Affing feiert den Aufstieg Der FCA macht die Meisterschaft perfekt, weil Inchenhofen kurz vor Schluss gegen Affings Verfolger BC Aichach ausgleicht +++ Alsmoos-Petersdorf jubelt im Derby +++ Hoffnung der Friedberger auf den Klassenerhalt schwindet +++ Rennertshofen holt Big Points im Abstiegskampf von Bernhard Meitner · Gestern, 23:35 Uhr · 0 Leser

Der FC Affing gewann 3:0 gegen den TSV Pöttmes und ist somit vorzeitig Meister der Kreisliga Ost. – Foto: Melanie Krembs

Drei Spieltage vor Schluss hat der FC Affing die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht. Nach dem 3:0 gegen den TSV Pöttmes ist dem FCA Platz eins nicht mehr zu nehmen. Schützenhilfe erhielt Affing vom TSV Inchenhofen, der gegen Verfolger BC Aichach kurz vor Schluss zum 1:1 traf. Der FC Rennertshofen hat durch einen 3:0-Sieg gegen den direkten Kontrahenten BC Adelzhausen einen weiteren großen Schritt zum Klassenerhalt gemacht.

Das Spiel gegen den TSV Pöttmes war in der Schlussphase längst gelaufen, als rund 15 Kilometer nordwestlich von Affing das entscheidende Tor zum Aufstieg fiel. Der TSV Inchenhofen glich gegen Verfolger BC Aichach aus – und bescherte dem FCA damit die Meisterschaft. „Das war nicht geplant heute“, gestand Spielertrainer Michael Eibel. „Wir sind natürlich erleichtert. Wir haben unser Ziel erreicht, da fällt schon was von einem ab.“Gegen die bis zu diesem Spiel 2026 noch ungeschlagenen Gäste aus Pöttmes tat sich der FCA vor der Pause schwer. „Sie haben gut verteidigt“, analysierte Eibel. „Wir waren bemüht, aber hatten nicht die letzte Konsequenz.“ Der Tabellenführer spielte allerdings weiter diszipliniert – und wurde nach etwas mehr als einer Stunde belohnt: Nino Kindermann erzielte das erlösende 1:0 (62.). „Danach war bei Pöttmes die Luft raus und wir haben es sauber zu Ende gespielt“, analysiert Eibel. Stefan Simonovic erhöhte auf 2:0 (72.), in der Schlussphase machte Manuel Lippe den Deckel drauf (81.). Nach dem Abpfiff schlüpften die Affinger in die vorbereiteten Meister-Shirts. (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Florian Ionut Matei - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Nino Kindermann (62.), 2:0 Stefan Simonovic (72.), 3:0 Manuel Lippe (81.)

In den ersten 45 Minuten hatten die Sport-Freunde mehr vom Spiel und zahlreiche Abschlüsse – unter anderem von Julian Böhm oder Niklas Arnold. Beide Schüsse konnte Echsheims Torhüter Andreas Stegmair entschärfen. Die Gastgeber lauerten eher auf Konter und gingen in der 15. Minute nach einem langen Diagonalpass durch Bastian Baumgärtner in Führung. Die Gäste aus Bachern bemühten sich weiter, konnten die Kugel jedoch nicht im Tor unterbringen. In der zweiten Halbzeit kamen die Echsheimer wieder besser ins Spiel und übernahmen die Spielkontrolle. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff verwertete Simon Landes einen Eckball per Kopf zum 2:0 (47.). Nach einem Angriff über außen kam Landes in der 65. Minute erneut zum Abschluss und erhöhte per Direktabnahme auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Baumgärtner in der 74. Minute mit seinem Treffer zum 4:0. „Wie gefühlt jedes Wochenende haben wir wieder eine gute erste Halbzeit gespielt, das Spiel dann aber in der zweiten Hälfte aus der Hand gegeben“, resümierte Abteilungsleiter Julian Böhm. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Dennis Steinke (Augsburg) - Zuschauer: 140

Tore: 1:0 Bastian Baumgärtner (15.), 2:0 Simon Landes (47.), 3:0 Simon Landes (65.), 4:0 Bastian Baumgärtner (74.)

Die SF Friedberg (links Patrick Molnar) unterlagen dem SV Klingsmoos knapp. – Foto: Reinhold Rummel

Trotz großer Personalprobleme lieferten die Sportfreunde eine ordentliche Leistung ab und hätten in der Nachspielzeit fast noch den Ausgleich erzielt. Auch wenn die Hausherren gut ins Spiel fanden und mit Matthias Schuster in der 15. Minute eine aussichtsreiche Kopfballchance hatten, waren es die Gäste, die abgeklärter wirkten. Leonardo Lucic fand in der 26. Minute in SF-Keeper Robert Schmidberger seinen Meister. Die große Chance zur Führung hatten Vincent Rosenthal und Til Ocklenburg, aber die Gäste um Torhüter Matthias Hudler vereitelten ein fast sicheres Tor (32.). Das gelang stattdessen den Gästen nach einem Eckball von Johannes Kranner, Ralf Rechenauer traf zum 0:1 (35.). Im zweiten Spielabschnitt waren die Mösler wesentlich zielstrebiger und hatten in regelmäßigen Abständen Torchancen durch Florian Lenz, Tobias Frauenholz und erneut Lenz, der in der 65. Minute nur den Pfosten des Friedberger Tores traf. Die Partie schien in der 82. Minute durch ein Kopfballtor von Markus Daferner zum 0:2 entschieden, doch die Hausherren zeigten Moral und kamen durch den eingewechselten Marco Seitz auf 1:2 heran (89.). (fse) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Ralf Rechenauer (35.), 0:2 Markus Daferner (82.), 1:2 Marco Seitz (89.)

