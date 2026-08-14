Afferde setzt sich an die Spitze – Rinteln feiert nächsten Kantersieg So verlief der 2. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 von FD · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mats Schlierf

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hat unter der Woche einige deutliche Ergebnisse gebracht. Während der SV Eintracht Afferde und der SC Rinteln ihre makellosen Bilanzen ausbauten, kassierte der VfL Bückeburg nach dem starken Auftakt eine klare Heimniederlage. Der MTV Rehren kam beim SV Arnum zu einem 1:1 und wartet damit weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

Der SC Rinteln hat auch sein zweites Saisonspiel deutlich gewonnen. Gegen den TuS Jahn Lindhorst setzte sich die Mannschaft von Trainer Giuseppe Inserra mit 7:2 durch und steht mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 12:2 auf dem zweiten Tabellenplatz. Schon nach vier Minuten brachte Julian Bedey die Gastgeber in Führung, ehe Bendik Kruska in der achten Minute auf 2:0 erhöhte. Vor der Pause sorgten Philipp Franzmeier und erneut Kruska sowie ein Eigentor von Lindhorsts Pascal Reese für klare Verhältnisse. Kruska vollendete nach dem Seitenwechsel seinen Dreierpack zum 6:0, ehe Max Gahr das siebte Rintelner Tor erzielte. Der TuS kam durch zwei späte Treffer von Jan-Malte Sydow lediglich noch zur Ergebniskosmetik.

Der VfL Bückeburg hat den zweiten Spieltag mit einer überraschend deutlichen Niederlage beendet. Nach dem 6:0 zum Auftakt gegen Rehren unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Führing dem TV Jahn Leveste mit 1:4. Leveste legte bereits in der ersten halben Stunde den Grundstein für den Auswärtssieg. Sven Romaus traf in der 15. und 25. Minute, Riad Fazlija erhöhte drei Minuten später auf 3:0. Bückeburg kam durch Tobias Bremer nach einer Stunde noch einmal heran, doch ein Eigentor von Bückeburgs Steierberg stellte in der 79. Minute den alten Abstand wieder her. Leveste ist damit nach dem ersten Saisonspiel Dritter.

Der TSV Barsinghausen hat auch sein zweites Spiel gewonnen. Gegen den Aufsteiger TB Hilligsfeld setzte sich der Absteiger aus der Landesliga mit 3:2 durch. Hilligsfeld ging durch Heucke in der 22. Minute in Führung, doch Barsinghausen antwortete schnell. Nolte glich fünf Minuten später aus, ehe Kaya mit einem Eigentor den Gästen die erneute Führung bescherte. Noch vor der Pause gelang Triebsch der Ausgleich. Martin erzielte in der 80. Minute schließlich den Siegtreffer für die Gastgeber. Barsinghausen bleibt damit ohne Punktverlust.

Auch der FC Springe hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Beim TSV Kirchdorf am Deister gewann die Mannschaft von Trainer Tarek Rudolph mit 3:1 und steht damit mit sechs Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Kirchdorf erwischte den besseren Start und ging bereits in der zweiten Minute durch Torben Wagner in Führung. Die Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später erzielte Post den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit drehte Springe die Partie endgültig. Maj traf in der 63. Minute zum 2:1, in der fünften Minute der Nachspielzeit machte Steve Sölter mit dem dritten Treffer alles klar. Für Kirchdorf war es nach dem 1:5 zum Auftakt gegen Afferde bereits die zweite Niederlage.

Der SV Ihme-Roloven hat nach dem 4:4 zum Saisonauftakt gegen Lindhorst den ersten Sieg eingefahren. Gegen den HSC BW Schwalbe Tündern setzte sich Ihme-Roloven mit 4:1 durch. Sakaluk brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, Guedes Dos Santos erhöhte vier Minuten später. Tündern kam kurz nach der Pause durch Rebic noch einmal heran, doch Musa stellte nur eine Minute später den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Lattmann sorgte in der 78. Minute für den Endstand. Ihme-Roloven steht damit bei vier Punkten.

Der SV Eintracht Afferde hat nach dem 5:1-Auftaktsieg in Kirchdorf auch beim SV Gehrden ein deutliches Zeichen gesetzt. Mit 7:0 gewann die Mannschaft von Trainer Michael Stamm und führt die Tabelle nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 12:1 an. Meyer eröffnete in der 13. Minute den Torreigen, Heinzelmann erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel nahm Afferde die Partie endgültig an sich. Heinzelmann und Meyer trafen erneut, Heinzelmann komplettierte seinen Dreierpack. Lange und Zschoch machten das Ergebnis schließlich noch deutlicher. Gehrden wartet dagegen nach zwei Spielen noch auf den ersten Punkt und den ersten eigenen Treffer.

Der TuS Schwarz-Weiß Enzen hat sich eindrucksvoll von der 1:2-Niederlage gegen Barsinghausen zum Saisonauftakt erholt. Beim FC Bad Pyrmont Hagen gewann Enzen mit 7:1. Dabei erwischten zunächst die Gastgeber den besseren Start. Hannibal brachte Bad Pyrmont Hagen bereits in der neunten Minute per Elfmeter in Führung. Danach übernahm jedoch Enzen das Kommando. Faul, Wöbbeking und erneut Faul drehten die Partie innerhalb von sechs Minuten. Noch vor der Pause erhöhte Bölk auf 4:1. Gottschalk und Wöbbeking sorgten im zweiten Durchgang für weitere Treffer, ehe Gottschalk in der 86. Minute per Foulelfmeter den Schlusspunkt setzte.