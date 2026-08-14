Afferde will die Spitze behaupten – Rehren vor Heimpremiere So sieht der 3. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 aus von FD · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 verteilt sich diesmal über drei Tage. Während Tabellenführer SV Eintracht Afferde bereits am Freitagabend den FC Bad Pyrmont Hagen empfängt, stehen am Sonntag mehrere richtungsweisende Begegnungen auf dem Programm. Der MTV Rehren wartet nach zwei Auswärtsspielen auf seine Heimpremiere und will gegen Aufsteiger FC Hevesen den ersten Saisonsieg einfahren.

Heute, 18:30 Uhr SV Eintracht Afferde Etr Afferde FC Bad Pyrmont Hagen FC Pyrmont 18:30 PUSH

Der Tabellenführer eröffnet den Spieltag am Freitagabend. Der SV Eintracht Afferde hat mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 12:1 den besten Start aller Mannschaften erwischt. Nach dem 5:1 in Kirchdorf folgte ein 7:0 beim SV Gehrden. Gegen den FC Bad Pyrmont Hagen steht nun die nächste Prüfung an. Die Gäste reisen mit drei Punkten an. Nach dem 3:1 gegen Tündern unterlag Bad Pyrmont am zweiten Spieltag allerdings deutlich mit 1:7 gegen Schwarz-Weiß Enzen.

Morgen, 15:00 Uhr HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern SV Arnum SV Arnum 15:00 PUSH

Der HSC BW Schwalbe Tündern und der SV Arnum stehen sich am Samstag gegenüber. Beide Mannschaften warten noch auf ihren ersten Sieg. Tündern verlor zunächst in Bad Pyrmont mit 1:3 und anschließend mit 1:4 bei Ihme-Roloven. Arnum hat nach dem 3:4 gegen Springe zum Auftakt zuletzt gegen Rehren ein 1:1 erreicht. Für beide Teams geht es damit vor allem darum, den Anschluss an das Mittelfeld herzustellen.

Morgen, 16:00 Uhr FC Springe FC Springe TSV Barsinghausen Barsinghause 16:00 PUSH

Zu einem Duell zweier bislang verlustpunktfreier Mannschaften kommt es am Samstag beim FC Springe. Die Gastgeber stehen nach zwei Siegen mit sechs Punkten auf Rang drei. Dem 4:3 bei Arnum folgte ein 3:1 beim TSV Kirchdorf. Auch der TSV Barsinghausen hat seine ersten beiden Begegnungen gewonnen. Der Landesliga-Absteiger setzte sich zunächst mit 2:1 gegen Enzen durch und bezwang anschließend den Aufsteiger TB Hilligsfeld mit 3:2. Der Sieger der Partie bleibt in der Spitzengruppe.

Der SV Gehrden empfängt am Sonntag den SV Ihme-Roloven. Für die Gastgeber ist die Situation bereits nach zwei Spieltagen angespannt. Gehrden verlor sowohl gegen Rinteln als auch gegen Afferde und steht mit 0:12 Toren am Tabellenende. Ihme-Roloven kommt dagegen mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien. Nach dem 4:4 gegen Lindhorst gelang ein 4:1 gegen Tündern.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn SC Rinteln 1911 SC Rinteln 15:00 PUSH

Der TV Jahn Leveste bekommt es mit dem SC Rinteln zu tun. Leveste hat erst ein Saisonspiel absolviert und dabei beim 4:1 in Bückeburg überzeugt. Rinteln steht nach zwei deutlichen Siegen mit sechs Punkten und 12:2 Toren auf Rang zwei. Dem 5:0 gegen Gehrden ließ die Mannschaft von Trainer Giuseppe Inserra ein 7:2 gegen Lindhorst folgen. Entsprechend geht Rinteln als Favorit in die Begegnung.

Nach zwei Auswärtsspielen steht für den MTV Rehren das erste Heimspiel der Saison an. Der Vizemeister der vergangenen Spielzeit hat bislang einen Punkt gesammelt. Auf das 0:6 beim VfL Bückeburg folgte unter der Woche ein 1:1 beim SV Arnum. Gegen den FC Hevesen soll nun der erste Dreier folgen. Trainer Toni Pagano erwartet allerdings eine intensive Begegnung mit dem Aufsteiger. „Genau, erwarten ein schweres Spiel, intensives Spiel gegen Hevesen.“ Die Zielsetzung ist für den MTV dennoch klar: „Erwartungshaltung ist aber, ein gutes Heimspiel zu machen, ersten Punkte einzufahren, also ersten drei Punkte einzufahren und wieder in den Rhythmus reinzukommen.“ Die personelle Situation bleibt dabei angespannt. Raphael Bauer kehrt nach seinem Urlaub erst in der Nacht zum Sonntag zurück und soll noch zum Kader stoßen. Yannick Liebchen, Eduard Rosow und Jan Pinkenburg fehlen weiterhin urlaubsbedingt. John-Luke Brunsfeld steht nach seiner Handverletzung ebenfalls nicht zur Verfügung. „Ansonsten sind alle da“, sagt Pagano. Für den Aufsteiger Hevesen ist es erst das zweite Saisonspiel. Nach der 1:3-Niederlage gegen Hilligsfeld steht die Mannschaft bislang ohne Punkt da. Rehren will den Gegner dennoch nicht unterschätzen. Pagano setzt auf „Intensität, gute Zweikämpfe, gute Ideen, vielleicht auch viel Geduld“. Nach dem enttäuschenden Auftakt in Bückeburg und dem ersten Punktgewinn in Arnum soll nun vor eigenem Publikum die Trendwende gelingen.

Der TuS Schwarz-Weiß Enzen bekommt es mit dem VfL Bückeburg zu tun. Enzen hat nach zwei Spieltagen drei Punkte auf dem Konto. Auf die 1:2-Niederlage in Barsinghausen folgte ein bemerkenswertes 7:1 in Bad Pyrmont. Bückeburg startete mit einem 6:0 gegen Rehren, musste anschließend jedoch beim 1:4 gegen Leveste die erste Niederlage hinnehmen. Beide Mannschaften wollen damit zurück in die Erfolgsspur.