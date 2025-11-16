Affings Stefan Simonovic (8) ließ bei der DJK Gebenhofen-Anwalting mehrere Chancen liegen. So endete das Derby trotz geballter Torjäger-Präsenz – Simonovic, Helmschott, Kinzel – torlos. – Foto: Michael Hochgemuth

Affing patzt in Gebenhofen Für den Tabellenführer reicht es nur zu einem torlosen Unentschieden +++ Aichach verkürzt den Rückstand auf die Spitze +++ Pöttmes siegt auch in Griesbeckerzell +++ Bachern kassiert bei Berg im Gau drei Gegentore binnen acht Minuten +++ Friedberg reicht auch gegen Inchenhofen ein 2:0-Vorsprung nicht

An der Tabellenspitze der Kreisliga Ost ist es noch enger geworden. Während der BC Aichach dem SV Klingsmoos keine Chance ließ, kam der FC Affing bei der DJK Gebenhofen-Anwalting nicht über ein 0:0 hinaus. Der TSV Pöttmes feierte beim SC Griesbeckerzell den vierten Sieg in Folge – und ließ damit die Serie des Absteigers reißen. Einen wichtigen Erfolg feierte der FC Rennertshofen im Derby gegen den TSV Rain II.

Tabellenführer FC Affing kam bei der DJK Gebenhofen-Anwalting nicht über ein 0:0 hinaus. „Ein glücklicher Punkt für uns“, räumte DJK-Abteilungsleiter Thomas Ross ein. „Wir haben es aber nicht schlecht gemacht.“ Der FCA hatte erwartungsgemäß mehr viel Spiel, allein Torjäger Stefan Simonovic hatte mehrere gute Chancen. „Affing ist über 90 Minuten angelaufen, wir haben uns dagegengestemmt“, fasste Ross das Spiel zusammen. Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit des Tabellenführers noch größer – in der Schlussphase lag allerdings kurz die Sensation in der Luft. Nach einer Ecke nahm DJK-Spielertrainer Sebastian Kinzel den Ball volley, traf jedoch nur seinen Mitspieler. Auf der Gegenseite hatte Affing allein in der Schlussphase noch mehrere Großchancen, der Ball wollte an diesem Nachmittag aber einfach nicht über die Linie. (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 360

Die Gäste aus Bachern starteten gut in die Partie und gingen bereits in der siebten Minute nach einem stark herausgespielten Angriff, den Tobias Rohrer vollendete, früh in Führung. Auch wenn die Bacherner die Anfangsphase dominierten, sorgte daraufhin eine schwache Phase für die Wende. Gleich dreimal schlug der Gastgeber über die Außenbahnen zu. In der 19. Minute glich Benedikt Schmeißer aus, nur eine Minute später drehte der Tabellendritte durch den Treffer von Daniel Tkac die Partie (20.). Der 25-Jährige netzte sieben Minuten später erneut ein und erhöhte auf 3:1. Der BSV hatte weitere gute Möglichkeiten, seine Führung auszubauen. „Wir hatten in der Phase ein kollektives Blackout. Die Köpfe waren unten und jeder war unzufrieden. Berg im Gau war dann einfach clever und hat das ausgenutzt“, haderte Spielertrainer Oliver Mühlberger. In der zweiten Hälfte zeigten die Sportfreunde ein anderes Gesicht und kamen mit Feuer aus der Kabine. In der 51. Minute grätschte Dennis Kratztat eine Hereingabe von rechts ins Tor und erzielte den Anschlusstreffer. Es folgten weitere gute Möglichkeiten für die Gäste wie beispielsweise die von Niklas Arnold, der zweimal am Aluminium scheiterte. Die Bacherner blieben am Drücker, sicherten dabei allerdings auch defensiv gut ab. In der letzten Minute verstolperte Arnold einen Ball im Fünfmeterraum und verpasste den Ausgleichstreffer. „Wir haben mit einer schlechten Phase heute Punkte verpasst. Das zieht sich leider durch die letzten Wochen. Wir spielen gut, machen aber am Ende zu viele Fehler, um zu punkten“, resümierte Mühlberger. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Tobias Rohrer (7.), 1:1 Benedikt Schmeißer (19.), 2:1 Daniel Tkac (20.), 3:1 Daniel Tkac (27.), 3:2 Dennis Kratzat (51.)

