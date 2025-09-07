Der FC Affing verließ in Gerolsbach erstmals in dieser Saison den Platz nicht als Sieger. Hier klärt Manuel Tutschka vor Gerolsbachs Fabian Fottner (rechts) und Yunus Halici. – Foto: Helmut Steurer

Affing lässt erstmals Punkte liegen Der Spitzenreiter holt auswärts „nur“ einen Punkt +++ Die Sportfreunde Friedberg halten nur zeitweise gegen Aichach mit +++ Verfolger Alsmoos-Petersdorf verliert zu Hause gegen Kellerkind Pöttmes +++ Bachern kassiert neun Gegentreffer +++ TSV Rain II gewinnt deutlich mit 6:0 Verlinkte Inhalte KL Ost G`beckerzell TSV Rain II FC Affing BC Aichach + 12 weitere

Am siebten Spieltag der Kreisliga Ost ist die Siegesserie des FC Affing gerissen. In Gerolsbach musste sich der Spitzenreiter mit einem Punkt begnügen. Herbe Klatschen gab es für zwei Aufsteiger, die Sport-Freunde Bachern und den SV Echsheim-Reicherstein. Der BC Aichach jubelte bei den Sportfreunden Friedberg.

Die ersten sechs Spiele beendete der FC Affing alle siegreich. Diese Serie endete nun in Gerolsbach mit einem 0:0. Spielertrainer Angelo Jakob wusste nicht so recht, wie er dieses Ergebnis einordnen sollte: „Es geht in beide Richtungen. Wir waren uns bewusst, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen können. In Gerolsbach werden auch noch andere Mannschaften Punkte liegen lassen. Wir müssen mit dem Punkt leben.“ Jakob sah mehr Ballbesitz auf Seiten des Spitzenreiters: „Wir hatten mehr vom Spiel.“ Die Hausherren lobte er: „Die haben das gut verteidigt.“ Man konnte von einem Kampfspiel reden, in dem es zu vielen Fouls kam. Am Ende verhängte der Schiri eine Zeitstrafe gegen den Gerolsbacher Fabian Fottner, diese Entscheidung fiel aber nicht mehr ins Gewicht. Beachtlich bleibt, dass die Affinger in vier Auswärtsspielen erst einen Treffer zuließen. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Elias Kleß (Pöttmes) - Zuschauer: 150

Aichach hatte mehr Spielanteile, aber Friedberg konnte das Spiel lange offenhalten. Beim BCA lief viel über Daniel Rampertshammer, doch seine Freistöße und Ecken fanden nur selten den richtigen Abnehmer. In die Offensivbemühungen der Gäste fiel überraschend die 1:0-Führung der Sportfreunde, als Özgün Kaplan von der Strafraumgrenze abzog und der abgefälschte Schuss im Aichacher Tor landete (19.). Drei Minuten später forderte Friedberg vergeblich Elfmeter. Aichach gab dem Spiel in den letzten fünf Minuten vor der Halbzeit eine Wende. Zunächst schloss Lukas Wagner einen schnellen Angriff zum 1:1 ab (43.) und mit dem Halbzeitpfiff gelang Luis Fischer die 2:1-Führung für den BCA. In Hälfte zwei waren gerade drei Minuten gespielt, als die Sportfreunde auf 2:2 ausglichen. Kaan Koc zog trocken von der Strafraumgrenze ab. Der Ball schlug, vorbei am verdutzten Torhüter Patrik Großhauser, im Aichacher Tor ein. Die spielerische Überlegenheit der Gäste nahm danach mehr und mehr zu. Die Folge war die erneute Führung der Kreisstädter in der 67. Minute zum 3:2, als Coskun Bür flach platziert vom Strafraum nach schlechtem Abwehrverhalten der Hausherren traf. Die Sportfreunde hatten danach, verletzungsbedingt durch einige Auswechslungen, nicht mehr die Energie, dem Spiel die entscheidende Wende zu geben. Es lief bereits die Nachspielzeit, da erzielte Tobias Wehren den 2:4-Endstand, als Friedberg den Ball nicht mehr aus der Gefahrenzone brachte. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 175

Tore: 1:0 Özgün Kaplan (19.), 1:1 Lukas Wagner (43.), 1:2 Luis Fischer (45.), 2:2 Kaan Koc (49.), 2:3 Coskun Bür (67.), 2:4 Tobias Wehren (90.+3)