Zittern war vorübergehend angesagt beim SSV Alsmoos-Petersdorf. Denn im Derby gegen die DJK Gebenhofen-Anwalting lagen die Gäste bereits mit 2:1 in Führung, Maximilian Wolf und Nico Ertl hatten getroffen. Dazwischen war Okan Yavuz zum 1:1 erfolgreich. Am Ende schlug Mathias Benesch noch zweimal zu und drehte das Ergebnis zugunsten des SSV. „Wir haben das Spiel hochverdient gewonnen“, stellte Frank Echter fest. „In der ersten Halbzeit haben wir uns fast um den Lohn gebracht“, so der sportliche Leiter bei den Hausherren, der aber am Ende festhalten konnte: „War über 90 Minuten eine tolle Mannschaftsleistung.“ Was ihm ebenfalls gefiel: Es kamen junge Spieler zum Einsatz und trugen ihren Teil zum achten Heimsieg bei. Echter: „Das klappt wunderbar.“ (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Stefan Asam (Herbertshofen) - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Maximilian Wolf (8.), 1:1 Okan Yavuz (15.), 1:2 Nico Ertl (40.), 2:2 Mathias Benesch (60. Foulelfmeter), 3:2 Mathias Benesch (88.)

Führte den FC Rennertshofen mit seinen beiden Treffern zum wichtigen Heimsieg gegen Adelzhausen: Simon Pickhard (rechts). – Foto: Daniel Worsch

Die ersten 30 Minuten waren geprägt von zahlreichen unnötigen Ballverlusten. Das aktivere Team zu Beginn war der Gast. Der einzige daraus resultierende Ertrag waren allerdings Eckbälle, die meist ungefährlich blieben. Zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff meldete sich dann der FCR im Spiel an: Khalid Abunemah brach zweimal gefährlich auf der linken Seite bis in den Strafraum durch, fand aber keinen Abnehmer im Zentrum. Fünf Minuten später eröffnete Simon Pickhard seine eigenen kleinen „Festspiele“. Zunächst konnte er kurz vor dem 16-Meter-Raum nur per Foul gestoppt werden. Den daraus resultierenden Freistoß brachte er selbst unhaltbar im linken oberen Eck unter (42.). Nur eine Minute später eroberte Niklas Schelchshorn den Ball tief in der gegnerischen Hälfte, legte diesen in den Strafraum zu Tobias Kruber, der geschickt zwei Gäste ins Leere laufen ließ und quer zu Simon Pickhard passte, welcher mit seinem zweiten Treffer zum 2:0-Pausenstand traf. Für die Entscheidung sorgte ein Spielzug über David und Simon Pickhard in der 78. Minute. Sie spielten den eingewechselten David Lukas frei, der überlegt zum 3:0 ins kurze Eck abschloss, nachdem er zuvor seinen Gegenspieler stehen gelassen hatte. (witt) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Simon Pickhard (42.), 2:0 Simon Pickhard (43.), 3:0 David Lukas (78.)

Das Tor von Aichachs Maximilian Schmuttermair reichte am Ende nicht für einen Sieg. – Foto: Melanie Krembs

„Ziemlich glücklich“ sei der Punkt gegen den BC Aichach gewesen, räumte Inchenhofens Abteilungsleiter Luca Schön ein. Das Remis bedeutete nicht nur den Aufstieg für Affing, sondern auch den Klassenerhalt für den TSV. Dass Inchenhofen dem FCA zum Aufstieg verhalf, sei „keine spezielle Motivation gewesen“, versicherte Schön. „Aber ich freue mich für Michael Eibel und Angelo Jakob.“ Hätten sich der BCA vor dem Tor etwas kaltschnäuziger präsentiert, hätte Affing seine Aufstiegsfeier vermutlich noch einmal verschieben müssen. Der Tabellenzweite ließ allerdings mehrere gute Chancen liegen. Eine Ausnahme war das Tor von Maximilian Schmuttermair, der kurz vor der Pause zum 1:0 traf (41.). Nach dem Seitenwechsel verpasste es der BCA allerdings, den Sack zuzumachen – und das rächte sich kurz vor Schluss. Die Gäste vertändelten den Ball im Spielaufbau, Tobias Pachaly bedanke sich und schob die Kugel zum 1:1 ins leere Tor (87.). (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Tobias Feucht (Aichach) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Maximilian Schmuttermair (41.), 1:1 Tobias Pachaly (87.)

Spieltext TSV Rain II - Berg im Gau Durch ein 2:1 holte sich die Reserve des TSV Rain zu Hause drei Punkte. Dominik Reichherzer brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 28. und 37. Minute vollstreckte. Der Anschlusstreffer, der Daniel Tkac in der 47. Minute gelang, ließ Berg im Gau vor der Kulisse von 53 Zuschauern noch einmal herankommen. Obwohl Rain nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Berg im Gau nicht, die Partie zu drehen.

Schiedsrichter: Salomon Stengel (Berolzheim) - Zuschauer: 53

Tore: 1:0 Dominik Reichherzer (28.), 2:0 Dominik Reichherzer (37.), 2:1 Daniel Tkac (47.)

Rot: Johannes Steierl (2./BSV Berg im Gau)