias Benesch gegen den hinteren Pfosten geprallt und von dort aus zum 1:0 ins Tor (8.). Erst in Minute 82 und wegen einer Zeitstrafe, die sich Tobias Dempfle für ein Foul eingehandelt hatte, überwand der FCA die strikten Sicherheitskontrollen des Tabellenfünften. Marco Martens dribbelte über links, spielte vor dem Tor Stefan Simonovic an. Der ließ für Robin Helmschrott klatschen, der aus wenigen Metern mit einem satter Schuss Torwart Zimmermann tunnelte. Dann entschied Jakob das am Ende turbulente Spiel. (dali) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Mathias Benesch (8.), 1:1 Robin Helmschrott (82.), 2:1 Angelo Jakob (90.+3)
Rot: Fabian Franz (90./SSV Alsmoos-Petersdorf)
Nicht konkurrenzfähig in diesem Sechs-Punkte-Spiel waren die personell geschwächten Sportfreunde gegen einen keinesfalls übermächtigen Gegner. Die Hausherren mussten nur auf den Fehler der Gäste warten, um in Führung gehen zu können. So geschehen in der elften Minute, als der Ball an der Eckfahne leichtfertig an Berkay Öztürk verschenkt wurde, dessen Flanke Stefan Winterhalter erreichte, der per Kopf das 1:0 erzielte. Zwar konnten danach die Friedberger das Spiel offen gestalten, aber gefährlich waren die Bemühungen nicht. Kurz vor dem Pausenpfiff zimmerte Angelo Willadt einen Freistoß an die Latte des Friedberger Tores und den zurückspringenden Ball köpfte Fabian Kogelmann zum 2:0 ein. Auch wenn die Gäste in Hälfte zwei dem Spiel noch eine Wende geben wollten, kamen sie nicht mehr zwingend vor das Tor. So war es dann erneut Winterhalter der in der 70. Minute eine weite Flanke fast unbedrängt zum 3:0 verwertete. Noch einmal durfte Freistoßspezialist Willadt sein Können zeigen, als er platziert und unhaltbar den 4:0-Endstand in der 81. Minute markierte. (fse) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Stefan Winterhalter (11.), 2:0 Fabian Kogelmann (45.+2), 3:0 Stefan Winterhalter (70.), 4:0 Angelo Willadt (81.)
In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine eher zähe Partie mit wenigen Highlights auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste deutlich. In der 67. Minute brachte Niklas Settele seine Mannschaft in Führung: Zunächst scheiterten die Gebenhofener am gegnerischen Torhüter, doch den Abpraller veredelte Settele im Nachschuss zum 1:0. Die Schlussphase wurde anschließend noch einmal hitzig. Zunächst erhöhte Sebastian Kinzel in der 85. Minute auf 2:0. Eine Minute später musste Florian Bachmayr bei den Gastgebern mit einer Gelb- Roten- Karte vom Platz. In der 87. Minute machte Dominik Menzinger mit seinem Treffer den Deckel drauf. (kerde) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Niklas Settele (66.), 0:2 Sebastian Kinzel (85.), 0:3 Dominik Menzinger (88.)
Gelb-Rot: Florian Bachmayr (86./SV Echsheim-Reicherstein)
Die Partie begann denkbar ungünstig für den SVK, denn bereits der erste Angriff der Gäste brachte den Rückstand, nachdem die Abwehr nur halbherzig agierte und Marvin Gaag am langen Pfosten einschießen konnte (1.). Nur langsam kamen die Mösler besser ins Spiel und zu leichten Feldvorteilen. In der 25. Minute fiel der verdiente Ausgleich, als Neuzugang Lucic im Strafraum angespielt wurde und der abgefälschte Ball dann neben dem rechten Pfosten im Tor einschlug. Der Ball lief nun deutlich besser in den Reihen der Heimischen und eine schöne Aktion von Florian Lenz brachte den 2:1-Führungstreffer, als er einen Fehler der BCA-Abwehr nutzte und – vom linken Flügel kommend – das Leder im langen Eck versenkte (39.). Patrick Krammer hatte wenig später sogar das 3:1 auf dem Fuß, das Leder ging jedoch am zweiten Pfosten vorbei. Nach der Pause hatten die Gäste wiederum die erste Möglichkeit, doch Stefan Asam wurde noch abgeblockt (53.). Ein Schuss von Marius Brosi war etwas zu unplatziert (54.). Auch Gaag verzog auf der Gegenseite (56.). Danach übernahmen die Weinroten wieder mehr und mehr das Geschehen. Zunächst vergab Patrick Krammer zweimal aussichtsreich (60./66.). Doch dann schloss Lucic einen schnellen Angriff gekonnt zum 3:1 neben den linken Pfosten ab (68.). Für die endgültige Entscheidung sorgte Patrick Krammer mit einem Flachschuss ins linke Toreck zum 4:1 (78.). In der Schlussphase vergab der eingewechselte Jakob Greppmeir nach Zuspiel von Gaag eine klare Chance zur Ergebniskorrektur, sodass es beim verdienten Sieg der Kranner-Elf blieb. (psie) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Marvin Gaag (1.), 1:1 Leonardo Lucic (25.), 2:1 Florian Lenz (39.), 3:1 Leonardo Lucic (68.), 4:1 Patrick Krammer (78.)
Die Gastgeber starteten vor heimischem Publikum gut in die Partie und standen defensiv kompakt. Auch in den Zweikämpfen zeigte sich die Mannschaft um die beiden Spielertrainer Oliver Mühlberger und Maximilian Leicht präsent. In der 34. Minute kombinierten sich die Gäste über die rechte Seite nach vorne und brachten eine scharfe Hereingabe in den Strafraum. Am zweiten Pfosten versuchte Julian Böhm, den Ball zu klären, traf dabei jedoch unglücklich ins eigene Tor. Nur sechs Minuten später verloren die Bacherner im Aufbauspiel den Ball. Der BCA nutzte diesen Fehler konsequent aus und spielte den Angriff sauber zu Ende, sodass Coskun Bür zum 2:0 einschieben konnte (40.). Nach dem Seitenwechsel gab das Schlusslicht sich keineswegs auf. Dennoch ähnelte das Spielgeschehen weitgehend dem der ersten Hälfte. In der 68. Spielminute fiel schließlich die Vorentscheidung: Erneut lief der Angriff über die rechte Seite, von wo aus eine Hereingabe Luis Fischer fand, der zum 3:0 traf. Den Schlusspunkt setzte Can Raschid in der 84. Minute. Nach einem präzisen Steckpass lief er allein auf das Tor der Gastgeber zu und schob zum 4:0- Endstand ein. „Wir haben heute gut gekämpft und dagegengehalten. Natürlich wissen wir um die Qualität der Aichacher und können bis auf das Ergebnis auf die heutige Leistung aufbauen“, erklärte Mühlberger nach dem Spiel. (kerde) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Julian Böhm (34. Eigentor), 0:2 Coskun Bür (40.), 0:3 Luis Fischer (68.), 0:4 Can Raschid (84.)