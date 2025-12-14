Bildquelle: AF Elektrotechnik

AF Elektrotechnik verlängert Partnerschaft mit dem HBRS HBRS: +++ Engagement wird weiter ausgebaut / AF Elektrotechnik-Wintercups im Inklusions-Fußball am 20. Dezember +++

Lahnau/Wetzlar. AF Elektrotechnik aus Lahnau ist bereits seit zwei Jahren ein verlässlicher Partner des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes e.V. (HBRS) und unterstützt dabei insbesondere den Bereich Fußball für Menschen mit Behinderung. Nun steht fest: Die erfolgreiche Zusammenarbeit wird langfristig fortgesetzt und zusätzlich weiter ausgebaut.

Ein erstes sichtbares Zeichen dieses erweiterten Engagements ist die Premiere des AF Elektrotechnik-Wintercups im Inklusions-Fußball, der am 20. Dezember erstmals ausgetragen wird. Das Turnier findet in der Sporthalle Wetzlar-Münchholzhausen statt. Insgesamt acht Inklusionsmannschaften aus Hessen sowie ein Team aus Bayern nehmen an diesem besonderen Fußballtag teil. Darüber hinaus unterstützt AF Elektrotechnik die HBRS-Hessenauswahl Fußball ID (Intellektuelle Beeinträchtigung), die im Mai unter den Augen von DFB-Sportdirektor Rudi Völler im enwag-Stadion Wetzlar bereits zum fünften Mal in Folge den Deutschen Meistertitel gewinnen konnte, sowie die HBRS-Hessenauswahl Fußball CP (CP-Fußball ist eine Fußball-Sportart aus dem Bereich des Cerebralparesesports für Sportlerinnen und Sportler mit Infantiler Zerebralparese und anderen neurologischen Erkrankungen, einschließlich Schlaganfall und Schädel-Hirn-Trauma).

Auch auf den Ärmeln der Trikots der HBRS-Fußballschule wird das Logo von AF Elektrotechnik weiterhin sichtbar sein. Der sportliche Leiter Michael Trippel vom HBRS zeigt sich sehr erfreut über die vertiefte Partnerschaft: „Wir sind stolz, einen so verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben wie AF Elektrotechnik. Die gesamte Familie Fleichler ist begeistert von unserer Arbeit im Bereich Behindertensport und Inklusion und ist längst mehr als nur ein Sponsor. In den vergangenen zwei Jahren ist eine enge Verbindung voller Vertrauen und Verlässlichkeit entstanden. Mit dem AF Elektrotechnik Wintercup im Inklusions-Fußball startet am 20.12. ein neues Turnier, das Fußballerinnen und Fußballer mit und ohne Behinderung zusammenbringt. Wir freuen uns jetzt schon auf ein sensationelles Event.“