AFC Kassel II in allen Reihen: Die Elf des Jahres der KLB1 Kassel Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mara

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Ergys Meti von AFC Kassel II. Der Schlussmann wurde viermal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. Die Dreierkette bilden Albin Shala von der SG Rengershausen II/Oberzwehren, Berat Hukic von AFC Kassel II und Toni Bergmann vom SV Germania Kassel. Shala wurde sechsmal nominiert, Hukic dreimal und Bergmann zweimal.

Im Mittelfeld steht Lonut Vasile Fluerica von der SG Rengershausen II/Oberzwehren II. Der 40-Jährige wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt und lieferte mit 26 Toren sowie neun Assists überragende Werte. Neben ihm steht Mentor Halili von AFC Kassel II, der viermal nominiert wurde. Komplettiert wird die Reihe von Christoph Alsfeld und Jonas Mayer, beide von Fulle-Kicker Kassel, die jeweils dreimal in der Elf der Woche standen. Im Angriff führt Julian Harner von Fulle-Kicker Kassel die Auswahl an. Der 22-Jährige wurde siebenmal nominiert und sammelte in 18 Spielen starke 13 Tore sowie 14 Assists. Neben ihm stehen Okan Öztürk vom TSV Heiligenrode II, der bei sechs Nominierungen elf Treffer und zwei Vorlagen verbuchte, sowie Kenan Bašić von AFC Kassel II, der fünfmal berücksichtigt wurde und in neun Partien zwölf Tore sowie drei Assists erzielte.