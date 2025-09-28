Umkämpfte Partie: Patrick Krammer (rechts) und der SV Klingsmoos trotzten dem Spitzenreiter Affing einen Zähler ab. – Foto: Daniel Worsch

Affing stolpert – bleibt aber ungeschlagen Eine wilde Partie in Klingsmoos endet mit einem 4:4 +++ Die beiden Verfolger Aichach und Berg im Gau können prompt Profit schlagen +++ Der Trainereffekt bleibt bei den Sportfreunden Friedberg vorerst aus +++ Bachern muss sich Gerolsbach geschlagen geben

Zwei Trainerwechsel gab es in der Kreisliga Ost unter der Woche, beide fruchten noch nicht so richtig: Während der SC Griesbeckerzell immerhin den ersten Punkt seit dem 21. August einfährt, verlieren die Sportfreunde Friedberg auch ihr nächstes Spiel. Ein wahres Torfestival lieferten sich der SV Klingsmoos und FC Affing, welches mit einem 4:4-Remis endete. Geschlagen geben musste sich zudem der FC Rennertshofen in Berg im Gau.

Das Spiel begann ganz nach dem Geschmack der Gäste. Nachdem Maximilian Lipp in der Anfangsminute allein vor dem Kasten gerade noch gestoppt werden konnte, erzielte Torjäger Nino Kindermann die Affinger Führung (3.). Sein Schuss aus 16 Metern trudelte direkt neben den Pfosten zum 0:1 ins Klingsmooser Gehäuse. In der Folge bestimmten die Gäste klar das Geschehen und kamen zu weiteren Chancen. Eine davon nutzte Manuel Tutschka, der nach einem schnellen Konter auch noch Torhüter Hudler ausspielte und zum 0:2 einschieben konnte (28.). Etwas überraschend fiel dann der Anschlusstreffer der Mösler in der 30. Minute dank eines Schlenzers aus 18 Metern ins lange Eck. Nur vier Minuten später nahm ein Klingsmooser nach einer Ecke einen abprallenden Ball direkt und traf aus 22 Metern zum 2:2. In der 42. Minute sorgte erneut eine Ecke für den 2:3-Halbzeitrückstand aus Affinger Sicht: Michael Braunmüller verlängerte diese unglücklich ins eigene Tor. Die zweite Hälfte begann wie die erste: mit einem schnellen Treffer für Affing. Nachdem die Klingsmooser Abwehr den Ball vertändelt hatte, wurde Maximilian Lipp im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Robin Helmschrott sicher zum 3:3-Ausgleich. Die erneute Führung für die Gäste fiel dann nach einem Eckball. Fabio Martens konnte ungehindert per Kopf zum 3:4 verwandeln. Die Klingsmooser ließen sich durch den erneuten Rückstand aber nicht entmutigen und kamen in der Folge zu guten Chancen. So auch in Minute 86, als einem SV-Spieler mit einem schönen Kopfball nach Freistoßflanke der 4:4-Ausgleichstreffer gelang. In den restlichen Minuten hatten beide Mannschaften sogar noch Chancen auf den Siegtreffer. (psie) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Marko Terzic (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Nino Kindermann (3.), 0:2 Manuel Tutschka (28.), 1:2 Tobias Wäcker (30.), 2:2 Tobias Wäcker (38.), 3:2 Michael Braunmüller (42. Eigentor), 3:3 Robin Helmschrott (46. Foulelfmeter), 3:4 Fabio Martens (61.), 4:4 Marius Brosi (86.)

Rot: Patrick Krammer (82./SV Klingsmoos)

Trotz einer ordentlichen Vorstellung mussten sich die SF Bachern zu Hause dem FC Gerolsbach mit 0:1 geschlagen geben. Die Gastgeber knüpften dabei an ihre starke Defensivarbeit der vergangenen Partien an und standen auch dieses Mal kompakt. In der ersten Halbzeit ließen die Sport-Freunde kaum gefährliche Aktionen des Gegners zu und lösten sich auch unter Druck mehrfach sehenswert aus der eigenen Hälfte. Was jedoch fehlte, war die Durchschlagskraft in der Offensive: Vielversprechende Möglichkeiten entstanden vor allem nach Standardsituationen, wirklich zwingend wurden diese jedoch nicht. So ging es torlos in die Pause. „Wir sind mit einem guten Gefühl in die Halbzeitpause gegangen. Das war bislang unsere beste Leistung der Saison“, lobte Spielertrainer Oliver Mühlberger. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, doch die Gastgeber blieben im letzten Drittel weiterhin harmlos und konnten sich keine Großchancen erarbeiten. Überraschend fiel dann in der 77. Minute der Rückstand: Eine Hereingabe der Gerolsbacher rutschte durch und Matthias Steurer nutzte die Gelegenheit zum 1:0 für die Gäste und markierte somit auch den Endstand. „Wir müssen einfach so weitermachen wie in den letzten Wochen. Es ist eine Verbesserung zu sehen, und es war heute kämpferisch und läuferisch eine gute Leistung von uns“, fügte Mühlberger hinzu. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Stefan Heggenstaller (Zell-Bruck) - Zuschauer: 151