Im August hatte der BC Aichach beim SV Klingsmoos noch 0:1 verloren, diesmal ließ der Tabellenzweite dem SVK keine Chance und gewann 7:0. „Es war die Revanche, die wir uns gewünscht haben“, sagte BCA-Trainer Markus Kurzhals. Mann des Spiels war Lukas Wagner, der innerhalb von 13 Minuten einen Hattrick schnürte (10., 21., 24.). Erst staubte der Angreifer nach einem Eckball ab, dann blieb er allein vor Torwart Matthias Hudler cool. Auch bei seinem dritten Treffer zeigte sich Wagner frei vor dem Schlussmann eiskalt. Nach einer knappen halben Stunde glänzte Wagner zur Abwechslung als Vorbereiter, Marcus Wehren erhöhte auf 4:0 (29.). Auch mit der komfortablen Führung im Rücken ließ der BCA nach dem Seitenwechsel nicht locker. „Wir wollten immer nachlegen“, lobte Kurzhals seine Mannschaft. Es dauerte allerdings bis zur 70. Minute, ehe der Ball wieder im Netz der Gäste zappelte – Maximilian Roth hatte Hudler mit einem Lupfer überwunden. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Coskun Bür mit einem Doppelpack. Erst umkurvte der Joker den SVK-Torwart (75.), dann traf er nach sehenswertem Solo von Roman Tsebeliuk zum 7:0-Endstand (87.). (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Lukas Wagner (10.), 2:0 Lukas Wagner (21.), 3:0 Lukas Wagner (24.), 4:0 Marcus Wehren (29.), 5:0 Maximilian Roth (70.), 6:0 Coskun Bür (75.), 7:0 Coskun Bür (87.)

Der BC Adelzhausen musste gegen den SV Echsheim-Reicherstein eine 0:3-Heimniederlage hinnehmen und damit die vierte Pleite in Serie verkraften. Zwar hatten die Gastgeber über weite Strecken mehr Ballbesitz, doch sie machten sich das Leben durch Fehler und Ungenauigkeiten im Passspiel selbst schwer. So fiel auch das 0:1, als ein Fehlpass bei Luca Schreier landete, der in der 19. Minute zur Gästeführung traf. Auch das 0:2 in der 37. Minute resultierte aus einem Ballverlust im Aufbauspiel, den Florian Wenger nutzte. Der BCA kam auch zu guten Chancen, insbesondere durch Marvin Gaag, der zweimal am stark reagierenden Torhüter der Gäste scheiterte. Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Adelzhausen den Druck und suchte verstärkt den Weg nach vorne, doch in der Schlussphase markierte Luca Schreier mit seinem Treffer nach einem Konter den 0:3-Endstand (89.). „Es war eine verdiente Niederlage. Wir haben mit den Pleiten in den vergangenen Wochen unsere gute Ausgangssituation ein wenig verspielt und der Puffer nach hinten ist nicht mehr so groß. Wir müssen jetzt wieder regelmäßig punkten, um nicht in die gefährliche Zone abzurutschen“, erklärte BCA-Trainer Jürgen Lichtenstern. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Florian Ionut Matei - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Luca Schreier (19.), 0:2 Florian Wenger (37.), 0:3 Luca Schreier (89.)