In der ersten Hälfte zeigten die favorisierten Petersdorfer eine schwache Leistung. Die Gäste nutzten ihre Chance und gingen 1:0 in Führung (29.). Ein Schuss aus 20 Metern von Robin Spieler wurde so abgefälscht, dass Mersad Fakic keine Mühe hatte, zum Führungstreffer einzuschieben. In der zweiten Hälfte kamen die Hausherren besser ins Spiel und drängten auf den Ausgleich. Nach einem Check an Louis Echter gab es einen Strafstoß, den Mathias Benesch zum 1:1 verwandelte (71.). In der Schlussphase wurde es dann hektisch. Die Alsmooser erzielten zunächst einen Treffer, der wegen Abseits aberkannt wurde. Als Louis Lustig in der 95. Minute der 2:1-Siegtreffer für Pöttmes gelang, monierten die Gastgeber ebenfalls Abseits, doch das Tor galt. Die Pöttmeser Johannes Brandner (84./Gelb-Rot) und Spielertrainer Fabian Scharbatke (90.+6/Rot) flogen noch vom Platz. „Wir haben heute nicht an die guten Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen können. Wir sind lange dem Rückstand hinterhergerannt. Nächstes Mal läuft es wieder anders“, so Echter. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Hakan Erdogan (Oberwaldbach) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Mersad Fakic (29.), 1:1 Mathias Benesch (71. Foulelfmeter), 1:2 Louis Lustig (90.+5)

Gelb-Rot: Johannes Brandner (84./TSV Pöttmes)

Rot: Fabian Scharbatke (96./TSV Pöttmes)

Im Landkreisderby zwischen Gebenhofen und Griesbeckerzell wurde um jeden Ball verbissen gekämpft. Hier versucht der Gebenhofener Stefan Hartl (am Ball), sich durchzusetzen. – Foto: Josef Abt

In einem hitzigen Spiel mit zahlreichen Gelben Karten brachte Spielertrainer Sebastian Kinzel die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Nach einem langen Ball blieb der Torjäger vor dem Gehäuse cool und vollendete ins lange Eck zum 1:0 – sein achter Saisontreffer im siebten Spiel (44.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Zeller besser ins Spiel und belohnten sich nach einer knappen Stunde schließlich mit dem Ausgleich. Viktor Vranjes wurde im DJK-Strafraum zu Fall gebracht und Schiedsrichter Noel Komes zeigte auf den Punkt. Tobias Wiesmüller verwandelte den folgenden Elfmeter souverän (57.). Die Freude über den Ausgleich hielt allerdings nicht lange, denn nur zehn Minuten später jubelten wieder die Hausherren. Moritz Piller wurde im Strafraum freigespielt und vollendete unhaltbar unter die Latte (67.). Die Schlussminuten beendeten beide Mannschaften nur zu zehnt. Erst bekam Stefan Hartl nach einem Foul Gelb-Rot, wenige Sekunden später sah auch Berkay Öztürk wegen Meckerns die Ampelkarte (79.). Für Griesbeckerzell war es die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen. (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Noel Komes (Günzburg) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Sebastian Kinzel (44.), 1:1 Tobias Wiesmüller (57. Foulelfmeter), 2:1 Moritz Piller (67.)

Gelb-Rot: Stefan Hartl (79./DJK Gebenhofen-Anwalting)

Gelb-Rot: Berkay Öztürk (79./SC Griesbeckerzell)

Der BC Adelzhausen bleibt auch im vierten Spiel in Serie ungeschlagen. In einer insgesamt abwartenden Partie, in der beide Mannschaften zunächst die Aktionen des Gegners beobachteten, bot sich Paul Ottlinger in der Anfangsphase die große Gelegenheit zur Führung. Allein vor dem gegnerischen Torhüter vergab er jedoch die Chance zum 1:0. Besser machten es die Gastgeber in der 38. Minute: Nach einem Foul an Ilkay Ayyildiz verwandelte Stefan Asam den fälligen Strafstoß zur Führung. Doch noch vor der Pause gelang den Gästen der Ausgleich, als Daniel Tkac eine Flanke an den zweiten Pfosten verwertete. Nach dem Wiederanpfiff übernahm zunächst der BSV die Spielkontrolle, ohne sich klare Torchancen zu erarbeiten. In der 68. Minute nutzten die Gäste eine Standardsituation, als Martin Froncek nach einem Freistoß ungestört per Kopf zur Führung traf. Diesmal fanden die Adelzhausener die schnelle Antwort: Nach einer starken Einzelaktion von Stefan Asam, dessen Schuss vom Innenpfosten zurückkam, setzte Marvin Gaag den Abpraller zum 2:2 ins Netz. In der Schlussviertelstunde drängten die Gastgeber vergeblich auf den Sieg. „Natürlich ist es schade, dass wir besonders zu Hause nicht mehr das 3:2 gemacht haben. Wir nehmen aber den Punkt mit und auch die Leistung war ganz gut“, resümierte Spielertrainer Jürgen Lichtenstern. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Kris Streiber (Schretzheim) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Stefan Asam (38. Foulelfmeter), 1:1 Daniel Tkac (42.), 1:2 Martin Froncek (68.), 2:2 Marvin Gaag (72.)

