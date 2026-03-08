Affings Angelo Jakob wie einst Patrik Andersson Der FCA gewinnt das am Ende turbulente Kreisliga-Derby gegen Alsmoos-Petersdorf durch einen späten indirekten Freistoß +++ Aichach zieht in Bachern nach +++ Griesbeckerzell holt wichtige Punkte +++ Klingsmoos feiert durch zwei Tore von Neuzugang Leo Lucic gegen Adelzhausen einen wichtigen und verdienten 4:1-Sieg von Bernhard Meitner · Heute, 22:42 Uhr · 0 Leser

Die Abwehr des SSV Alsmoos-Petersdorf um Simon Straubmeier (links) hielt den Bemühungen des FC Affing mit Ahmed Karaca bis in die Schlussphase stand. – Foto: Adrian Goldberg

Mit einem Nachholspieltag ist die Kreisliga Ost in die Restsaison gestartet. Mit dabei: Die beiden Titelaspiranten FC Affing und BC Aichach sowie die Kellerkinder Bachern und Friedberg. Mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den BC Adelzhausen startete der SV Klingsmoos in die zweite Saisonhälfte. Dagegen musste sich der SV Echsheim der DJK Gebenhofen-Anwalting mit 0:3 geschlagen geben.

Angelo Jakob entschied das Derby, das in seiner Schlussphase turbulenter war als ein Flug durch ein Sturmtief. Mehrmals wurden die rund 300 Zuschauer binnen weniger Minuten ordentlich durchgeschüttelt, nachdem das Spiel zuvor nur wenige aufregende Szenen zu bieten hatte. Die größte Erschütterung erfasste das Stadion an der Frechholzhauser Straße in der dritten Minute der Nachspielzeit. Schiedsrichter Abdullah Carman entschied auf indirekten Freistoß im Strafraum des SSV Alsmoos-Petersdorf. Torwart Markus Zimmermann habe „wohl irgendetwas in Richtung Linienrichter gesagt“, so jedenfalls schildert Jakob die Situation. Der Spielertrainer legte sich sogleich den Ball sieben, acht Meter zentral vor dem Tor zurecht. „Alles ist auf der Linie gestanden, mir wurde der Ball aufgelegt. Dann habe ich versucht, das Beste draus zu machen.“ Er zog ab, der Ball wurde abgefälscht und landete im Tor – der 2:1-Siegtreffer, der noch eine Zeitstrafe für Oktay Yavus und eine Rote Karte gegen Fabian Franz nach sich zog. Warum, das habe Jakob im Jubel-Pulk nach seinem Patrik-Andersson-Gedächtnis-Moment nicht mitbekommen. „Ansonsten ist der Sieg insgesamt ein bisschen glücklich gewesen, aber verdient“,stellt er fest. Der Tabellenführer habe mehr fürs Spiel getan, viel den Ball gehabt, „aber nichts Zwingendes“ daraus gemacht. Alsmoos konzentrierte sich auf die Defensive, konnte sich das aber auch erlauben. Schließlich war eine Ecke von Mathias Benesch gegen den hinteren Pfosten geprallt und von dort aus zum 1:0 ins Tor (8.). Erst in Minute 82 und wegen einer Zeitstrafe, die sich Tobias Dempfle für ein Foul eingehandelt hatte, überwand der FCA die strikten Sicherheitskontrollen des Tabellenfünften. Marco Martens dribbelte über links, spielte vor dem Tor Stefan Simonovic an. Der ließ für Robin Helmschrott klatschen, der aus wenigen Metern mit einem satter Schuss Torwart Zimmermann tunnelte. Dann entschied Jakob das am Ende turbulente Spiel. (dali) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Mathias Benesch (8.), 1:1 Robin Helmschrott (82.), 2:1 Angelo Jakob (90.+3)

Rot: Fabian Franz (90./SSV Alsmoos-Petersdorf)

Der Griesbeckerzeller Stefan Winterhalter war gegen die Sportfreunde Friedberg doppelt erfolgreich. – Foto: Herbert Hanika

