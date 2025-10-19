Gleich dreimal traf Affings Torjäger Stefan Simonovic (rechts) beim 6:1-Heimsieg über den SC Griesbeckerzell. Mit 15 Treffern führt er die Torschützenliste der Kreisliga Ost souverän an. – Foto: Michael Hochgemuth

Affing setzt seinen Lauf fort Der Tabellenführer ist auch von Griesbeckerzell nicht zu stoppen +++ Verfolger Aichach dreht Spiel in Rain nach schnellem Rückstand +++ Die Sportfreunde Friedberg ärgern den Favoriten Alsmoos-Petersdorf +++ Klingsmoos feiert Arbeitssieg gegen Schlusslicht Bachern

Der FC Affing bleibt in der Kreisliga Ost das Maß aller Dinge. Im dreizehnten Saisonspiel feierte er den elften Sieg. Damit bleibt es bei sechs Punkten Vorsprung auf die Verfolger. Die Sportfreunde Friedberg ergatterten einen Punkt gegen Alsmoos-Petersdorf. Zu einem 2:0-Arbeitssieg kam der SV Klingsmoos gegen das Schlusslicht SF Bachern. Dagegen musste sich der FC Rennertshofen gegen die DJK Gebenhofen mit einem 2:2-Remis begnügen.

Die Gastgeber waren von Beginn an präsent in den Zweikämpfen. Bereits in der ersten Minute brachte Stefan Simonovic die Affinger in Führung, ehe Robin Helmschrott kurz darauf nach einem Eckball per Kopf auf 2:0 erhöhte (5.). In Folge hatte der FCA weitere gute Möglichkeiten. Das 3:0 erzielte Fabio Martens in der 30. Minute. Kurz darauf legte Simonovic zwei weitere Treffer nach (32./39.) und stelle damit den 5:0-Pausenstand her. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber ein paar Gänge runter und die Partie wurde zerfahrener. Griesbeckerzell nutzte in der 48. Minute einen Fehler in der Affinger Abwehr. Luka Poljak schoss zum 1:5-Anschlusstreffer ein. Anschließend gab es auf beiden Seiten keine nennenswerten Aktionen mehr, bis Affings Michael Braunmüller einen Strafstoß an den Pfosten setzte. Doch nur eine Minute später verwertete Robin Helmschrott einen langen Pass über die Abwehr der Gäste sehenswert zum 6:1-Endstand (90.). „Wir wollen natürlich weiterhin ungeschlagen bleiben. Es warten nun in den nächsten Wochen Topspiele gegen Aichach und Berg im Gau auf uns. Unser Ziel ist es weiterhin, zuhause einen attraktiven Fußball zu spielen und auch auswärts die Punkte mitzunehmen", erklärte FCA-Spielertrainer Angelo Jakob. (kerde)

Schiedsrichter: Linus Hell (Hohenbrunn) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Stefan Simonovic (1.), 2:0 Robin Helmschrott (5.), 3:0 Fabio Martens (30.), 4:0 Stefan Simonovic (32.), 5:0 Stefan Simonovic (39.), 5:1 Luka Poljak (48.), 6:1 Robin Helmschrott (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Michael Braunmüller (FC Affing) scheitert mit Foulelfmeter (90.).

Der Friedberger Max Claßen (rechts) versucht, den Alsmooser Luca Manhart zu stoppen. Am Ende teilten sich die Teams die Punkte. – Foto: Reinhold Rummel

Einen beherzten Kampf lieferten die Sportfreunde um ihren überragenden Torhüter Robert Schmidberger gegen die favorisierten Gäste ab. Zwar bestimmten die Alsmoos-Petersdorfer über weite Strecken das Spielgeschehen, doch die Hausherren beeindruckten mit einer starken kämpferischen Leistung. Allen voran Geburtstagskind Özgün Kaplan, der auch das 1:0 mit seinem Schuss vorbereitete, den Torhüter Markus Zimmermann abprallen ließ und Lukas Bittner zur 1:0-Führung einschoss (5.). Das gab den Hausherrn den nötigen Auftrieb und als Kaplan im Strafraum gefoult wurde, gab es Elfmeter. Diesen verwandelte Matthias Schuster sicher zur 2:0-Führung. Im zweiten Spielabschnitt spielten sich oft spektakuläre Szenen im Friedberger Strafraum ab. Die Folge war der 1:2-Anschlusstreffer von Max Tyroller in der 54. Minute. Von Friedberger Seite kamen nur wenig zielstrebige Entlastungsangriffe. Auf der Gegenseite gelang dem eingewechselten Luca Reinthaler in der 80. Minute der 2:2-Ausgleich. (fse)

Schiedsrichter: Oliver Waizmann (Wulfertshausen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Lukas Bittner (5.), 2:0 Matthias Schuster (20. Foulelfmeter), 2:1 Maximilian Tyroller (54.), 2:2 Luca Reinthaler (80.)

