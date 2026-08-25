 2026-08-25T09:27:31.124Z

Ticker

AF des Toto-Pokal LIVE: Ingolstadt vorn - Eichstätt kassiert Ausgleich

Achtelfinale des Toto-Pokals

von Paul Ruser · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser
Muss gegen den FC Ingolstadt ran: Der SV Wacker Burghausen.
Muss gegen den FC Ingolstadt ran: Der SV Wacker Burghausen. – Foto: Megapix

Verlinkte Inhalte

Totopokal
Ingolstadt
Schweinfurt
Eichstätt
SV Wacker

Am Dienstagabend findet das Achtelfinale des Toto-Pokals statt. Wer zieht ins Viertelfinale ein? Fupa berichtet im LIVE-Ticker.

Heute, 17:45 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
2
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
0
1

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
1
1