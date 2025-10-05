Der Schlusspunkt: Affings Maximilian Golling (rechts) dreht nach seinem Tor zum 5:0 für den FC Affing gegen die SF Bachern ab. – Foto: Herbert Hanika

Affing macht es deutlich Bachern hält bei der 0:5-Niederlage nur eine Halbzeit mit +++ Gebenhofen fügt den Sportfreunden Friedberg eine empfindliche Niederlage zu +++ Rennertshofen ist gegen Aichach auf verlorenem Posten +++ Griesbeckerzell und Rain II servieren zu Erntedank schwere Fußballkost Verlinkte Inhalte KL Ost G`beckerzell TSV Rain II FC Affing BC Aichach + 12 weitere

Im Vergleich Erster gegen Letzter hat der FC Affing die Sport-Freunde Bachern in der Kreisliga Ost dank eines starken zweiten Durchgangs deutlich besiegt. Verfolger Aichach gewann in Rennertshofen ebenso souverän, der BC Adelzhausen verlor bei Alsmoos-Petersdorf. Im Kellerduell unterlagen die Sportfreunde Friedberg der DJK Gebenhofen-Anwalting mit 2:3. Der SV Klingsmoos muss sich beim Aufsteiger SV Echsheim mit 0:3 geschlagen geben.

Trotz schwieriger Wetterverhältnisse durch den starken Regen starteten die Affinger druckvoll in die Partie. Bereits in den ersten 20 Minuten erspielten sich die Gastgeber mehrere hochkarätige Torchancen – unter anderem durch Stefan Simonovic, der gleich zweimal vor dem gegnerischen Torhüter Alexander Paula vergab, sowie durch Robin Helmschrott kurz nach dem Anpfiff. Mit zunehmender Spieldauer verloren die Gastgeber etwas an Konsequenz und versuchten es häufig mit zu komplizierten Pässen. So hieß es zur Pause 0:0. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur drei Minuten, ehe Helmschrott, der zuvor zwei gute Möglichkeiten ausgelassen hatte, zur verdienten 1:0-Führung traf. Nur zwei Minuten später erhöhte Simonovic, der ebenfalls zuvor am starken Bacherner Torhüter gescheitert war, auf 2:0. In der 62. Minute erzielte der Goalgetter mit seinem zweiten Treffer das 3:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung. Nach sehenswerten Kombinationen schraubten Fabio Martens (70.) und der eingewechselte Maximilian Golling (90.) das Ergebnis schließlich auf 5:0 und machten den Kantersieg perfekt. „Auf uns warten jetzt in nächster Zeit wichtige Spiele, die hauptsächlich über den Kampf entschieden werden. Besonders nach dem wilden Spiel in Klingsmoos war jetzt ein Sieg zu null wichtig“, sagte Affings Spielertrainer Angelo Jakob. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Elias Kleß (Pöttmes) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Robin Helmschrott (48.), 2:0 Stefan Simonovic (50.), 3:0 Stefan Simonovic (62.), 4:0 Fabio Martens (70.), 5:0 Maximilian Golling (90.)

Gebenhofen feierte bei den Sportfreunden Friedberg (blau) einen hart umkämpften Sieg: Firat Görgen (links) gegen Stefan Jahnel. – Foto: Reinhold Rummel