Tor: 0:1 Matthias Steurer (77.)

Beim Stand von 1:1 unterlief Friedbergs Maximilian Claßen (Nummer 20) gegen den SV Echsheim-Reicherstein ein Eigentor. – Foto: Herbert Hanika

Im Spiel eins nach dem Rücktritt von Trainer Thomas Holzapfel trat aus Friedberger Sicht nicht die erhoffte Kehrtwende ein. In einer zum Teil rustikal geführten Partie waren die Sportfreunde über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner, doch in der Offensive viel zu harmlos. Die Gastgeber waren wesentlich zielstrebiger und gingen in der 23. Minute durch Levente Nyuli mit 1:0 in Führung, der am Fünfmeterraum sträflich ungedeckt auf Flanke von Luca Schreier zum Kopfball kam. Nur eine Minute später wäre den Gastgebern fast der nächste Treffer gelungen, als Bastian Baumgärtner nur den Pfosten traf. Quasi mit dem Halbzeitpfiff gelang den Sportfreunden der 1:1-Ausgleich (44.) durch Özgün Kaplan. Recht glücklich fiel kurz nach der Pause die abermalige Führung der Gastgeber zum 2:1: Max Claßen fälschte einen Eckball von Florian Wagner ins eigene Tor ab (50.). In der Folgezeit hielt Torhüter Robert Schmidberger die Gäste mit guten Paraden im Spiel, war aber machtlos, als Luca Schreier das Spielgerät in der 70. Minute zum 3:1 ins Friedberger Tor zimmerte. Danach kam von den Sportfreunden nicht mehr viel. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 95

Tore: 1:0 Levente Nyuli (23.), 1:1 Özgün Kaplan (44.), 2:1 Maximilian Claßen (50. Eigentor), 3:1 Luca Schreier (70.)

Mit einer starken Vorstellung besiegte der BC Adelzhausen auf heimischem Platz den DJK Gebenhofen-Anwalting mit 2:1 und bestätigte damit seine gute Form. Schon in der ersten Hälfte erspielten sich die Gastgeber zahlreiche Chancen zur Führung. In der 25. Minute wurde ein Treffer von Patrick Schuch wegen Abseits aberkannt. Nur wenige Minuten später verpasste Marvin Gaag nach einer Flanke per Kopf aus aussichtsreicher Position. Auch einen gefährlichen Freistoß von Franz Losert entschärfte Gästetorhüter Daniel Thomalla gut, sodass es torlos in die Pause ging. Kurz nach Wiederanpfiff belohnte sich Adelzhausen dann für die Überlegenheit: In der 47. Minute setzte sich Marvin Gaag durch und legte quer auf Paul Ottilinger, der zum verdienten 1:0 einschob. In der Schlussphase sorgte ein Ballgewinn für die Vorentscheidung: Ilkay Ayyildiz marschierte durch die Abwehrreihe und bediente Gaag, der in der 90. Minute auf 2:0 erhöhte. Zwar gelang den Gästen in der vierten Minute der Nachspielzeit per Handelfmeter noch der Anschlusstreffer, am Sieg des BC Adelzhausen änderte das jedoch nichts. „Wir schauen aktuell nicht auf die Tabelle. Wir wollen erst einmal regelmäßig punkten, was wir aktuell sehr gut machen. Dementsprechend sind wir zufrieden“, erklärte Trainer Jürgen Lichtenstern nach dem Spiel. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Paul Ottilinger (47.), 2:0 Marvin Gaag (90.), 2:1 Niklas Settele (90.+4 Handelfmeter)