Jubel und Erleichterung: Mit einem 3:1-Sieg gegen den TSV Rain II konnte der FC Rennertshofen drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. – Foto: Daniel Worsch

Der FC Rennertshofen begann engagiert und versuchte, den Gast früh unter Druck zu setzen. Doch die Taktik ging nicht auf. Zwar hatte man bereits früh eine Chance. Aber nach vier Minuten war das Pressing zum ersten Mal überspielt und der TSV konnte ohne große Gegenwehr kontern. Rains treffsicherster Stürmer Valentin Ricker tauchte im „Sechzehner“ auf und schloss zur frühen Führung ab. Allerdings merkte man bereits an der Reaktion der Hausherren, dass die Motivation stimmte. So dauerte es nur bis zur achten Minute, ehe Simon Pickhard per Kopf ausgleichen konnte. In der 19. Minute hatte Niklas Schelchshorn die Führung auf dem Fuß. Sein Abschluss war jedoch zu schwach und konnte vom Rainer Torhüter David Wilhelm entschärft werden. Anschließend wurde das Tempo auf beiden Seiten etwas herausgenommen – bis zur 38. Minute! Tobias Kruber bediente Simon Pickhard, der frei auf den Keeper zulief und im richtigen Moment den mitgelaufenen Schelchshorn sah. Dieser hatte keine Mühe, um auf 2:1 zu stellen. Nach der Pause ging es erneut mit hohem Tempo los. Der starke Schelchshorn narrte seinen Gegenspieler und dribbelte sich bis zur Grundlinie durch. Dort fand er Simon Pickhard im Rücken der Rainer Abwehr, welcher wuchtig zum 3:1-Endstand abschloss (51.). (witt) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Helmut Bößhenz (Neuburg) – Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Valentin Ricker (4.), 1:1 Simon Pickhard (8.), 2:1 Niklas Schelchshorn (38.), 3:1 Simon Pickhard (51.)

Trotzfrüher 2:0-Führung kamen die SF Friedberg (rechts Özgün Kaplan) gegen den TSV Inchenhofen (links Andreas Christl) nicht über ein Remis hinaus. – Foto: Reinhold Rummel

Es war ein Spiel mit großen Abnutzungserscheinungen, bei dem die Leidtragenden unter anderem Marco Bergmair bei den Gästen (40.) und Vincent Rosenthal auf Seiten der Hausherren (80.) waren. Hinzu kamen fünf Gelbe Karten sowie eine Gelb-Rote (Özgün Kaplan) für die Sportfreunde, auch die Gäste handelten sich viermal Gelb ein. Fußball gespielt wurde zwischendrin auch noch und da gingen die Friedberger durch Kaplan (6.) und Rosendahl (11.) früh mit 2:0 in Führung. Sicherheit gab das den Hausherren jedoch nicht, denn die Gäste kamen durch einen Foulelfmeter, verursacht an Tobias Pachaly und verwandelt von Lukas Michl, in der schnell auf 1:2 heran (13.). Im zweiten Spielabschnitt waren gerade einmal fünf Minuten gespielt, als den Inchenhofern nach schönem Spielzug durch Tobias Wieland der 2:2-Ausgleich gelang. In der Folge spielten sich zum Teil gefährliche Szenen im Friedberger Strafraum ab, doch erfolgreich waren die Gäste dabei nicht. Ab der 65. Minute waren die Hausherren nur noch zu zehnt und stemmten sich gegen die drohende Niederlage. Zum Helden des Spiels hätte in der Nachspielzeit der eingewechselte Jan Müllensiefen von den Sportfreunden werden können, als er aus kurzer Distanz neben das Gästetor schoss. So blieb es bei einem Punkt für die Moral aus Sicht der Friedberger. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: David Fischer (Oettingen i. Bay.) - Zuschauer: 99

Tore: 1:0 Özgün Kaplan (6.), 2:0 Vincent Rosendahl (11.), 2:1 Lukas Michl (13. Foulelfmeter), 2:2 Tobias Wieland (50.)

Gelb-Rot: Özgün Kaplan (67./SF Friedberg)