Es war ein Spiel geprägt von Hektik und zum Teil rustikalen Zweikämpfen. Das spiegeln auch die sechs Gelben Karten, drei auf jeder Seite sowie zwei Zeitstrafen wider – für Friedbergs Simon Metzger (60.) und für Gebenhofens Moritz Piller (65.). Mehr Spielfluss zeigten die DJKler und die Folge war das 1:0 in der 29. Minute. Tobias Hugl traf per Kopf auf Flanke von Maximilian Wolf. Die Hausherren offenbarten Defizite im Spielaufbau und konnten sich kaum klare Torchancen erarbeiten. Ganz anders die Gäste mit ihrem schnörkellosen Spiel: Nico Ertl vollendete trocken zum 2:0 (40.). Im zweiten Spielabschnitt ging von den Sportfreunden etwas mehr Torgefahr aus. Nach einer Ecke von Simon Bittner war der neue Spielertrainer der Hausherren, Matthias Schuster, zur Stelle und erzielte in der 74. Minute im zweiten Versuch das 1:2. Das gab den Gastgebern weiteren Auftrieb, nur im Abschluss blieb vieles Stückwerk. So war in der 85. Minute das Spielglück auf Gästeseite als Niklas Settele an der Strafraumgrenze zum Schuss kam und der Ball noch abgefälscht zum 1:3 im Tor einschlug. Es lief bereits die Nachspielzeit, da köpfte Harun Nurten eine Hereingabe von Lukas Bittner zum 2:3 ins Tor – zu mehr reichte es nicht mehr. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Andreas Naumann (Langweid) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Tobias Hugl (29.), 0:2 Nico Ertl (40.), 1:2 Matthias Schuster (74.), 1:3 Niklas Settele (85.), 2:3 Harun Nurten (90.+4)

Dreimal Luca hieß es beim SSV Alsmoos-Petersdorf. Beim 3:1-Heimsieg über den BC Adelzhausen hießen die Torschützen Luca Manhart (12./35.) sowie Luca Reinthaler (94.). Der Sportliche Leiter des SSV, Frank Echter, freute sich, dass die Mannschaft nach drei Niederlagen in Folge die richtige Reaktion gezeigt habe. In diesem hitzigen Landkreis-Derby verteilte der Schiedsrichter zwölf Gelbe Karten und zwei Gelb-Rote Karten für die Adelzhausener Dominik Müller (88.) und Franz Losert (95.) – nach Echters Angaben beide wegen Meckerns. Trotz der vielen kleinen Fouls sei aber „nichts Schlimmes“ dabei gewesen, so Echter. Er hob besonders das 2:0 hervor, das durch eine super Kombination über Spielertrainer Oktay Yavus, Alexander Benesch und Johannes Kremer, der letztlich auf Manhart querlegte, entstand. Obwohl Petersdorf das Spiel im Griff hatte, wurde es nach dem 1:2-Anschlusstreffer des BCA durch Paul Ottilinger aus einem Gewühl heraus (87.) noch einmal spannend. Doch die Gäste drängten vergeblich auf den Ausgleich. Stattdessen schloss Reinthaler einen Konter über David Paulik zum 3:1 ab. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Luca Manhart (12.), 2:0 Luca Manhart (35.), 2:1 Paul Ottilinger (87.), 3:1 Luca Reinthaler (90.+4)

Gelb-Rot: Dominik Müller (88./BC Adelzhausen)

Gelb-Rot: Franz Losert (95./BC Adelzhausen)

Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Geschehen. Bereits in der fünften Minute bot sich Bastian Baumgärtner eine große Gelegenheit, als er allein auf das Tor der Gäste zulief, jedoch nur die Querlatte traf. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erspielte sich Echsheim zahlreiche gute Möglichkeiten – unter anderem durch Florian Wenger, der mit seinem Abschluss am stark reagierenden Gästetorhüter scheiterte. Der SV Klingsmoos dagegen kam kaum zu gefährlichen Aktionen vor dem SVE-Tor. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und hätten eigentlich auch in Führung gehen müssen“, fand Echsheims Spielertrainer Simon Landes. Nach dem Seitenwechsel meldeten sich die Gäste mit einem Pfostenschuss zurück und rüttelten die Hausherren wach. In der 75. Minute prüfte Baumgärtner den Torhüter mit einem strammen Schuss, den Abpraller nutzte Luca Schreier eiskalt zur 1:0- Führung. Nur drei Minuten später traf Baumgärtner nach einer Ecke per Kopf zum 2:0 (78.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit machte Schreier schließlich mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand perfekt. „Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Als Aufsteiger sind in so einer engen Tabellenkonstellation zwei Siege in Serie enorm wichtig“, fügte Landes hinzu. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Luca Schreier (75.), 2:0 Bastian Baumgärtner (78.), 3:0 Luca Schreier (90.+2)