Bachern (gelbes Trikot) spielte sich beim SV Klingsmoos etliche Torchancen heraus, hatte aber kein Glück im Abschluss. – Foto: Daniel Worsch

In einer schwachen Begegnung kam der SV Klingsmoos zu einem Pflichtsieg über das Tabellenschlusslicht aus Bachern. Die Gastgeber hatten es am Ende der Abschlussschwäche der Gäste zu verdanken, dass sie ohne Gegentor blieben und einen wichtigen „Dreier" einfahren konnten. Einer der wenigen gelungenen Angriffe brachte dann die Führung für die Mösler, als Nachwuchstalent Marius Brosi im zweiten Anlauf ein schönes Anspiel in die Spitze zum 1:0 verwerten konnte (30.). Nach einem schnellen Angriff über den linken Flügel kam erneut Marius Brosi an den Ball, schloss aber zu schwach ab, um Köchl zu überwinden (42.). Auf der Gegenseite hatten die Sportfreunde die Chance zum Ausgleich. Doch der sehr aufmerksame Hudler entschärfte den Schuss von Martin Misovski (44.). Nach dem Wechsel verlor der SVK noch mehr den Faden und die Gäste kamen zu einem Übergewicht, ohne aber für echte Gefahr sorgen zu können. Nachdem eine Huber-Flanke von Stefan Brosi noch über die Querlatte gelenkt wurde (72.), fiel wenig später der wichtige zweite Treffer für die Kranner-Elf. Ralf Rechenauer nutzte ein Zuspiel vom rechten Flügel und traf zum 2:0 neben den rechten Pfosten (74.). Die SF Bachern gaben sich noch nicht geschlagen und hatten in der Schlussphase noch gute Möglichkeiten. (psie)

Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Marius Brosi (30.), 2:0 Ralf Rechenauer (74.)

Die Gäste starteten gut in die Partie und hatten in der Anfangsphase einige gute Torchancen, die sie nicht verwerten konnten. Die Echsheimer hingegen waren offensiv weniger gefährlich und waren hauptsächlich vor dem eigenen Tor gefordert. Nach einem langen Zuspiel von Stefan Klink hinter die Abwehrkette erzielte dann Fabian Scharbatke aus einem nahezu unmöglichen Winkel die Führung für den TSV (19.). Nur eine Minute später legte der Torschütze selbst ab, wodurch Leonard Roloff die Führung der Gäste ausbaute (20.). „Der Doppelschlag war für uns natürlich ein Schlag ins Gesicht. Danach waren die Köpfe unten", bedauerte Trainer Simon Landes. Doch kurz vor der Halbzeitpause markierte Bastian Baumgärtner mit einem guten Abschluss den 1:2-Anschlusstreffer und gab seiner Mannschaft noch einmal Hoffnung (43.). Nach dem Seitenwechsel machten die Echsheimer insgesamt einen besseren Eindruck, konnten aber in der 55. Minute das 1:3, erneut durch Scharbatke, nicht verhindern. In Folge gab es wenig nennenswerte Aktionen im Spiel, ehe in der 85. Minute Roloff auf 1:4 erhöhte. Zwei Minuten später verkürzte Levente Nyuli noch auf 2:4 (87.), doch in der dritten Minute der Nachspielzeit überlupfte Stefan Klink mit einem Distanzschuss Torhüter Dominik Zach und erzielte den 2:5-Endstand aus Echsheimer Sicht. „Pöttmes war heute einfach besser. Natürlich tun uns die beiden Niederlagen weh, aber wir spielen als Aufsteiger bislang eine gute Saison und mit ein oder zwei Siegen sieht es auch wieder besser aus", ordnete Landes ein. (kerde)

Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Fabian Scharbatke (19.), 0:2 Leonard Roloff (20.), 1:2 Bastian Baumgärtner (43.), 1:3 Fabian Scharbatke (55.), 1:4 Leonard Roloff (85.), 2:4 Levente Nyuli (87.), 2:5 Stefan Klink (90.+3)

Im Duell der Kreisliga Ost setzte sich der BSV Berg im Gau mit 2:0 beim FC Gerolsbach durch. In der 89. Minute erzielte Nico Schlingmann das erste Tor, als er einen präzisen Pass im Strafraum verwertete. In der Nachspielzeit, in der 90.+4 Minute, schnürte er seinen Doppelpack und besiegelte den Sieg.

Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Nico Schlingmann (89.), 0:2 Nico Schlingmann (90.+4)

Der BC Aichach musste in dieser Partie einen frühen Nackenschlag wegstecken. Schon in der 4. Minute ging der TSV Rain II in Führung: Michael Haid spielte einen starken Steckpass auf Valentin Ricker, der allein vor dem Tor zum 1:0 einschob. Doch der BCA schlug schnell zurück. In der 14. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem Zweikampf gegen Markus Kurzhals – für Rain überraschend – auf Elfmeter für Aichach. Marcus Wehren ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und traf zentral zum 1:1-Ausgleich. Jetzt gestaltete Aichach das Spiel offener. In der 25. Minute fiel der nächste Treffer: Nach einem langen Ball versuchte Lukas Huck zu klären, der Ball landete aber zentral vor den Füßen von Luis Fischer, der aus rund 25 Metern volley ins linke Eck zum 1:2 traf. Kurz vor der Pause bediente Rains Jost Rittner von der linken Seite aus Michael Haid am kurzen Pfosten, der direkt abschoss. Doch Aichachs Torwart war zur Stelle und konnte mit dem Fuß parieren. In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel umkämpft, doch erneut war es Aichach, das einen Treffer nachlegte. In der 53. Minute landete ein abgewehrter Ball nach einer Flanke bei Daniel Rampertshammer, dessen Schuss aus dem Rückraum an die Latte ging. Den Nachschuss verwertete Maximilian Roth aus rund 15 Metern zum 1:3. Nur drei Minuten später fiel das 1:4: Wieder war es Marcus Wehren, der eine Unachtsamkeit in der Rainer Defensive nutzte und den Ball im Tor unterbrachte. (AZ)

Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Valentin Ricker (4.), 1:1 Marcus Wehren (14. Foulelfmeter), 1:2 Luis Fischer (25.), 1:3 Maximilian Roth (53.), 1:4 Marcus Wehren (56.)

Das Spiel begann ausgeglichen. Die Defensivreihen standen sicher, sodass nennenswerte Torchancen ausblieben. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste aus Adelzhausen zunehmend das Geschehen, doch die Inchenhofener hielten kämpferisch dagegen. In der 53. Minute nutzten die Gastgeber eine Standardsituation: Nach einem präzisen Kopfball von Andreas Manhard gingen sie mit 1:0 in Führung. Der TSV blieb anschließend gefährlich, doch zwei Treffer wurden aufgrund von Abseitsstellungen aberkannt. Ein folgenschwerer Ballverlust im Mittelfeld ermöglichte Adelzhausen den Ausgleich. Marvin Gaag traf in der 64. Minute zum 1:1. Nur neun Minuten später wurde Inchenhofen ein eigener Einwurf zum Verhängnis: Der BCA nutzte die Situation eiskalt und drehte das Spiel durch ein Eigentor. Trotz des Rückschlags gab der TSV nicht auf, übernahm in der Schlussphase mehr Spielanteile und erhöhte das Risiko. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte erneut Gaag mit seinem zweiten Treffer für den 1:3-Endstand. „Es war grundsätzlich kein verkehrtes Spiel von uns. Wir standen hinten solide und hatten vorne gute Chancen. Es waren heute leider individuelle Fehler, die uns zum Verhängnis wurden. Irgendwann kommen aber auch wieder die Spiele, wo das Glück auf unserer Seite ist", resümierte TSV-Spielertrainer Werner Meyer. (kerde)

Schiedsrichter: Alexander Hartmann (Wortelstetten) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Andreas Manhard (53.), 1:1 Marvin Gaag (64.), 1:2 Werner Meyer (73. Eigentor), 1:3 Marvin Gaag (90.+2)