Nach nicht einmal einer Minute hatte Echsheim eine Freistoßchance durch Landes, die David Wilhelm sicher hielt. In der fünften Minute schaltete Lukas Huck schnell und führte einen Freistoß aus wobei Blerand Kurtishaj zur Führung vollendete. Rain war im Anschluss die spielbestimmendere Mannschaft. Auf der anderen Seite steckte Anes Zukanovic auf Kurtishaj durch, der auf Ricker querlegte, sodass dieser nur einschieben musste (21.). Kurz vor der Halbzeit steckte Ricker auf Robin Böhm durch. Dieser umspielte den Keeper und schob ein (44.). Im zweiten Abschnitt waren die Rainer weiter Herr der Lage. Fabian Miehlich steckte in der 51. Minute auf Böhm durch, der dann ins lange Eck einschob. In der 72. Minute konnte sich David Wilhelm wieder auszeichnen, als er einen Schuss aus kurzer Distanz parierte und somit seine Klasse unter Beweis stellen konnte. In der 75. Minute konnte Erjon Xhekaj einen Fehler des Keepers ausnutzen, schloss aus 30 Meter ab und erhöhte somit auf 5:0. In der 83. Minute krönte Kurtishaj seine Leistung mit einem souverän verwandelten Elfmeter zum 6:0 Endstand. Lokalsport NR

Schiedsrichter: Patrick Rossow (Neusäß) - Zuschauer: 77

Tore: 1:0 Blerand Kurtishaj (4.), 2:0 Valentin Ricker (21.), 3:0 Robin Böhm (44.), 4:0 Robin Böhm (50.), 5:0 Erjon Xhekaj (75.), 6:0 Blerand Kurtishaj (83. Foulelfmeter)

In einer eher chancenarmen Partie musste sich der TSV Inchenhofen zu Hause dem SV Klingsmoos mit 0:2 geschlagen geben. Der TSV verpasste damit den erhofften Befreiungsschlag aus der unteren Tabellenregion. In der 27. Minute brachte Ralf Rechenauer die Gäste in Führung, als er einen langen Ball hinter die Abwehr mit der Brust annahm und ins kurze Eck abschloss. Aufseiten der Hausherren hatte Spielertrainer Werner Meyer mit einem Pfostenschuss die einzige nennenswerte Möglichkeit in der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel blieb das Niveau überschaubar. In der 48. Minute bot sich den Gästen die große Chance, die Führung auszubauen, doch David Ibraimovic scheiterte mit seinem Strafstoß. In der Schlussphase nahm das Spiel noch einmal Fahrt auf. In der zweiten Minute der Nachspielzeit brachte ein Foul von Lukas Michl, der als letzter Mann eingriff und mit der Roten Karte vom Platz musste, die Entscheidung. Den Strafstoß verwandelte Ralf Rechenauer sicher zum 2:0-Endstand. „Es war insgesamt kein gutes Spiel von beiden Seiten. Es war uns klar, dass die Saison nicht einfach wird. Aktuell fehlen uns sieben bis acht Stammspieler. Das soll aber keine Ausrede sein. Jetzt müssen wir einfach weitermachen“, fasste Abteilungsleiter Luca Schön die Partie zusammen. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Ralf Rechenauer (27.), 0:2 Ralf Rechenauer (90.+3 Foulelfmeter)

Rot: Lukas Michl (92./TSV Inchenhofen/Letzer Mann im 16er, Halten)

Besondere Vorkommnisse: David Ibraimovic (SV Klingsmoos) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christoph Hartmann (48.).