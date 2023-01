AFC Kassel: Vier Spieler verlassen Verein in der Winterpause KOL- und Kreisliga-A-Team muss Abgänge verkraften

Edon Ame wird den AFC in Richtung VFL Kassel verlassen und zukünftig in der Gruppenliga zum Einsatz kommen.

In Richtung Gruppenliga wird den AFC auch Youssef Nasr verlassen. Nasr machte in seiner kurzen Zeit beim AFC schnell auf sich aufmerksam und war wie so viele AFC-Akteuere ein gefragter Spieler. Nasr wird zu Türkgücü Kassel in die Gruppenliga wechseln.

Des weiteren hat sich auch Diart Ejupi entschieden die Adlersöhne nach der Hinrunde bereits wieder zu verlassen. Er kehrt zum Lokalmatadoren Bosporus Kassel in der Kreisoberliga zurück.