Fabian Scharbatke hatte bereits nach wenigen Sekunden die Chance zur Führung. Sein Abschluss flog nach eigener Schätzung allerdings „26 Meter drüber“. Nur wenige Augenblicke später flankte Leonard Roloff in Richtung des Pöttmeser Spielertrainers, der den Ball dieses Mal im Tor unterbrachte – oder, wie er es schildert: „reinstolperte“. Die Szenen waren der Auftakt in eine „sehr, sehr gute erste Halbzeit“, die Scharbatke seiner Elf attestiert. „Wir waren sehr griffig, müssen uns aber ankreiden, das 2:0 nicht nachgelegt zu haben.“ Das holte Pöttmes ausgerechnet zu Beginn des zweiten Durchgangs nach: „Eigentlich unsere Schlafphase“, kommentiert der Spielertrainer, der Roloff per Steckpass bediente, der technisch gekonnt vollendete. Danach sei es allerdings „kein Gaumenschmaus“ mehr gewesen, den der TSV an Erntedank anbot. Pöttmes stand tief, spielte eklig. Dennoch kamen die Gastgeber zu Chancen. Stefan Klink klärte auf der eigenen Torlinie (84.), wenig später wehrte Schlussmann Kevin Baierl einen Kopfball überragend ab. Der Treffer von Matthias Steurer ins lange Eck (90.+3) kam zu spät für den FCG. Somit geht Scharbatke selbstbewusst ins anstehende Duell mit dem Primus: „Wir sind die Ersten, die Affing schlagen.“ (dali) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Janko Heilmann - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Fabian Scharbatke (2.), 0:2 Leonard Roloff (50.), 1:2 Matthias Steurer (90.+3)

Speziell der erste Durchgang bot ein tristes Schauspiel bei trübem Herbstwetter. In der Spätphase der Begegnung aber hatten beide Mannschaften die Möglichkeit, das typische 0:0 in ein schmeichelhaftes 1:0 zu verwandeln. Zehn Minuten vor dem Ende flankte Blerand Kurtishaj auf Robin Böhm, dessen Kopfball von Zells Schlussmann Gianluca Pabst stark pariert wurde. Kurz vor dem Abpfiff liefen die Gäste einen Konter. Doch in der Zwei-gegen-eins-Situation erreichte das finale Zuspiel Manuel Schweizer nicht. So wartet Bas weiter auf seinen ersten Sieg mit dem Sportclub. „Aber ein 0:0 bei der zweitbesten Heimmannschaft der Liga ist ein gutes Resultat“, merkt er an und kündigt auch für die kommende Trainingswoche viele Torabschluss-Übungen an. Denn er weiß: „Meine Offensivkräfte brauchen Selbstvertrauen.“ (dali) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Dennis Schwenk (Weichering) - Zuschauer: 50

„Es war für die Zuschauer sicherlich kein Leckerbissen“, beschrieb Inchenhofens Spielertrainer Werner Meyer die Partie. Beide Teams agierten zunächst abwartend und lauerten auf Fehler. Die Gäste setzten dabei vor allem auf lange Bälle, die die Inchenhofener Defensive immer wieder forderten und deren Offensivspiel einschränkten. Die erste gefährliche Szene gehörte dem BSV, der nach einer Flanke nur die Latte traf. Zwar kamen die Hausherren im weiteren Verlauf immer wieder in das letzte Drittel, doch fehlte es an Präzision beim finalen Pass, sodass klare Torchancen Mangelware blieben. Das Bild änderte sich nach der Pause kaum – das Spiel blieb umkämpft, aber arm an Höhepunkten. Erst in der 86. Spielminute kam eine Flanke der Gäste durch und Michael Kuxhausen erzielte den Siegtreffer für die Gäste. „Wir wollten natürlich zuhause die Punkte holen. Jetzt steht mit Aichach der nächste harte Gegner vor der Tür, worauf wir uns gut vorbereiten müssen“, fügte Meyer hinzu. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Johannes Schön (Meitingen) - Zuschauer: 120

Tor: 0:1 Michael Kuxhausen (86.)

Schwerer Stand: Niklas Precht (rechts) und der FC Rennertshofen mussten sich dem BC Aichach klar geschlagen geben. – Foto: Daniel Worsch