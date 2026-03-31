Afferde und Pyrmont mit Offensivfeuerwerk - Türk Gücü verliert erneut Favoriten setzen sich durch, Verfolger bleiben dran, Kellerteams unter Druck von FD · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 brachte klare Tendenzen im oberen Tabellendrittel und verschärfte zugleich die Situation im Tabellenkeller. Mehrere deutliche Ergebnisse unterstrichen die Kräfteverhältnisse, während einzelne Partien von hoher Effizienz und Konsequenz geprägt waren.

TuSpo Schliekum bestätigte seine stabile Form und setzte sich auswärts in Almstedt verdient durch. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nutzten die Gäste kurz vor der Pause ihre erste klare Gelegenheit zur Führung. Auch im zweiten Durchgang blieb Schliekum die strukturiertere Mannschaft und legte nach. Almstedt, zuletzt mit wechselhaften Ergebnissen, fand offensiv zu selten Lösungen und musste einen Rückschlag im Kampf um die obere Tabellenhälfte hinnehmen.

Eintracht Afferde sorgte mit einem offensiven Ausrufezeichen für das spektakulärste Ergebnis des Spieltags. Früh stellte die Mannschaft die Weichen auf Sieg und führte bereits nach einer halben Stunde deutlich. Hasede zeigte zwar zwischenzeitlich Moral und verkürzte, offenbarte aber erneut defensive Anfälligkeiten. Afferde knüpfte an seine starken Offensivleistungen der vergangenen Wochen an und unterstrich seine Ambitionen im erweiterten Verfolgerfeld.

Im Kellerduell setzte sich der TSV Lenne knapp durch und sammelte wichtige Punkte. Nach der Führung der Gäste kämpfte sich Lamspringe zurück, musste jedoch im weiteren Verlauf den entscheidenden Treffer hinnehmen. Für Lenne bedeutet der Sieg einen kleinen Hoffnungsschimmer im Tabellenkeller, während Lamspringe trotz engagierter Leistung weiter unter Druck bleibt.

Der SC Harsum bestätigte seine gute Form und bezwang den favorisierten SV Alfeld mit einer disziplinierten Vorstellung. Nach torloser erster Hälfte nutzte Harsum seine Chancen im zweiten Durchgang konsequent. Alfeld, zuletzt mit Punktverlusten, offenbarte erneut Schwächen in der Chancenverwertung und verliert weiter an Boden im Rennen um die Spitzenplätze.

Der TSV Giesen wurde seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht. Bereits in der Anfangsminute gingen die Gäste in Führung und kontrollierten die Partie über weite Strecken. Himmelsthür blieb bemüht, fand jedoch kaum Mittel gegen die kompakte und spielstarke Giesener Mannschaft. Der klare Auswärtssieg festigt die Position im oberen Tabellendrittel.

Ambergau ließ gegen Türk Gücü nichts anbrennen und setzte sich souverän durch. Die Gastgeber bestimmten das Spielgeschehen und nutzten ihre Chancen effizient. Türk Gücü, weiterhin im Tabellenkeller, konnte offensiv kaum Akzente setzen und bleibt in einer schwierigen Situation. Ambergau hingegen behauptet seine starke Position im oberen Drittel.

Spitzenreiter Pyrmont demonstrierte eindrucksvoll seine Offensivstärke und ließ Einum keine Chance. Bereits früh wurde die Partie in klare Bahnen gelenkt, im weiteren Verlauf baute Pyrmont den Vorsprung kontinuierlich aus. Einum hatte dem Tempo und der Qualität des Gegners wenig entgegenzusetzen und bleibt tief im Tabellenkeller.