Einen „geilen Derbysieg“ – O-Ton Spielertrainer Markus Kurzhals – konnte der BC Aichach gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf einfahren und damit genauso wie der BSV Berg im Gau (ebenfalls 2:1 gegen FC Rennertshofen) den Abstand auf Klassenprimus FC Affing verkürzen. Der Spielertrainer selbst eröffnete die Partie bereits in der zehnten Spielminute selbst mit einem Traumtor: Eine Ecke hatten die Petersdorfer bereits geklärt, allerdings vor die Füße von Kurzhals. Der zog aus 25 Metern ab – und versenkte die Kugel zu seinem ersten Saisontreffer im Gästetor: „Endlich ist mir mal wieder einer über den Schlappen gerutscht.“ Bis zur Pause passierte zumindest toretechnisch nichts mehr. Viele Fouls und Unterbrechungen prägten das Spiel, auf dem Feld war es genauso hitzig wie am Spielfeldrand. „Es war eigentlich genau der Derbycharakter, den wir erwartet haben“, sagte Kurzhals nach der Partie. Die sah nach der Pause eine Sturm- und Drangphase der Gäste auf Aichach zurollen, der SSV wollte den BCA mit vielen Flanken und langen Bällen förmlich überrumpeln. Direkt in der 47. Minute fruchtete das bereits: Eine Flanke von halbrechts konnte Alsmoos-Petersdorfs Luca Manhart am zweiten Pfosten reindrücken. Nach ca. 25 Minuten befreite sich Aichach aber aus der Klammer. Als sich Maximilian Roth dann im Gästestrafraum durchgesetzt und zu Boden gerissen worden war, sorgte Leon Fischer per Elfmeter für den 2:1-Endstand (74.). „Verdient, das fühlt sich schon gut an“, resümierte Markus Kurzhals. (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Jannik Schönberger (Ettenbeuren) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Markus Kurzhals (10.), 1:1 Luca Manhart (46.), 2:1 Leon Fischer (74. Foulelfmeter)

In einem guten Kreisliga-Spiel ging der BSV Berg im Gau in der 36. Minute verdient mit 1:0 in Führung. Nach einer schönen Flanke von Daniel Tkac war Mario Schwarz mit dem Fuß zur Stelle und markierte das 1:0. Noch kurz vor der Pause erhöhten die Hausherren durch Samuel Tkac auf 2:0. Nach dem Wiederbeginn erhöhten die Gäste den Druck, mussten aber bis zur 89. Minute warten, ehe ihnen durch David Pickhard noch der 1:2-Anschlusstreffer gelang. Zu mehr reichte es für den FCR allerdings nicht, sodass die Hausherren letztlich einen verdienten „Dreier“ einfuhren. (ws) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Andreas Fehrer (Hollenbach) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Mario Schwarz (36.), 2:0 Samuel Tkac (43.), 2:1 David Pickhard (89.)

Der spätere Torschütze zum 1:1-Endstand: Inchenhofens Tobias Pachaly (links) im Laufduell mit Zells Fabio Delgado. – Foto: Reinhold Rummel

Auch in Griesbeckerzell gab es ein „Spiel eins“: Zu Wochenbeginn hatte der SCG sich vom Trainerduo Björn Wohlrab/Patrick Szilagy getrennt, an ihrer statt übernahmen Metin Bas und Manuel Schweizer. Die durften zum Debüt immerhin erstmals seit dem 21. August mal wieder einen Punkt bejubeln. Wobei auch in diesem Spiel erneut mehr drin gewesen wäre, wie Zells Fußballchef Benedikt Oswald sagte: „Nach der ersten Halbzeit hätten wir führen müssen. Wir hatten schon riesige Chancen, die wir nicht genutzt haben.“ Stattdessen ging es mit einem 0:0 in die Pause. Das mittlerweile wohlbekannte Klagelied der Chancenverwertung zeigte sich auch daran, wie die Zeller Führung dann letztlich zustande kam: Außen setzte sich Viktor Vranjes durch, brachte den Ball scharf in die Mitte – und am Ende traf Inchenhofens Max Packan ins eigene Tor (64.). Doch die Freude über den Führungstreffer währte nicht lang: In der 75. Minute geriet im Spielaufbau des SCG ein Querpass zu kurz. Tobias Pachaly schnappte sich den Ball – und überwand den Torhüter zum 1:1-Endstand. „Am Ende müssen wir uns mit dem Punkt zufriedengeben, obwohl wir mehr für das Spiel gemacht haben“, sagte Oswald. Immerhin sah er von Bas‘ und Schweizers Wirken schon Ansätze, „auch wenn da noch nicht alles gefruchtet hat“. (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Tobias Feucht (Aichach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Max Packan (64. Eigentor), 1:1 Tobias Pachaly (75.)