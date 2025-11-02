Der BC Aichach, hier Tobias Wehren (am Boden), wehrte sich im Topspiel gegen Spitzenreiter Affing nach Kräften. So mussten sich Fabio Martens (oben) und seine FCA-Kollegen mit einem Unentschieden begnügen. – Foto: Michael Hochgemuth

Affing eilt Verfolger Aichach nicht davon Im Topspiel ist Spitzenreiter Affing zwar das bestimmende Team, am Ende bleibt gegen den BC Aichach aber nur ein Punkt +++ Adelzhausen verschießt Elfmeter und vergibt den Ausgleich +++ Griesbeckerzell siegt im Abstiegskampf +++ Friedberger geraten in den „Vollwaschgang"

Das Topspiel der Kreisliga Ost lockte bei miserablem Wetter immerhin 300 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Tore bekam das Publikum in dieser Partie zwischen dem FC Affing und dem BC Aichach allerdings keine zu sehen. Dennoch hatte das Spiel einiges zu bieten. Die Sportfreunde Friedberg erzielten in Rennertshofen zwar zwei Tore, die Gastgeber aber acht Treffer. Der BC Adelzhausen musste eine knappe Auswärtsniederlage einstecken. Der SV Klingsmoos musste sich im Heimspiel dem SC Griesbeckerzell mit 2:4 geschlagen geben.

Wir haben sie auf Distanz gehalten.“ Das Fazit, dass der Affinger „Senior“ Nino Kindermann nach dem 0:0 gegen den BC Aichach formulierte, war wohl die wichtigste Aussage, mit der man das Spitzenspiel der Kreisliga Ost auf einen Nenner bringen konnte. Der Wettergott spielte nicht mit bei dieser Toppartie zum Ende der Vorrunde, die trotz Dauerregens 300 Besucher anlockte. Eine Szene sorgte für den meisten Gesprächsstoff. In der 26. Minute eilte FC-Keeper Rainhold Tinni aus seinem Strafraum und stoppte Marcus Wehren mit einem Foul. Dafür gab es lediglich Gelb, vergebens hatten die Gäste auf einen Platzverweis gehofft. „Klarer Rot geht nicht mehr“, empörte sich Spielertrainer Markus Kurzhals: „Jeder sieht es so.“ Beide Teams zeigten trotz der widrigen Verhältnisse, dass sie zu Recht die Kreisliga anführen. Die BCA-Defensive kämpfte mit großem Engagement, hatte dabei aber auch Glück, dass die Affinger zum ersten Mal in dieser Runde zu Hause ohne Treffer blieben. Allein Stefan Simonovic hätte kurz nach seinem 36. Geburtstag durchaus mehrere Treffer erzielen können. Der Spitzenreiter, der weiter vier Punkte vor Aichach rangiert, hatte zweifellos ein klares Chancenplus. Das räumte auch Kurzhals ein: „Auch wir waren nicht chancenlos.“ Er zeigte sich zufrieden mit dem Remis: „Die letzte Zeit haben wir nie in Affing was geholt.“ Sein Affinger Pendant Angelo Jakob stellte fest: „Wir waren die aktivere Mannschaft. Das 0:0 geht in Ordnung.“ (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Stefan Waschhauser (Kötz) - Zuschauer: 300

Der Griesbeckerzeller Dreifachtorschütze Viktor Vranjes (Nummer 3) war gegen den SV Klingsmoos kaum zu bremsen. Hier versucht SVK-Torwart Matthias Hudler, Vranjes’ Schuss abzuwehren. – Foto: Daniel Worsch

Mit einem 4:2-Erfolg beim SV Klingsmoos holte der SC Griesbeckerzell unter dem neuen Trainer Stefan Winterhalter wichtige Punkte im Abstiegskampf. Dabei begann die Partie nicht gut: Nach einem Angriff über die linke Seite traf Benjamin Anikin schon in der dritten Spielminute zur frühen Führung des SV Klingsmoos. Die Gäste ließen sich jedoch nicht beeindrucken und hielten sich weiterhin strikt an den Matchplan des neuen Trainers an der Seitenlinie. In der 24. Minute landete ein Abschluss von Nicolas Koch vor den Füßen von Viktor Vranjes, der für den 1:1-Ausgleich sorgte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Griesbeckerzell das Tempo und ging in der 54. Minute nach einem Angriff über die rechte Seite durch erneut Vranjes in Führung. Nur zehn Minuten später glichen diesmal die Klingsmooser nach einem Eckball durch Ralf Rechenauer aus, der nach einem durchgerutschten Ball goldrichtig am langen Pfosten stand. Der überragende Mann des Tages, Vranjes, legte in der 69. Minute seinen dritten Treffer nach: Nach einem guten Zuspiel lief der 20-Jährige allein auf das gegnerische Tor zu, spielte den Torhüter aus und traf zum 3:2 für Zell. Darüber hinaus parierte Torhüter Emeka Agazie einen Strafstoß der Gastgeber und verhinderte den erneuten Ausgleich. Für die endgültige Entscheidung sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit Berkay Öztürk mit einem Kontertor. „Es war eine großartige kämpferische Leistung heute und sehr wichtige Punkte. So können wir auf jeden Fall weitermachen“, resümierte der Sportliche Leiter Benedikt Oswald. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Julian Wäsch (Bräunlingen / Augsburg) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Benjamin Anikin (3.), 1:1 Viktor Vranjes (24.), 1:2 Viktor Vranjes (54.), 2:2 Ralf Rechenauer (64.), 2:3 Viktor Vranjes (69.), 2:4 Berkay Öztürk (90.+5)

Besondere Vorkommnisse: Ralf Rechenauer (SV Klingsmoos) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Emeka Agazie (76.).