Nicht konkurrenzfähig in diesem Sechs-Punkte-Spiel waren die personell geschwächten Sportfreunde gegen einen keinesfalls übermächtigen Gegner. Die Hausherren mussten nur auf den Fehler der Gäste warten, um in Führung gehen zu können. So geschehen in der elften Minute, als der Ball an der Eckfahne leichtfertig an Berkay Öztürk verschenkt wurde, dessen Flanke Stefan Winterhalter erreichte, der per Kopf das 1:0 erzielte. Zwar konnten danach die Friedberger das Spiel offen gestalten, aber gefährlich waren die Bemühungen nicht. Kurz vor dem Pausenpfiff zimmerte Angelo Willadt einen Freistoß an die Latte des Friedberger Tores und den zurückspringenden Ball köpfte Fabian Kogelmann zum 2:0 ein. Auch wenn die Gäste in Hälfte zwei dem Spiel noch eine Wende geben wollten, kamen sie nicht mehr zwingend vor das Tor. So war es dann erneut Winterhalter der in der 70. Minute eine weite Flanke fast unbedrängt zum 3:0 verwertete. Noch einmal durfte Freistoßspezialist Willadt sein Können zeigen, als er platziert und unhaltbar den 4:0-Endstand in der 81. Minute markierte. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Stefan Winterhalter (11.), 2:0 Fabian Kogelmann (45.+2), 3:0 Stefan Winterhalter (70.), 4:0 Angelo Willadt (81.)

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine eher zähe Partie mit wenigen Highlights auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste deutlich. In der 67. Minute brachte Niklas Settele seine Mannschaft in Führung: Zunächst scheiterten die Gebenhofener am gegnerischen Torhüter, doch den Abpraller veredelte Settele im Nachschuss zum 1:0. Die Schlussphase wurde anschließend noch einmal hitzig. Zunächst erhöhte Sebastian Kinzel in der 85. Minute auf 2:0. Eine Minute später musste Florian Bachmayr bei den Gastgebern mit einer Gelb- Roten- Karte vom Platz. In der 87. Minute machte Dominik Menzinger mit seinem Treffer den Deckel drauf. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Niklas Settele (66.), 0:2 Sebastian Kinzel (85.), 0:3 Dominik Menzinger (88.)

Gelb-Rot: Florian Bachmayr (86./SV Echsheim-Reicherstein)

Führte den SV Klingsmoos mit seinem Doppelpack zum Sieg: Neuzugang Leo Lucic (vorne rechts). – Foto: Daniel Worsch

Die Partie begann denkbar ungünstig für den SVK, denn bereits der erste Angriff der Gäste brachte den Rückstand, nachdem die Abwehr nur halbherzig agierte und Marvin Gaag am langen Pfosten einschießen konnte (1.). Nur langsam kamen die Mösler besser ins Spiel und zu leichten Feldvorteilen. In der 25. Minute fiel der verdiente Ausgleich, als Neuzugang Lucic im Strafraum angespielt wurde und der abgefälschte Ball dann neben dem rechten Pfosten im Tor einschlug. Der Ball lief nun deutlich besser in den Reihen der Heimischen und eine schöne Aktion von Florian Lenz brachte den 2:1-Führungstreffer, als er einen Fehler der BCA-Abwehr nutzte und – vom linken Flügel kommend – das Leder im langen Eck versenkte (39.). Patrick Krammer hatte wenig später sogar das 3:1 auf dem Fuß, das Leder ging jedoch am zweiten Pfosten vorbei. Nach der Pause hatten die Gäste wiederum die erste Möglichkeit, doch Stefan Asam wurde noch abgeblockt (53.). Ein Schuss von Marius Brosi war etwas zu unplatziert (54.). Auch Gaag verzog auf der Gegenseite (56.). Danach übernahmen die Weinroten wieder mehr und mehr das Geschehen. Zunächst vergab Patrick Krammer zweimal aussichtsreich (60./66.). Doch dann schloss Lucic einen schnellen Angriff gekonnt zum 3:1 neben den linken Pfosten ab (68.). Für die endgültige Entscheidung sorgte Patrick Krammer mit einem Flachschuss ins linke Toreck zum 4:1 (78.). In der Schlussphase vergab der eingewechselte Jakob Greppmeir nach Zuspiel von Gaag eine klare Chance zur Ergebniskorrektur, sodass es beim verdienten Sieg der Kranner-Elf blieb. (psie) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marvin Gaag (1.), 1:1 Leonardo Lucic (25.), 2:1 Florian Lenz (39.), 3:1 Leonardo Lucic (68.), 4:1 Patrick Krammer (78.)