Mit einem enttäuschenden Ergebnis kehrte Adelzhausen aus Gerolsbach zurück. In dieser Szene prüft Gerolsbachs Matthias Steurer BCA-Schlussmann Lukas Hefele, der das Leder abwehren kann. – Foto: Helmut Steurer

Der BC Adelzhausen musste sich trotz einer guten zweiten Hälfte mit 0:1 in Gerolsbach geschlagen geben. Die erste Hälfte der Partie lief zerfahren und beide Mannschaften konnten sich – auch witterungsbedingt – kaum nennenswerte Chancen erspielen. In der 20. Minute führte ein Schnittstellenpass auf Stürmer Daniel Fischer zum Erfolg und brachte die Gerolsbacher in Führung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Adelzhausener besser in die Partie und spielten sich zahlreiche Chancen heraus, wie die von Marvin Gaag, der zweimal am gegnerischen Torhüter scheiterte. Da der BCA mehr riskierte, kamen auch die Gastgeber zu guten Kontergelegenheiten, die sie liegen ließen. Nach einem Foulspiel an Stefan Asam in der Nachspielzeit der Partie hatten die Gäste durch einen Strafstoß die Möglichkeit auf den Ausgleich, doch der Kapitän scheiterte am Aluminium. Kurz darauf hatte auch Dominik Müller noch eine gute Gelegenheit, die er jedoch nicht verwerten konnte. „Es war in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel von uns. Auch durch den verschossenen Elfmeter und der Chancen darauf, ist das Ergebnis natürlich enttäuschend“, erklärte BCA-Trainer Jürgen Lichtenstern. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 180

Tor: 1:0 Daniel Fischer (20.)

Besondere Vorkommnisse: Stefan Asam (BC Adelzhausen) scheitert mit Foulelfmeter (91.).

Mit einem erfreulichen Auswärtsdreier kehrte die DJK Gebenhofen-Anwalting aus Rain zurück. Wie Abteilungsleiter Thomas Ross berichtete, hatte die DJK zunächst große Befürchtungen, ob sie auf dem Rainer Kunstrasen zurechtkommen würde. „Doch der Spielverlauf hat uns in die Karten gespielt“, erklärte Ross. Dennoch hatten die Gastgeber deutlich mehr vom Spiel und auch mehrere Chancen, unter anderem durch Blerand Kurtishaj, doch die Tore schoss an diesem Abend nur Gebenhofen. Und das bereits in der 3. Minute. Ein Freistoß von Niklas Settele fand Moritz Piller, der zum 0:1 einköpfte. Danach standen die Gäste tief und retteten die knappe Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte legte die DJK dann gleich das 0:2 nach. Als Rain an der Mittellinie einen Ball quer spielte, ging Jakob Vetter dazwischen. Er erkämpfte sich das Leder, steuerte danach allein auf das Rainer Tor zu und schloss erfolgreich ab. In der Folge drängten die Hausherren auf den Anschlusstreffer, konnten aber keine großen Chancen mehr herausspielen. Auf der Gegenseite verpasste Settele das 0:3. Das folgte jedoch in der dritten Minute der Nachspielzeit, als eine Ecke von Settele genau auf Daniel Marquart kam, der per Kopf sein erstes Saisontor erzielte. „Wir haben vier oder fünf Chancen gehabt und drei Tore erzielt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, so Ross. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Moritz Piller (3.), 0:2 Jakob Vetter (47.), 0:3 Daniel Marquart (90.+3)

Vor rund 170 Zuschauerinnen und Zuschauern gingen die Gastgeber bereits in der 2. Minute in Führung. Nach einer Hereingabe von Sebastian Pachaly wollte SSV-Spielertrainer Oktay Yavuz klären, traf aber ins eigene Tor. Die Führung gab den Hausherren Selbstvertrauen, die laut Abteilungsleiter Ulrich Hofberger eine kleine Druckphase starteten. Daraus resultierten auch zwei gute Chancen, aber keine weiteren Treffer. Stattdessen kam Alsmoos besser ins Spiel. Bei einem Freistoß von Johannes Kremer setzte der Ball kurz vor TSV-Keeper Christoph Hartmann noch einmal auf und flog dann zum 1:1-Ausgleich ins Netz (19.). Noch vor der Pause brachte Michael Pfeifer den SSV nach einer schönen Kombination mit 2:1 in Führung (39.). In der zweiten Hälfte setzte sich das sehr umkämpfte Spiel bei schwierigen Platzverhältnissen fort. Dabei kam Alsmoos zu weiteren Chancen. In den letzten 20 Minuten setzte Inchenhofen laut Hofberger noch einmal alles daran, den Ausgleich zu erzielen, was schließlich auch gelang. Nach einem Foul an Marco Bergmair verwandelte Lukas Michl den Strafstoß zum 2:2 (81.). (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Maximilian Beck - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Oktay Yavuz (2. Eigentor), 1:1 Johannes Kremer (19.), 1:2 Michael Pfeifer (39.), 2:2 Lukas Michl (81. Foulelfmeter)